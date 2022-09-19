В Юрмале ожидается фестиваль уличной еды "RestoBulduri"

Уже в эти выходные, 24 и 25 сентября, в Юрмале, в Булдури, пройдет фестиваль уличной еды RestoBulduri. Организаторы мероприятия называют участников "Великолепной пятеркой", потому что посетителей фестиваля побалуют — "36 линия" с шеф-поваром Лаурисом Алексеевым, ресторан "Choice Юрмала" с шеф-поваром Робертом Слайдиньшом, ресторан "Faces" с шеф-поваром Андреем Урсом, ресторан "Olivjē" с Юлией Шкулиной и "Kafijas stūrītis" с Андреем Охохониным. Мероприятие будет проходить в течение всего дня с 12:00 до 19:00, вход на мероприятие бесплатный.

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Сами участники фестиваля сходятся во мнении, что это будет уникальная возможность для гостей познакомиться с ресторанами в одном месте. Фестивальное меню ресторана "Faces" объединит любимые блюда гостей и предложит возможность попробовать традиционную паэлью с морепродуктами. Между тем, "36 Линия" побалует гостей свежеиспеченной пиццей и классической рыбной ухой, Лаурис Алексеевс подчеркивает, что этот фестиваль также станет отличной возможностью для ресторанов объединиться и поработать в команде. Несомненно, подумают и о вегетарианцах и веганах, повар "Kafijas Stūris" Андрейс Охохониньш приготовит специальное меню, которое уже можно посмотреть на www.restobulduri.lv

Организатор мероприятия Мартиньш Стродс подчеркивает, что RestoBulduri действительно похож на мост, который объединяет пять талантливых поваров и ресторанов в одном месте. Он не скрывает, что даже о самых маленьких посетителях фестиваля позаботятся, ведь для них повара приготовили специальные сюрпризы. Для самых маленьких организаторы создали специальную зону отдыха, где вместе с аниматорами можно будет поучаствовать в различных творческих мастер-классах.

В субботу, 24 сентября, на мероприятии выступят DJ Delana и DJ Dominox, а 25 сентября посетителей ждет не только DJ Dominox, но и живая музыка с Айей Витолиня и ансамблем Джека Керуака. Как уже шепчет само название фестиваля, он пройдет в Булдури, вход для посетителей фестиваля — с пересечения проспекта Булдури и проспекта Виенибас.

Шеф-повара ресторана уже подготовили специальные меню на каждый день фестиваля, их можно найти на страницах RestoBulduri в Instagram и Facebook, а также на сайте www.restobulduri.lv