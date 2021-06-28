В Риге открывается эксклюзивная дизайнерская гостиница - A22 Hotel

Здание на улице Аусекля, 22 в Риге приобрело черты эксклюзивного 5-звездочного отеля "A22 hotel", в котором изысканные номера будут соседствовать с элегантным конференц-залом, тренажерным центром и банным комплексом. Также в нем разместится уникальный ресторан "John" авторской кухни Кристапа Силиса, а также единственный женский бар в Прибалтике "Jackie".

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Район посольств и югендстиля издавна славится своей уникальной архитектурой — посетители здесь всецело могут погрузиться в атмосферу роскоши прошлого века. Прилегающий к нему старейший парк Риги — Виестурдарзс, уникально дополняет городской пейзаж и позволяет гостям отеля любоваться им через широкие панорамные окна отеля.

Проект создан командой выдающихся дизайнеров компании "CBP design", полет фантазии и мастерство которых сотворило уникальное произведение искусства. Управление отелем осуществляет SIA A22Hotel. Концепция дизайна — современная изысканность и манящая атмосфера. Темные тона интерьера и богатая фактура создают ощущение утонченной роскоши. Продуманные детали и отношение к пространству рождают ощущение легкости. История здания и представления команды дизайнеров ярко воплощены в каждой детали, раскрывая желание и умение удивлять гостей.

Каждый из номеров гостиницы "A22 hotel" обладает своим настроением, имеет свой стиль и компоновку. В дизайне сочетаются как иконы дизайна, так и менее известные бренды, такие как эксклюзивные светильники Moooi и Bert Frank, а также более дешевые решения. Атмосферу номеров дополняет современная звуковая система, которая позволяет украсить пребывание гостей приятными для них звуковыми вибрациями.

Гостям также предлагается воспользоваться косметикой марки "Le Labo", которая оставит у гостей самые нежные воспоминания. Бренд из Нью-Йорка стал иконой не только благодаря своим нестандартным способам проявления, но и своему шику. Это творческая лаборатория, которая разрабатывает косметику, повествующую о страсти и сочетающую в себе стиль и дизайн.

В качестве ключевого факта следует отметить, что по адресу улица Аусекля 22, Рига, в 1939 году распологалось посольство США. В том году в Ригу приезжал молодой 22-летний студент Гарвардскго университета Джон Кеннеди. Посольский лимузин доставил Кеннеди к дверям дипмиссии на ул. Аусекля, 22, расположенной напротив парка Viesturdārzs. В 1994 году, спустя 55 лет после тех событий, на фасаде здания появилась мемориальная табличка с упоминанием, что именно в этом доме когда-то ночевал будущий президент США. Чтобы сделать его пребывание в Латвии максимально комфортным, в мансардная часть была переделана под жилье . И сегодня для удобства гостей здесь предлагаются президентские апартаменты площадью 111 квадратных метров. Здесь царит настоящая атмосфера приватной роскоши — уникальный дизайн в удачном сочетании с современными элементами интерьера и мебелью отличного качества. В апартаментах две спальни, гардеробная, просторная гостиная, элегантная мини-кухня и великолепная ванная комната.

Ресторан "John" расположен в правом крыле здания и предлагает 40 мест для гостей с открытой кухней. Название ресторана было сохранено в честь Джона Ф. Кеннеди. Здесь создана неповторимая атмосфера, которой можно наслаждаться так же, как и авторской кухней шеф-повара. Вместе с рестораном открыт бар "Jackie". Название сохранено в честь его жены. В оформлении ресторана использовано эксклюзивное полированное ореховое дерево, что ярко выделяет исключительность интерьера. Открытая кухня с угольным грилем "Josper" позволяет каждому гостю наблюдать и знакомиться с уникальными нюансами приготовления блюд и мастерством шеф-повара. Шеф-повар ресторана убежден, что приготовление еды — это искусство, и каждое созданное им блюдо — произведение искусства сочетания различных вкусов. Здесь гости могут насладиться как вкусным завтраком, так и легкими закусками, а также незабываемыми вкусовыми ощущениями за вечерней трапезой с друзьями или деловыми партнерами.

Команда знает, что гости непременно захотят прийти сюда за уникальными впечатлениями. И чем чаще они будут это делать, тем крепче будет связующая нить, а услуги — все более персонализированными. Есть ли у Вас любимый вид из окна и любимая подушка? Вы предпочитаете определенное количество кубиков льда в своем напитке? Команда "A22 hotel" , ресторана "John" и бара "Jackie" готова выстраивать отношения, в которых во главе угла — ценности и образ жизни клиента. Для гармоничного пребывания и гастрономического удовольствия гостей будет сделано все, так, чтобы визит превратился в настоящее приключение.