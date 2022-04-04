В сентябре состоится крупнейшая в странах Балтии конференция по э-коммерции
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Люди становятся все более требовательными к местам е-торговли, поэтому компания, желающая заинтересовать потребителя, должна быть эластичной и уметь быстро адаптироваться к наиболее актуальным тенденциям е-коммерции, так как конкуренция среди предприятий высока. Чтобы лучше ориентироваться в этой бросающей вызовы среде и почерпнуть новые идеи для развития бизнеса, компании онлайн-торговли и поставщики их услуг ежегодно собираются на одну из крупнейших конференций по электронной коммерции, которая в этом году распространится из Литвы на все страны Балтии, сменив название с "E-commerce" на "Ecomexpo". Мероприятие состоится в Вильнюсе 29 сентября этого года, и предпринимателей приглашают стать участниками выставки е-коммерции.

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"В прошлом году у зоны экспо был большой успех на выставке. В ней приняли участие такие гиганты как глобальная онлайн-платформа eBay, лидер доставок в Балтии DPD, лидер е-коммерции в Балтии Pigu.lt, поставщики платежных услуг, логистические компании и многие другие. Представители предприятий установили стенды, на которых можно было напрямую представить свои услуги и бизнес всем заинтересованным лицам. По окончании выставки участники мероприятия признали, что на конференции было установлено много полезных деловых контактов и были получены ответы на проблемные вопросы. В прошлом году в выставке участвовало более 20 компаний, в этом году мы планируем расширить площадь выставки до 50 стендов, а количество участников до 1000", — комментирует организатор выставки "Ecomexpo" Дэвидас Талиюнас.

Со слов Талиюнаса, хотя уже известно, как полноценно работать в онлайн-режиме, очные встречи повышают скорость развития бизнеса: "Мероприятие в Вильнюсе организуется уже десять лет, и положительные отзывы участников говорят о его необходимости. Ecomexpo предоставляет представителям и поставщикам услуг онлайн-бизнеса возможность встретиться под одной крышей, непосредственно познакомиться с гигантами е-коммерции, представить свой бизнес или услуги. На конференции собираются владельцы онлайн-бизнеса, руководители, маркетологи, специалисты по цифровому маркетингу, представители е-коммерции и эксперты по развитию интернет-магазинов, а также компании, занимающиеся онлайн-инструментами.

Один из участников прошлогодней конференции — Раймондас Жиленас, руководитель платформ е-коммерции PHH Group, Pigu.lt, 220.lv, Kaup24.ee, Hansapost.ee и HobbyHall.fi: "Электронная коммерция — это бизнес без физических границ. Мы сами работаем в четырех странах — PHH Group ведет е-коммерцию в Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии, поэтому мы рады, что международной стала и эта конференция. Надеемся не только услышать интересные сообщения от сильных игроков на рынке электронной коммерции, но и "вживую" сотрудничать с каждым заинтересованным в е-коммерции, установив новые контакты, а также встретиться со своими клиентами и партнерами. Как показал опыт прошлого года, это действительно практическая конференция, на которой можно устанавливать контакты, а знания может получить как "новичок", так и профессионал в области е-коммерции".

Выставка — платформа для поиска путей расширения за рубежом

По мнению экспертов, сейчас самое подходящее время для того, чтобы включиться в развитие онлайн-бизнеса за рубежом: растет объем онлайн-торговли, появляется все больше инструментов и способов для торговли за пределами своей страны. Однако многие разработчики онлайн-бизнеса по-прежнему не доверяют себе и не решаются на активное развитие.

"Главной темой конференции в этом году станет развитие бизнеса. Наблюдая за тем, что происходит на глобальной арене е-коммерции, мы хотим побудить балтийские компании осмелиться выйти за пределы своих стран. Выставочная площадка конференции — это отличная отправная точка, ведь здесь можно получить всю информацию и контакты для начала расширения бизнеса за рубежом", — говорит Талиюнас.

Ecomexpo в этом году состоится 29 сентября в Вильнюсе, в выставочном зале Litexpo. Компании могут зарезервировать места для стендов, посетив сайт конференции здесь.

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