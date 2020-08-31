В школу защищенные и сытые: глазированные шоколадные сырки "Magija" поздравляют школьников с началом учебного года

Осень — магическое время, когда мы не только наблюдаем за одним из ярчайших преображений природы, но и возвращаемся к рабочему или учебному ритму. Правда, этот период сопровождает не только радостный звонок на первое сентября, но и статистка, заставляющая родителей усилить бдительность. Темное время суток нередко застает школьников еще до того, как они успевают вернуться домой после уроков и разных занятий. По статистике ежегодно именно осенью и зимой заметно увеличивается число пострадавших и даже погибших пешеходов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Безопасность детей на улицах волнует не только их родителей или защитников правопорядка. Компания "Žemaitijos pienas" уже третий год подряд продолжает социальную акцию — в начале учебного года раздает детям веселые светоотражатели. Если пешеход виден на дороге — он в безопасности. Компания "Žemaitijos pienas" проводит эту акцию неслучайно. Опросы показали, что каждый второй четвероклассник Латвии не чувствует себя на улице в безопасности, однако четверо из пяти десятилетних школьников самостоятельно добираются в школу и обратно.

Часто родители, провожая ребенка в школу, дают ему с собой несколько важных вещей. Частичку внимания и любви — любимый сырок "Magija", защиту от опасностей в пути — цветной светоотражатель. "Хочу, чтобы ты был защищен и сыт, мое дорогое сокровище", — думает каждый из них.

Ваш ребенок обожает сладкие творожные десерты и с удовольствием украсит свой школьный рюкзак светоотражателем в форме сырка "Magija"? "Магические" светоотражатели уже направляются во многие школы и детсады Латвии. Эти средства для безопасности детей будут раздаваться и на улицах, у пешеходных переходов, во время различных мероприятий.

Симпатии детей сырки "Magija" завоевали тающим во рту вкусом. Эти глазированные шоколадом сырки из свежего, воздушного творога любят и ценят наши покупатели. Именно сырки "Magija" стали идеальной классикой в этой категории продуктов, ведь много лет сырки производятся только из высококачественного, получаемого специальным способом, нежного творога без использования загустителей, стабилизаторов и консервантов. Родители охотно покупают эти сырки своим детям: ведь они не только вкусные, но и полезные — в них много белка и кальция. Эти вещества особенно необходимы растущему организму ребенка.

С этих пор сырок "Magija" не только дарит чудесные вкусные моменты, но и защищает и заботиться о самом большом богатстве каждой семьи и нашей страны — о детях.