В. Зепс: 'Порт должен стать центром технологий солнечной и водородной энергетики'

Окончен прием заявок на открытый конкурс, объявленный Управлением Рижского Свободного порта на право аренды территории для создания парка солнечной энергии на лугах Спилве. На территории Рижского порта планируется создать крупнейший в Латвии парк солнечных панелей номинальной мощностью не менее 100 МВт, планируя производство электроэнергии не менее 100 000 МВтч в год. На конкурс подали заявки несколько участников — это международные компании или их представительства в Латвии, которые уже реализовали масштабные солнечные парки в других регионах Европы*.

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Виестурс Зепс, председатель Правления Рижского Свободного порта: "Создание солнечного парка позволит нам развиваться в двух направлениях — в первую очередь, появится доступная зеленая электроэнергия, которую смогут использовать как портовые компании, так и другие предприятия города, в результате чего инфраструктура порта станет более экологичной и климатически нейтральной. Во-вторых, реализация проекта солнечного парка и доступность зеленой энергии для портовых компаний позволит развивать и другие инновационные проекты альтернативной энергетики, в том числе связанные с производством, хранением и использованием водорода для нужд порта и города. В-третьих, что не менее важно, такие проекты позволяют нам приблизиться к достижению целей энергонезависимости".

Международный аукцион прав аренды земли для развития парка солнечной энергии пройдет очно 22 ноября текущего года в Управлении Рижского Свободного порта; в результате будет выбрано самое выгодное предложение, и в течение 5 лет будет построен один из крупнейших солнечных парков в странах Балтии, подстанция и подключение к ЛЭП 110 кВ в городе Риге. На аукцион будут выставлены права аренды в общей сложности 16 земельных участков общей площадью 176,9 га, при условии, что на арендованной территории будет построен парк солнечных батарей и будет производиться возобновляемая электроэнергия.

Срок договора аренды составляет 45 лет, а производство электроэнергии должно начаться в течение 5 лет с момента заключения договора аренды. Ожидается, что контракт со следующим застройщиком солнечного парка может быть заключен до конца этого года — и создание парка солнечных панелей послужит первым существенным шагом в создании амбициозного комплекса индустриального парка Spilve.

В связи с декарбонизацией судоходной отрасли и климатическими целями, установленными Европейской комиссией, Рижский Свободный порт в настоящее время активно участвует в различных инициативах, связанных с развитием местных и трансграничных водородных сообществ или долин.

"Наша цель стать лидерами в применении водородных технологий, разработке и осуществлении соответствующих пилот-проектов, а также в реализации реальных и применимых в Рижском порту решений, в том числе, и связанных с обеспечением различных внутренних перевозок, эксплуатацией локомотивов или разъездных судов, с тем, чтобы обеспечить хорошие условия для развития всей портовой инфраструктуры, способной в будущем обслуживать международные суда, работающие на данном и других альтернативных видах топлива. Это следующий шаг Рижского порта на пути к цели стать центром технологических инноваций — иными словами, мы развиваем новый индустриальный парк Spilve, где будет располагаться не только производственная и логистическая инфраструктура, но и будет реализовано развитие "умных" технологий", — подчеркнул В. Зепс.

Ожидается, что именно водород вскоре станет одним из основных элементов декарбонизированной экономики. Эта сфера приобрела особую актуальность в Европе и Европейском союзе после утверждения Европейского Зеленого соглашения и принятия в июле 2020 года Водородной стратегии Европейского союза. После того, как Россия начала войну в Украине этот вопрос материализовался в виде плана RePowerEU, целью которого является снижение зависимости европейской экономики от российских поставок фоссильного топлива, содействуя производству альтернативных видов топлива европейского происхождения, осуществляя мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению, в связи со значительным увеличением объемов производства и импорта экологически чистого водорода в Европе.

* Более подробная информация о претендентах может быть предоставлена ​​после окончания процедуры аукциона.