В Рижском порту приветствовали 10-миллионного пассажира

Таня Кассандра Карина Биттнер из Вайхерхаммера, Бавария, которая отправилась в круиз по Балтийскому морю из порта Киля со своим мужем Кристианом и 8-летним сыном Паулем, стала 10-миллионным пассажиром.

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Семья прибыла в Ригу утром в воскресенье, 7 августа, на круизном судне COSTA FASCINOSA итальянской круизной компании Costa Cruises.

Хотя Таня и Кристиан — активные путешественники, это их первый визит в Ригу. Интерес к истории и уникальной архитектуре стран Балтии побудил их отправиться в этот круиз.

Вчера мэр Риги Мартиньш Стакис, Председатель Правления Рижского Свободного порта Виестурс Зепс, Управляющий Ансис Зелтиньш приветствовали 10-миллионного пассажира в порту, а группа DA GAMBA встретила гостей Риги концертом прямо на причале. Управление Рижского Свободного порта подготовило праздничный подарок семье 10-миллионного пассажира — особенную вечернюю программу.

"Весь вечер я чувствовала себя как в сказке! Мы обязательно вернемся в Ригу еще раз", — сказала Таня в конце вечера, после торжественного ужина в Доме Черноголовых. Семье очень понравилась Рига — во время экскурсии по городу они посетили Старый город, побывали на рынке и попробовали местную кухню.

Корабли итальянской круизной компании COSTA впервые зашли в Рижский порт в 2005 году, с тех пор 8 различных круизных судов COSTA побывали в Риге в целом 52 раза и привезли почти 145 тысяч пассажиров.

"Мне всегда приятно находиться в прекрасной Риге и для меня большая честь быть свидетелем этого важного для Рижского порта события. Ваш город очень нравится туристам, и это одна из причин, по которой наши гости, особенно из Германии, выбирают круизы Costa по Северной Европе. Мы очень рады, что 10-миллионный пассажир, прибывший в Рижский порт, путешествует с нами на борту Costa Fascinosa. Мы поздравляем Рижский порт с этим невероятным достижением и с нетерпением ждем возможности снова вернуться в столицу Латвии", — сказал Марио Моретта, капитан Costa Fascinosa.

Ожидается, что в этом сезоне на борту круизных лайнеров в Ригу прибудут ~ 80 тысяч иностранных туристов. За 7 месяцев в Рижском порту были зарегистрированы 63 захода круизных лайнеров, доставивших в Ригу 42,88 тысячи пассажиров, больше всего из Германии (18,4 тыс.) и США (9,7 тыс.), а также из Великобритании, Швеции и Канады (1 тыс.).

С 2000 года в Рижском порту зарегистрировано около 8 200 заходов пассажирских судов, большинство из них — около 6 600 — состоялись в рамках регулярного пассажирского сообщения, а 1 600 приходятся на долю круизных судов. Около 88% (~8,8 миллиона) всех прибывших составили пассажиры паромов, а 12% (~1,2 миллиона) — это круизные пассажиры из более чем 124 стран мира.

За эти годы Ригу посетили более 200 различных круизных лайнеров, а лидером оказался круизный корабль VIKING CINDЕRELLA — в период с 2004 по 2013 год это судно заходило в порт 73 раза, доставив в Ригу в общей сложности 120 тысяч круизных пассажиров.

VOYAGER OF THE SEAS, впервые посетивший Ригу в этом году, был самым большим круизным судном по GT или общей грузоподъемности корабля (138194 GT, 311 м), а самым большим по длине кораблем оказался CELEBRITY SILHOUETTE (319 м), который посетил Ригу в 2017 году. COSTA PACIFICA лидирует по количеству перевезенных за один раз пассажиров (3523), с 2011 года это судно заходило в Рижский порт 37 раз, доставив 115,7 тысяч пассажиров.

Во время круизного сезона 2022 года в Рижском порту ожидается рекордное количество заходов круизных судов — более 100, что на четверть превысит показатели последнего полного круизного сезона 2019 года. 13 судов из этого списка посещают нас в этом сезоне впервые, а около 20 круизных лайнеров находились или будут находиться в Риге более одного дня. Последние заходы круизных лайнеров в этом сезоне запланированы на октябрь этого года.