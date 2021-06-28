В Риге открылся учебный центр кофе Lavazza

Знаменитая итальянская компания LAVAZZA, с более чем 120-летним опытом работы в кофейной сфере, а также официальный дистрибьютор кофе LAVAZZA в Латвии KAFO , открыли новый учебный центр в Риге, на улице Мукусалас 27. Уникальный кофейный учебный центр создан по совместной инициативе LAVAZZA-KAFO. Задача центра обеспечить подготовку кофейных специалистов, бариста, барменов и всех профессионалов, которые в процессе обучения приобретают соответствующие навыки и знания о кофе - его культивировании, производственных процессах, оборудовании, дегустационном искусстве и методах приготовления, а так же достижения уникальных успехов в создании кофейных напитков. Открытие кофейного учебного центра Lavazza Training Centre в Риге важная часть этого семейного бизнеса — знакомить с культурой и традициями итальянского кофе.

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"... изысканный кофе может стать ключевым инструментом привлечения клиентов,..."

Э.Динабургс, руководитель KAFO в Латвии









«Качественный кофе необходим для каждого ресторана, бара или кафе - изысканный кофе может стать ключевым инструментом привлечения клиентов, в свою очередь, низкокачественный кофе может стать основной причиной, не посещать данное место. Чтобы не отставать от постоянно растущих конкурентов, каждый успешный бар или ресторан должен постоянно работать над улучшением предложения кофе. Для этого чрезвычайно важно найти партнера, который надежен, и поможет создать, высококачественное и долгосрочное решение для любого потребителя кофе- говорит Эдгарс Динабургс, руководитель KAFO в Латвии.

Некоторые факты о кофейном учебном центре Lavazza Training Centre в Риге:

обучение осуществляется сертифицированным LAVAZZA тренером бариста с 15-летним опытом

5 полностью оборудованных кофейных станций с профессиональными кофейными эспрессо машинами для практического обучения

одновременно могут обучаться 10 бариста

"Количество кофейных центров обучения растет по всему миру. Это первая своего рода кофейная лаборатория LAVAZZA в Латвии, и наша цель состоит в том, чтобы предложить латвийским любителям кофе только самый высокий уровень мирового класса от, LAVAZZA " - прокомментировал Дзинтарс Лицис, директор бизнес отдела Балтийского региона. "Для нас важна Латвия и её растущее сообщество кофейных энтузиастов, которое высоко ценит качество продукции. Компания гордится тем, что является одним из главных игроков на рынке. В новом учебном центре мы хотим не только делиться опытом с профессионалами, но и продвигать бренд ближе и ближе к потребителю, осознавая, что наша цель — обеспечить истинный итальянский кофейный опыт, предлагая идеальное качество и гармонию вкуса в итальянском стиле."

Для дополнительного обучения бариста в учебном центре LAVAZZA- KAFO откроются кофейные мастерские и мастер-классы, где каждый ценитель кофе сможет освоить несколько курсов, начиная с основ выращивания кофе, и познакомиться с секретами приготовления эспрессо, капучино или латте.

" В учебном центре LAVAZZA в Риге наша цель - не только показать искусство приготовления кофе, но также стать эталоном профессионализма в общественном питании, предлагая идеальные решения, и курсы обучение для тех, чья страсть к кофе превратилась в профессию, но и для тех, кто просто хочет изучить кофейное искусство," добавила Юлия Сирио (Giulia Sirio), международный тренер LAVAZZA.





О LAVAZZA Group

LAVAZZA была первой компанией, которая в 1979 году, основала институцию, посвящённую кофейному обучению - кофейную школу. В настоящее время у компании LAVAZZA в по всему миру насчитывается 55 кофейных школ, в которых ежегодно обучается около 30000 человек. За последние 40 лет учебный центр LAVAZZA, сосредоточенный на инновациях и творчестве, улучшил образовательные процессы, сформировал кофейную культуру, и с профессионалами протестировал новые кофейные формулы, мотивируя потребителей требовать всегда высочайшее качества эспрессо.

Итальянская кофейная компания была основана в 1895 году в Турине, и уже в четвёртом поколении принадлежит семье .LAVAZZA и В настоящее время работает в более чем 140 странах, трудоустраивая 4 000 человек по всему миру. LAVAZZA в 2019 году также получила высокое девятое место в глобальной рейтинге корпоративной ответственности CR RepTrak и является одним из 100 наиболее распространенных брендов в мире.





О KAFO

KAFO является частью группы EUGESTA, и имеет филиалы в Латвии и Эстонии, c более чем 20-ти летним опытом в обеспечении решений для кофе в HoReCa и офисных сегментах, а также имеет сильные позиции в кофейных решениях для домашнего потребления. Компания ценит взаимное доверие и отличные отношения с клиентами, мотивирована усердно работать и всегда следует самым высоким стандартам качества.

www.kafo.lv

Рига, ул. Мукусалас 27