В медицинском центре Northway скачок качества в сфере эндопротезирования

На следующий день после операции по эндопротезированию тазобедренного сустава Сергей не мог поверить в то, что больше не чувствует боли в спине.

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Куда исчезла боль?

Пациент Сергей решился на операцию по замене тазобедренного сустава, устав терпеть ежедневную боль, ограничения в движении и на работе. Мужчина в возрасте 57 лет ходил, прихрамывая.

Сергей решил обратиться за помощью в частную клинику в Литве. Он слышал множество прекрасных отзывов от своих друзей и коллег о доц., д-ре Альгимантасе Чебаторюсе, как о профессионале в своей области и ответственном специалисте.

Пациент не скрывает, что нервничал и волновался перед операцией. На следующий день, поднявшись с кровати с помощью кинезитерапевта, Виктора Симанавичюса, мужчина не мог поверить, что больше не чувствует боли.

По прошествии пяти дней после операции Сергей лаконично, одним словом, охарактеризовал свое самочувствие — "хорошо". Сейчас, передвигаясь с помощью одного костыля, мужчина рассказывает, что тяжелыми были лишь первые дни, пока он не привык и не научился правильно двигаться и ходить.

Операция, как показатель качества

Эндопротезирование тазобедренного сустава — это одна из крупнейших операций в ортопедии и травматологии, в которой важную роль играет не только профессиональная работа врача ортопеда-травматолога. Огромный вклад вносит и прекрасно слаженная работа команды, благодаря которой пациент может радоваться успешному результату.

"На сегодняшний день медицинский центр Northway в Клайпеде является наиболее передовым частным лечебным учреждением в Клайпеде, в котором работает отличная команда. Медицинский центр достиг такого высокого уровня, что такие операции, как эндопротезирование суставов, могут проводиться здесь безопасно и высококачественно. Мы проверили на практике, что наша команда работает безупречно", — порадовался значительному росту качества доц. др. ортопед-травматолог с многолетним опытом Альгимантас Чебаторюс, который провел операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава в частном центре хирургии.

По словам врача, операция по эндопротезированию тазобедренного сустава признана одной из наиболее успешных во всем мире. До операции пациенты жалуются на постоянную боль, которая мешает выполнению ежедневных дел, ограничивает определенные действия. Заменив сустав, человек возвращается к полноценной жизни без боли и физических ограничений. Именно по этой причине пациенты охотно выбирают эту операцию, которая отличается значительно низким риском осложнений.

Возвращает к качественной жизни

Доц. др. Альгимантас Чебаторюс, защитивший диссертацию по оценке качества жизни пациентов после операций по эндопротезированию тазобедренного сустава, подвел итог, что эта операция всесторонне оправдывает себя: возвращает пациента к полноценной жизни и приносит экономическую выгоду, потому что человек может вернуться на рынок труда.

Операции по эндопротезированию тазобедренного сустава проводятся пациентам в возрасте от 18 до 100 лет. Средний возраст пациентов составляет около 60 лет.

Доц. др. Альгимантас Чебаторюс отмечает, что качественные медицинские услуги в Литве притягивают граждан других стран, а медицинский туризм в нашей стране набирает обороты.

Запомнил счастливое лицо пациента

Кинезитерапевт Виктор Симанавичюс, работающий в центре хирургии Northway, на следующий день после операции помог первому пациенту встать с постели, учил правильно вставать и ходить, правильно делать движения, безопасно выполнять упражнения.

По словам специалиста, пациент после операции по замене тазобедренного сустава должен заново многому учиться, а также беречься, чтобы избежать вывиха тазобедренного сустава. Нужно соблюдать большую осторожность на протяжении 4–6 недель. После заживления тазобедренного сустава можно выполнять более сложные движения. В. Симанавичюс вспоминает удивленное и радостное лицо пациента, который не ощущал боли во время ходьбы. Через некоторое время энергичный и спортивный мужчина сможет вернуться к полноценной жизни.

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