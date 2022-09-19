В Риге состоялась ежегодная премия Женщина Года WOTY2022, которую проводит женский бизнес-клуб Ladies Deal Club, среди своих Леди. Были определены победители в десяти номинациях, в каждой из которых было сразу несколько претенденток. Лучших определяло голосование, а наградой для всех стал Гала ужин с развлекательной программой в одном из отелей Юрмалы

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В начале сентября в женском бизнес-клубе Ladies Deal Club (LDC) состоялось важное и значимое событие — ежегодная премия "Женщина Года" WOTY2022 (Women of the Year). Голосование и номинации определяются в рамках клуба, согласно проектам и достижениям Леди. В этом году было определенно 10 номинаций, в каждой из которых были свои победители. Несколько лет LDC был вынужден проводить мероприятие Online — премия выпадала на ноябрь и была приурочена ко дню рождения клуба. В этот раз праздник перенесли, чтобы точно можно было встретиться, пообщаться, порадоваться друг за друга и хорошо провести время. Гостей ждал вкусный ужин и развлекательная программа. Ведущим мероприятия был приглашен друг клуба, певец, продюсер, педагог по вокалу и музыкант Алекс Силверс, а главным голосом вечера стал певец Евгений Муравьев, протеже продюсера Тамары Римкевич.

Директор бизнес-клуба Светлана Дергачева

"Это важное событие для каждого из нас. Своеобразное подведение итогов и новая ступень. Новый сезон. Новая глава для нашего клуба. Я искренне рада, что в этот раз мы встречаемся очно, пусть нам и пришлось перенести наше мероприятие на начало осени. Я поздравляю каждую Леди клуба и благодарю, что мы вместе проходим не самый простой период в истории и мира, и малого бизнеса, в частности. Вдохновляясь вашими победами и искренними поступками, я во многом стала лучше. Спасибо за возможность вместе создавать" — выступила с поздравительной речью директор клуба, дизайнер детской одежды и стильных маек-разукрашек Good Mood Colors, Светлана Дергачева.

Женщина года 2022 — преподаватель Милана Цховребова

Самой главной премией является номинация "Женщина Года". Эту премию получает та Леди, которая оказала наибольшее влияние на развитие клуба, оказала наибольшую поддержку и внимание. В этом году выбор пал на Милану Цховребову, которая была удостоена и второй награды — победы в номинации "Душа Компании". Милана — частный преподаватель английского языка и дизайнер сувенирных мишек. Уже несколько лет она состоит в бизнес-клубе и является важной ее частью.

"Для меня это так неожиданно! Ведь среди нас столько очаровательных Леди, которые достойны этих наград. Я счастлива. Для меня очень значимо быть здесь сегодня вместе с вами. Я давно поняла, что клуб это не просто рост, развитие и поддержка. Это семья. Спасибо вам!" — не сдерживая своих ярких эмоций говорила Милана на премии.

Спикер 2022, LifeHacker 2022 и Студент Года

В номинации "Спикер 2022" главная награда досталась бухгалтеру, специалисту в области найма и увольнения, Алле Солодухе. Второй год Алла получает данную награду как Леди, чьи мероприятия и доклады больше всего понравились участникам семинаров и дали наибольшую пользу и результат. Также Алла является преподавателем в центре финансовой и бытовой грамотности для молодежи и старшего поколения — Latvian Business Education Center. И уже второй сезон пробует свои силы в Не_Театральной студии KamērTon.

"Lifehacker 2022" — эта номинация для той, которая знает профессиональные секретики сама, и учит других полезным вещам, реально облегчающим жизнь. В этом году данная премия досталась Анне Черной, SMM специалисту и маркетинговому директору компании Mnogoknig.lv. Анна обучает работе в социальных сетях, рассказывает о новинках, полезных приложениях и трендах. А, как известно — правильное использование нужных инструментов повышает не только вовлеченность пользователей, но и средний чек специалиста. Также, Lifehacker Года руководит туристическим проектом Visit Baltics, сайт о путешествии по Балтии.

В клубе проходит большое количество образовательных семинаров, мини-форумов, коворкингов и встреч. И для самого активного посетителя занятий, есть отдельная номинация — "Студент Года". В этом сезоне победительницей стала юрист (гражданское право) Наталья Сергачева. Нельзя умолчать о том, что Наталья сейчас находится в декретном отпуске и свободное время посвящает росту и развитию. Мало того, "Студентка" всегда находит время и возможность, чтобы поддержать и проконсультировать в случае необходимости.

Движение и образование в Ladies Deal Club

Хоть и с юмором, но важная премия — "Движ Года". Ценно, когда есть люди, которые вокруг себя создают течения, процессы, объединяют и вдохновляют своей жаждой к жизни и движению. Награда досталась руководителю Департамента Культуры LDC, бухгалтеру и предпринимателю Илоне Бриеде. Илона, в рамках клуба, создала два дискуссионных проекта — это киноклуб (раз в месяц обсуждается фильм месяца) и литературные встречи (также раз в 4 недели читается и обсуждается одна книга). Благодаря Илоне бизнес-клуб путешествует, ходит на выставки, изучает историю искусства и развивается творчески.

Мощную и важную часть клуба составляет образование. Леди делятся опытом в различных сферах и направлениях. Таким образом, в клубе еженедельно проводятся доклады, а также ведется совместная работа с Латвийской Торгово-промышленной Палатой — проходят мини-форумы и коворкинги. Один из основных "китов" клуба — это делиться своими знаниями. Номинанток на премию "Образование" всегда много. Голосование в этом году сложилось в сторону кинезиолога и физиотерапевта Саймат Лачиновой. Саймат сейчас живет в Москве, но это не мешает талантливому специалисту проводить ежемесячные онлайны на тему поддержания здоровья. Саймат отвечает на вопросы, дает упражнения для поддержания общего тонуса здоровья и вдохновляет на заботу о себе.

Департаменты бизнес-клуба LDC

Помимо Департамента Культуры и Департамента Образования, в LDC существует еще 3 департамента: "Красоты и здоровья", "Благотворительности" и "Hand Made". Ежегодно, традиционно, определяется лучший департамент, который провел наибольшее количество мероприятий. Учитываются события, которые стали значимы и для развития Леди и бизнес-клуба, в частности. В голосовании победил Департамент Hand Made и его руководитель Наталья Кудряшова. Леди участвовали в большом количестве ярмарок, где представляли и реализовывали свои работы. Также рукодельницы организуют мастер-классы и семинары как для клуба, так и гостей. Сама Наталья является дизайнером сумочке и кожаных аксессуаров. На ее счету несколько показов, выставок и сотни довольных клиентов.

О клубе пишут и рассказывают, он помогает и поддерживает малый и средний бизнес. И среди Леди есть те, кто помогает популяризовать участниц, рассказывая про их успехи в письменном виде. "Публицист Года" — также традиционная премия для WOTY. В 2022 году выбор клуба пал на Татьяну Даукште, руководителя Департамента Красоты и Здоровья, публициста, HR в компании IT Сamp. Отметим, что руководитель IT Camp, Александра Чудова, получила отдельную награду за "Проект Года" — встречи для руководителей малого бизнеса. Татьяна написала большое количество статей про Леди клуба, помогла девушкам "запаковать" их мысли в полезные подборки и обзоры. Также Татьяна занимается очень важным делом — поддерживает мам, которые столкнулись с таким диагнозом у своих детей, как аутизм. Татьяна ведет очень большую социальную работу в данном направлении.

Вклад и Благотворительность





Номинация "Вклад 2022" была торжественно вручена Юлии Данилко, руководителю Департамента Благотворительности. О добрых делах не принято говорить громко. Тем не менее, всегда важно сказать спасибо тем, кто вкладывает свое время, силы и другие средства в поддержку тем, кто нуждается. Клуб патронирует несколько семей, в которых мамы вынуждены в одиночку справляться со сложным положением, воспитывая деток, с ограниченными возможностями. Также Департамент ежесезонно собирает угощения для Слокского приюта для животных и Первой Городской Больницы, для отделения Краткосрочной помощи хронически больным пациентам. Для последних, Леди клуба передают сладости, фрукты и напитки. Юлия, помимо добрых дел, работает косметологом и помогает женщинам оставаться как можно дольше молодыми и красивыми.

Елена Тонова, основатель LDC

"Клуб работает уже 4 года, развивается, совершенствуется, учится на своих пробах и ошибках. Мы начали свою работу совершенно в другом мире, нежели видим вокруг себя сейчас. Вначале ковид, а потом и другие, более страшные мировые события. Конечно, не все понятно, гладко и легко. Но везет тому, кто везет, — улыбается Елена Тонова, основатель проекта Ladies Deal Club. — Для кого-то мы служим временным местом, чтобы собраться с силами и начать действовать. Для других мы приобретаем статус "Life Style", когда щедрые девушки не могут не делиться и ищут среди других — своих. Мы не про миллионы и успешный успех. Конечно, мы работаем и на "запаковку бизнеса", и на увеличение среднего чека, и на развитие как предпринимателя, так и предприятия. Но, в первую очередь, мы про нематериальные ценности, человечность и искренность. Мы умеем радоваться друг за друга. Умеем благодарить. При этом мы многому учимся. Как шутят наши Леди — "У нас надо работать над собой. А это самая сложная работа". Я знаю, что не каждый на нее готов. Но и мы не для всех. Знаете… может мы не сидим вместе 24/7, но наши Леди знают, что случись что — у них есть десятки рук, которые поддержат и будут на их стороне. А это возможно только при взаимности. Пожалуй, это как коммуна, как сообщество, как маленький город в городе, со своими правилами, сильными сторонами и темами, над которым нам еще работать и работать. Но вместе. А не когда кто-то пашет, а другие сидят и ждут результат. Уверена, что многие понимают, о чем я".

Благодарность

Ladies Deal Club выражает отдельную благодарность за многолетнее сотрудничество с дизайнером и креативным директором компании Art-scrapdesign Евгенией Ульчинковой, благодаря которой у премии есть свой кубок с символикой клуба. Видеосъемка мероприятия — оператор Алекс Спиридонов. Официальный фотограф бизнес-клуба: Михаил Маслов.

Отдельное спасибо руководство клуба выражает Леди, которые подготовили дополнительные подарки для номинаций. Ольге Ходасевич, преподавателю йоги и создателю йога-туров, Наталье Кудряшовой, дизайнеру сумок и аксессуаров из кожи, Кристине Лапиной, дизайнеру сумок и авторских блокнотов и ежедневников.

Ladies Deal Club — это русскоязычный европейский женский бизнес-клуб, в котором состоят как предприниматели малого и среднего бизнеса, так и люди профессии, перспективные студенты и те, кто сейчас прибывает в поиске.

Пять основных направлений клуба: образование, красота и здоровье, благотворительность, культура и рукоделие (Hand Made), покрывают большое количество запросов участниц. В организации проходят встречи, запаковка бизнеса, консультации и есть множество пространства и инструментов для реализации своих идей.

Для того, чтобы стать Леди клуба, необходимо заполнить анкету на сайте https://ladiesdealclub.lv/в разделе "вступить в клуб". В скором времени с потенциальным участником свяжется руководство, чтобы подробнее рассказать о возможностях и условиях. В диалоге всегда можно понять, подходит ли формат и инструменты клуба для нового участника и отвечает ли участник правилам и кодексу клуба (с ним тоже можно ознакомиться на сайте).