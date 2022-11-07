в Риге появился первый в Балтии роботизированный лазер VisuMax 800

Получить отличное зрение и вернуться к полноценной жизни теперь возможно всего за 8 секунд! Рижская Клиника др. Соломатина стала первым медицинским центром в Балтии, где при помощи новейшего лазера VisuMax 800 быстро, надежно и безболезненно восстанавливают зрение. Врачи клиники не только освобождают от очков латвийцев, но и помогают привлечь медицинских туристов из Литвы, Эстонии и других стран Европы.

Ads disabled Ads disabled Ads disabled Ads disabled

Ads disabled

Инвестиция в качество жизни

Клиника др. Соломатина инвестировала более 300 000 евро в приобретение фемтосекундного лазера нового поколения VisuMax 800 от немецкого производителя Carl Zeiss. Новейшая технология позволяет еще безопаснее и эффективнее избавляться от проблем, связанных с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом, и уже на следующий день возвращаться к привычной жизни.

Сейчас роботизированный лазер VisuMax 800 активно используют в работе, возвращая радость свободы от очков латвийцам и иностранным пациентам.

Новые преимущества для пациентов

Сегодня лазер нового поколения VisuMax 800 доступен всего в нескольких клиниках мира, в том числе и в Латвии. Применение такого лазера позволяет сократить время операции до 8-10 секунд — так, что пациент не успевает испугаться или почувствовать дискомфорт, а риск осложнений сводится практически к нулю.

Доктор Яна Гертнере сравнивает лечение глаз с работой ювелира, где каждая деталь или лишняя секунда операции имеют серьезное влияние на результат: "Сегодня качество зрения, которое пациент получает после лазерной коррекции зрения, не сравнимо с тем качеством, которое было еще пять лет назад. Оборудование нового поколения позволяет нам работать не только быстрее, но и безопаснее.

С таким оборудованием мы можем быстрее проводить операции на глазах, снизив нагрузку на глазных хирургов, а также точно прогнозировать результат, сократить время оперативного вмешательства и снизить риск хирургических осложнений.

Для пациентов это означает более быстрое и эффективное восстановление. Они могут оценить результат сразу после операции, что очень радует".

Разница поколений

Хирурги клиники доктора Соломатина были первыми хирургами-офтальмологами в Балтии, выполнившими лазерную коррекцию зрения, и вот уже в течение 25 лет они являются первопроходцами в применении передовых и наиболее безопасных для пациента технологий. Теперь к команде хирургов присоединился представитель нового поколения врачей — доктор Андрей Соломатин. Многие из технологий применяются врачами в Клинике др. Соломатина до сих пор, а некоторые уступают место более современным версиям.

"За время существования лазерной коррекции зрения многое изменилось. Мы стали свободнее в выборе средств и методов операций. Если раньше мы не могли оперировать пациентов с определенными параметрами роговицы, считая их противопоказанием, то сейчас, на современном оборудовании, во многих случаях это возможно, а с появлением нового лазера появился новый метод, который называется SMILE Pro. Пациенты сразу после операции говорят "я вижу без очков", и это важный показатель", – рассказывает доктор Андрей Соломатин.

Роботизация — шаг в будущее

Инновационный лазер VisuMax 800 представляет собой "умное" устройство, которое позволяет хирургу разрабатывать индивидуальный план лечения и идеально контролировать процесс коррекции зрения. Это ускоряет ход операции, повышает ее точность и обеспечивает высокий уровень комфорта для пациента.

Во время операции всю необходимую информацию хирург выводит на экран, а во время операции ему ассистируют умные технологии лазера. Например, сканнеры лазера отслеживают движения зрачка пациента во время операции и тут же передают информацию хирургу.

Роботизированная система помогает улавливать малейшие изменения в параметрах и положении глаз, минимизируя риск возникновения осложнений для пациента.

Оптимизация процесса и блестящие результаты операции SMILE Pro с VisuMax 800 делают счастливыми не только пациентов, но и самих врачей.

"Я горжусь нашей клиникой, ведь теперь и наши хирурги, и наши пациенты смогут пользоваться новейшей мировой технологией, получая результаты совершенно другого порядка. Все происходит почти в два раза быстрее. Пока я рассказываю пациенту, насколько быстро все произойдет, лазер уже сделал свое дело", – делится впечатлениями хирург-офтальмолог Андрей Соломатин.

Впереди Европы всей

Врачи-офтальмологи прогнозируют, что благодаря эффективности, качеству операции и ее скорости, уникальная технология VisuMax 800, разработанная для проведения рефракционной хирургии, будет популярна и среди медицинских туристов.

Для латвийских пациентов появление такой технологии в Риге — это шаг вперед с точки зрения безопасности, скорости, точности и намного более комфортных условий операции. Сейчас на операцию по восстановлению зрения с помощью передовой технологии может попасть любой желающий.

Пройти диагностику зрения, получить профессиональную консультацию и выбрать наиболее подходящий метод лазерной коррекции в Клинике др. Соломатина помогают опытные офтальмологи. Записаться на прием можно по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив форму.

Во время консультации вы можете проверить зрение, узнать о противопоказаниях к различным видам лазерной коррекции зрения, а также задать любые вопросы по поводу подготовки к процедуре и назначить дату операции.