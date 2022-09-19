В Рижском порту начался активный сезон перевалки зерновых грузов

С наступлением осени и времени сбора урожая в сельской местности Латвии, в августе начался активный сезон перевалки зерновых грузов в портах. В настоящее время из Рижского порта отправились уже 38 судов с почти полумиллионом тонн зерна местного производства на борту. Сельхозпродукция нового урожая - рапс, пшеница, гороха и кукуруза - была погружена и направлена по назначению.

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В сентябре грузы зерновых были крупнейшей группой грузов по объему перевалки в порту, а за 8 месяцев они составили 10% от общего грузооборота и были четвертой по величине группой грузов в портфеле грузов Рижского порта.

В последнее время в Рижском порту наблюдается устойчивая тенденция увеличения грузов сельскохозяйственной продукции, чему также способствовал приход в порт латвийских фермеров — так в 2021 году кооператив сельскохозяйственных услуг LATRAPS приобрел доли портового терминала SIA "Alpha osta".

"Первоначальное предположение о том, что порт будет мощным элементом конкурентоспособности в нашей общей бизнес-модели, оправдалось, и мы с полной уверенностью заявляем, что порт и впредь будет очень важной частью нашей стратегии", — отметил Робертс Стрипниекс, Председатель правления LATRAPS.

""Alpha osta" как порт, находящийся в совместной собственности фермеров, может стать еще одним элементом консолидации или объединения фермеров в их совместной работе по стремлению к более высокой рентабельности сельского хозяйства. Неважно, порт ли это LATRAPS или какой-либо другой компании — это порт фермеров, и именно поэтому мы приглашаем фермеров максимально использовать услуги этого порта", — подчеркнул Р. Стрипниекс, говоря о преимуществах Рижского порта.

Сельскохозяйственная продукция, выращенная в Латвии, экспортируется из портов почти во все страны мира. "Примерно 30% того, что выращивают латвийские зерноводы, остается в нашей стране, остальное экспортируется в более чем 30 стран мира. Основными рынками сбыта в настоящее время являются Африка — Уганда, Египет, Нигерия, а также страны ЕС — Нидерланды, Дания, Великобритания и другие, — рассказал Р. Стрипниекс. В этом году зерно, поступающее в Рижский порт автомобильным и железнодорожным транспортом, отгружается на 13 терминалах по обоим берегам Даугавы. Благодаря инвестициям Управления Рижского Свободного порта в углубление подходного и судоходного канала в последние годы в порт могут заходить более крупные суда, чем раньше, что дает предпринимателям возможность сэкономить на транспортных расходах. Так же из года в год стивидоры продолжают активно вкладывать собственные средства в мощности по хранению и перевалке зерновых продуктов, в этом году, по данным стивидорных компаний, они увеличились еще на 300 тыс. тонн, достигнув в настоящее время 7,5 млн тонн в год.