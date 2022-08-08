В Риге открывается современный жилой комплекс для студентов и молодых профессионалов

"Рига не хуже Парижа, Лондона и Берлина" — с таким девизом в латвийской столице совсем скоро откроется SHED Co-living Riga — жилой комплекс с квартирами студийного типа для студентов и молодых профессионалов. Проект находится на Мукусале, недалеко от Академического центра Латвийского университета. Жилье такого типа давно популярно во многих странах Европы, но в Латвии это первый такой проект.

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Создавать себя и свое окружение

SHED Co-living Riga — это 240 полностью меблированных одноместных и двухместных квартир студийного типа с личной кухней и ванной комнатой. Жильцам доступны и пространства общего пользования — место для коворкинга, зона отдыха с возможностью посмотреть кино, концерты и спортивные мероприятия, а также спортзал, уютный двор и терраса.

Помимо личной кухни жителям комплекса доступна и современная общая кухня, оборудованная всей необходимой бытовой техникой. Здесь также есть автоматы самообслуживания со свежемолотым кофе и перекусом.

Все пространства и удобства жилого комплекса входят в стоимость месячной аренды. Для жильцов регулярно организуют лекции, семинары и другие мероприятия, чтобы еще больше сплотить сообщество.

SHED Co-living Riga — это не только крыша над головой, но и место, которое позволяет развиваться и расти. Название проекта SHED символизирует освобождение от "прежней версии себя" и вдохновляет жителей комплекса на перемены: получать новый опыт, открывать для себя новое и использовать все возможности, которые предлагает жизнь.

"Цель этого места — сделать так, чтобы его жители чувствовали себя в комфортно и в безопасности, как дома. Но в то же время мы хотим, чтобы они выходили из зоны комфорта и открывали для себя что-то новое, постоянно росли и развивались", — говорит Эгле Гарниене, генеральный директор Европейского фонда студенческого жилья и девелопер проекта I asset management, управляющего похожими студенческими жилыми комплексами в Вильнюсе и Каунасе.

"SHED предоставляет все необходимые условия для того, чтобы ежедневно открывать что-то новое для себя, встречать друзей и единомышленников и, конечно же, строить жизнь в согласии со своим видением. Среда SHED Co-living Riga и все доступные здесь удобства вдохновляют жителей быть харизматичными, активными и стремиться к достижению действительно высоких целей", — говорит Эгле Гарниене.

Западная Европа — пример персонального студенческого жилья

В среднем количество студенческих жилищных комплексов в Западной Европе, в особенности в Великобритании, странах Бенилюкса, Франции и Германии, больше, чем в странах Южной и Центрально-восточной Европы. В Латвии рынок размещения студентов и молодых специалистов еще не достиг своего потенциала — это подтверждают данные исследовательской фирмы BONARD, которая специализируется на рынке арендной недвижимости разного класса.

Например, в Париже студентам доступно 622 общежития и 75 039 спальных мест (28% мест — в частных резиденциях). В Лондоне — 351 студенческое общежитие и 96 247 спальных мест (57% — в частных резиденциях), а в Берлине — 115 студенческих общежитий и 21 637 спальных мест, из которых 33% — частные.

Тем временем в Риге сейчас всего 37 студенческих общежитий и 8641 спальное место, из них 979 находятся в частных резиденциях. Если сопоставить эти данные с общим числом студентов в Риге — 62 289 человек — получается, что спальные места здесь доступны только 14% студентов.

Учитывая приток молодых специалистов, нехватка жилья в Риге ощущается все острее, проблему активно стараются решить в том числе и работодатели.

Положительные отзывы студентов

Девелопер SHED Co-living Riga — литовское предприятие по управлению активами I asset management, которому принадлежит 50% студенческого жилого комплекса в Каунасе Solo Society. Каунасский Solo Society почти идентичен вильнюсскому SHED Co-living, а по его примеру построен и SHED Co-living Riga. Студенты, которые проживают в Solo Society, отмечают, что пребывание здесь превзошло все ожидания.

"Самое лучшее здесь — это сочетание личного пространства и сообщества. В отличие от большинства общежитий, здесь достаточно личного пространства, а как только возникает потребность в общении с другими людьми, нужно всего лишь выйти из комнаты. В SHED для этого есть подходящие пространства — тренажерный зал, терраса. Я довольно тихий человек, но иногда хочется пообщаться, и мне важно чувствовать себя при этом комфортно. Именно поэтому это место для меня отлично подходит", — рассказывает Кристина, студентка медицины из Германии.

"Пространство для коворкинга, терраса на крыше, место для хранения велосипедов. Что еще может требоваться? Не нужно делить ванную комнату с другими жильцами, как это обычно бывает в общежитиях. Думаю, плюсы затмевают минусы. Мне нравится общаться с другими людьми и мне нравится быть одному. Это место идеально подходит и для того, и для другого", — делится Одинака, студент из Норвегии.

По словам Одинаки, у него были некоторые сомнения до переезда сюда, но теперь он бы посоветовал жилье такого типа и другим молодым специалистом и студентам.

SHED Co-living Riga откроется уже осенью этого года. Представители жилищного комплекса приглашают зайти на сайт https://shedcoliving.com/riga/, чтобы побольше узнать о проекте. Резервация квартир студио типа возможна уже сейчас — по словам представителей проекта, количество мест стремительно сокращается.