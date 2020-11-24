В условиях Covid-19 залог для ломбардов будут оценивать удаленно
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С ноября в Латвии действует приложение Lomba.io, которое помогает клиентам получить оценку залога для ломбарда, не выходя из дома. Это не только экономит время, но и позволяет соблюдать эпидемиологические нормы в стране.

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"До сих пор ломбарды в Латвии действовали по устаревшей системе. Человеку нужно обойти несколько ломбардов с залогом в руках, чтобы найти подходящее предложение. А потом вернуться туда, где предложили больше… Это неудобно, а теперь еще и небезопасно по эпидемиологическим соображениям" — рассказывает создатель приложения Максим Сопиженко.

Создатели Lomba.io позаботились о том, чтобы весь процесс происходил удаленно.

"Вы загружаете информацию о залоге в приложение, и получаете предложения от ломбардов в течение рабочего дня. Обычно на это уходит до часа. Вам остается выбрать самую выгодную цену и отправляться туда , где вас уже ждут. Это хорошо в нынешней ситуации, так как сокращает количество контактов до одного, а также экономит время, силы и деньги" — продолжает Максим.

С появлением приложения на латвийском рынке представитель Lomba планирует рост спроса на такого рода услуги.

"Услуги ломбардов во всем мире — это способ быстро получить деньги, а также купить вещь по выгодной цене без долгого общения с банками и необходимости показывать кредитную историю.

Люди предвзято относятся к ломбардам, но мы уверены, что с появлением нашего приложения имидж этой услуги будет улучшаться. Ведь это максимально безопасный и ответственный заем"- говорит Максим

Приложение Lomba можно бесплатно скачать на сайте Lomba.io, на GooglePlay или AppStore.

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