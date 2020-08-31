В школу защищенные и сытые: глазированные шоколадные сырки "Magija" поздравляют школьников с началом учебного года

Осень — магическое время, когда мы не только наблюдаем за одним из ярчайших преображений природы, но и возвращаемся к рабочему или учебному ритму. Правда, этот период сопровождает не только радостный звонок на первое сентября, но и статистка, заставляющая родителей усилить бдительность. Темное время суток нередко застает школьников еще до того, как они успевают вернуться домой после уроков и разных занятий. По статистике ежегодно именно осенью и зимой заметно увеличивается число пострадавших и даже погибших пешеходов.
Безопасность детей на улицах волнует не только их родителей или защитников правопорядка. Компания "Žemaitijos pienas" уже третий год подряд продолжает социальную акцию — в начале учебного года раздает детям веселые светоотражатели. Если пешеход виден на дороге — он в безопасности. Компания "Žemaitijos pienas" проводит эту акцию неслучайно. Опросы показали, что каждый второй четвероклассник Латвии не чувствует себя на улице в безопасности, однако четверо из пяти десятилетних школьников самостоятельно добираются в школу и обратно.
Часто родители, провожая ребенка в школу, дают ему с собой несколько важных вещей. Частичку внимания и любви — любимый сырок "Magija", защиту от опасностей в пути — цветной светоотражатель. "Хочу, чтобы ты был защищен и сыт, мое дорогое сокровище", — думает каждый из них.
Ваш ребенок обожает сладкие творожные десерты и с удовольствием украсит свой школьный рюкзак светоотражателем в форме сырка "Magija"? "Магические" светоотражатели уже направляются во многие школы и детсады Латвии. Эти средства для безопасности детей будут раздаваться и на улицах, у пешеходных переходов, во время различных мероприятий.
Симпатии детей сырки "Magija" завоевали тающим во рту вкусом. Эти глазированные шоколадом сырки из свежего, воздушного творога любят и ценят наши покупатели. Именно сырки "Magija" стали идеальной классикой в этой категории продуктов, ведь много лет сырки производятся только из высококачественного, получаемого специальным способом, нежного творога без использования загустителей, стабилизаторов и консервантов. Родители охотно покупают эти сырки своим детям: ведь они не только вкусные, но и полезные — в них много белка и кальция. Эти вещества особенно необходимы растущему организму ребенка.
С этих пор сырок "Magija" не только дарит чудесные вкусные моменты, но и защищает и заботиться о самом большом богатстве каждой семьи и нашей страны — о детях.