В Риге открылся новый мебельный салон – уютный и очень необычный

Мебель – это не только обстановка в нашем доме. Она создает настроение, придает помещению особую ауру и вносит удобство и красоту в нашу жизнь. Чтобы сделать приобретение мебели выгодным, приятным и быстрым, в Риге открылся новый, необычный мебельный салон. О том, чем новый мебельный салон отличается от других и что в нем можно приобрести, читайте в продолжении статьи.

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Что делает новый мебельный салон таким своеобразным?

Мебельный салон Gintaro, открывшийся в рижском микрорайоне Пурвциемс на улице Гунара Астрас, 3а, отличается от многих других своей атмосферой, которая так и манит надеть домашний халат, взять книгу и устроиться в мягком кресле или на диване, чтобы как следует отдохнуть. Атмосфера – очень важная особенность мебельного салона, поскольку помогает понять и почувствовать, какую мебель лучше выбрать для своего дома. Еще более душевным процесс покупки сделает чашка горячего ароматного кофе, которую Вам предложат сотрудники салона.

Располагает ли салон широким выбором мебели в разных стилях?

Предложение мебельного салона Gintaro очень разнообразно – выбор стилей, материалов, фактур и цветов удивит даже самых взыскательных покупателей. Здесь найдется подходящая мебель для поклонников классики, модернизма, хай-тек, итальянской роскоши или древесных фактур.

Как понять, впишется ли мебель в интерьер?

Мебельные композиции в салоне составлены в современном стиле Instagram: вместо монотонных рядов товаров оформление имитирует обстановку отдельных помещений, чтобы максимально облегчить покупателю задачу представить конкретное изделие в естественной среде – в интерьере своей комнаты, коридора, кухни или кабинета. Такие композиции создаются для того, чтобы посещение мебельного салона стало источником вдохновения, – многие посетители признают, что именно личный визит в салон помог им представить интерьер комнаты своей мечты.

Рисование проекта кухонной мебели – бесплатно

Приобретение или замена мебели обычно требуют существенных затрат времени и денежных средств. Экономия времени и денег особенно важна, если речь идет о выборе и заказе кухонного гарнитура. Команда Gintaro хорошо понимает сложность проекта преображения кухни: кухня должна быть удобной, функциональной и стильной, а процесс ее заказа – понятным и выгодным. Чтобы сделать процесс преображения кухни более выгодным, дизайнеры мебельного салона Gintaro разъяснят сложные нюансы и бесплатно нарисуют проект будущей кухонной мебели. Смело задавайте свой вопрос профессионалам!

А как насчет инноваций?

Ассортимент мягкой мебели Gintaro является одним из важнейших акцентов салона – многие модели не имеют аналогов на рынке и их можно приобрести только в этих салонах. Одно из самых передовых и востребованных изделий – диван-трансформер, который можно превратить в угловой диван, легко меняя местонахождение угла, или разложить как удобное спальное место с полноценным ортопедическим матрасом.

Мебель в салоне Gintaro – удобно, выгодно и быстро

Возможность выбрать мебель для всех помещений Вашего жилища в одном салоне удобна и выгодна – как по времени, так и по стоимости, поэтому в нашем салоне можно и приобрести простые вешалки для одежды, и воспользоваться сложными решениями мебели для больших и маленьких помещений. Надежность, удобство и выгодная цена – важнейшие аспекты в процессе приобретения мебели. В дополнение к ним директор салона Ирина Пузане (Irina Puzane) упоминает еще один очень существенный фактор – быстроту доставки: «Наша основная задача – поддерживать наличие самых популярных и любимых товаров, чтобы покупатель мог сразу или всего через несколько дней получить свой заказ и наслаждаться новой и удобной мебелью». Ждем Вас в мебельном салоне Gintaro с чашкой ароматного кофе!