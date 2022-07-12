В первом полугодии грузооборот Рижского порта вырос на 11,5%
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Показатели грузооборота Рижского свободного порта за 6 месяцев текущего года достигли 11,32 млн тонн, что на 11,5% или 1,2 млн тонн больше, чем за тот же период 2021 года. Положительная динамика грузов связана с ростом в сегменте грузов энергоносителей, а также со значительным увеличением объема перевалки в сегменте контейнерных грузов. За 6 месяцев этого года в Рижском порту было перевалено 2,36 млн тонн контейнерных грузов — это на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превышая результат первого полугодия 2020 года.

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"В этом году показатели грузооборота в Рижском порту остаются положительными и стабильными. Мы наблюдаем снижение в сегменте нефтепродуктов, руд, металлов и химических грузов, в связи с прямым влиянием международных санкций против России и Белоруссии. Наша задача состоит в том, чтобы компенсировать этот спад за счет роста других грузовых сегментов, и это нам удалось — мы увеличиваем объем контейнерных грузов, сегменты сельскохозяйственных и лесных грузов также показывают стабильные результаты, по-прежнему важны и угольные грузы. Таким образом, мы завершаем первое полугодие текущего года с ростом по сравнению с предыдущим годом. В то же время мы целенаправленно работаем над привлечением новых грузовых групп и созданием новых, комплексных грузовых маршрутов, которые укрепят позиции Рижского порта в международных логистических цепочках", — отметил Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс.

В целом в Рижском порту в июне этого года было перевалено 1,89 млн тонн различных грузов, что на 17,5% или 0,28 млн тонн превышает показатели июня 2021 года. Значительное влияние на объемы перевалки по-прежнему оказывает уголь — в июне было перевалено 0,46 млн тонн угля и кокса, в общей сложности порт обслужил 14 судов, в том числе и пять крупных судов класса Panamax. В прошлом месяце было перевалено 0,37 млн тонн контейнерных грузов, что на 15% больше, чем в июне прошлого года. Объем сельхозгрузов в июне текущего года составил 0,21 млн тонн, что соответствует показателям мая текущего года, и этому способствовал новый вид груза — тростниковый сахар из Бразилии, который перевозился в Узбекистан через Рижский порт. В прошлом году был достигнут лучший показатель перевалки каменной крошки, в июне также было перевалено 0,37 млн тонн лесных грузов, однако в этом сегменте в прошлом месяце был зафиксирован спад, что можно объяснить снизившимся потоком экспорта пеллет.

В целом в первом полугодии 2022 года в Рижском порту больше всего было перевалено лесных грузов — в целом 2,82 млн тонн, что составляет 25% от общего объема перевалки грузов в порту, за ними следуют контейнерные грузы и уголь -каждая из этих групп грузов составляет 21% от общего грузооборота. Сельскохозяйственная продукция по-прежнему составляет значительную долю в общем портфеле грузов — 14% или 1,16 млн тонн. По остальным группам грузов, включая нефтепродукты, руды и металлы, химические грузы и т. д., которые в совокупности составили 23% от общего объема грузов, наблюдалось снижение объемов перевалки — 0,8 млн тонн наливных грузов (-30%), 0,6 млн тонн руды/металлов (-30%), а также вдвое (-51%) меньше химических навалочных грузов (0,31 млн тонн). Снижение напрямую связано с влиянием международных санкций против России и Беларуси.

За шесть месяцев 2022 года порт принял 33 круизных судна, из них 22 в июне. 7 круизных лайнеров зашли в порт впервые. В первые месяцы круизного сезона Ригу посетили 19,7 тыс. круизных туристов из 91 страны мира. Традиционно больше всего туристов прибыли из Германии (10,1 тыс.), США (4,2 тыс.) и Великобритании (1,1 тыс.).

Всего в первом полугодии 2022 года в Рижском порту обслужили 1410 судов.

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