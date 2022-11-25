В. Зепс: Самая крупная сделка в Рижском порту – это инвестиции в парк солнечной энергии Spilve

22 ноября с успехом завершился аукцион, организованный Управлением Рижского Свободного порта на право аренды территории для развития парка солнечной энергии на лугах Спилве. В открытом аукционе участвовали три международные компании, и в жесткой конкуренции, после 92 повышений начальной цены, победителем была признана компания UAB "Saulės grąža". После подписания договора с Рижским Свободным портом победитель аукциона должен будет в течение следующих 5 лет создать парк солнечной энергии и соответствующую распределительную инфраструктуру. По оценкам Управления Рижского Свободного порта, общий объем инвестиций в парк превысит 90 миллионов евро.

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Виестурс Зепс, Председатель Правления Рижского Свободного порта: "Результаты аукциона свидетельствуют об интересе, который местные и международные инвесторы проявляют по отношению к Рижском порту, городу Риге и генерации зеленой энергии вблизи промышленных центров, в то же время он также наглядно показывает преобладающий спрос на перспективные территории для промышленного развития, существующий в международной бизнес-сред. В отличие от наших конкурентов в регионе, у нас есть такой капитал недвижимости, и это отличная возможность и преимущество для будущего Рижского порта. Стратегически используя эти возможности, мы рассчитываем трансформировать развитие всего порта, в том числе создавая здесь не только крупнейший в Латвии парк солнечных панелей и центр технологий зеленой водородной энергетики, но и промышленный центр всего региона. Кроме того, создание парка такого размера также снизит цены на электроэнергию для рижан в будущем".

Согласно условиям аукциона, арендная плата состоит из двух компонентов: годовой арендной платы, выраженной в евро, и доли электроэнергии, подлежащей передаче Управлению Рижского Свободного порта, выраженной в процентах от общего количества электроэнергии, произведенной в солнечном парке.

"Мы рады, что между участниками аукциона была такая конкуренция, которая даже превысила наши ожидания, в результате мы получим как выгодную арендную плату, так и зеленую энергию для порта и портовых компаний, тем самым способствуя повышению конкурентоспособности как существующих портовых предпринимателей, так и новых инвесторов. Кроме того, приток в Ригу многомиллионных инвестиций, производство возобновляемой электроэнергии и продвижение к достижению целей Зеленого курса и энергетической независимости получат новый импульс", — подчеркнул В. Зепс.

Как сообщалось, на территории порта Риги планируется создать крупнейший в Латвии парк солнечных панелей номинальной мощностью не менее 100 МВт и планируемым производством электроэнергии не менее 100 000 МВтч в год. В аукционе прав аренды могли участвовать лишь те компании, которые уже реализовали крупномасштабные проекты парков солнечной энергии. Интерес к участию в конкурсе был большой, но финалистами стали три компании, которые соответствовали установленным критериям относительно опыта компании, хорошей репутации, наличия финансовых ресурсов для развития солнечного парка, а также представившие свои бизнес-планы по созданию парков солнечной энергии, соответствующие требованиям Управления Рижского Свободного порта.

Результаты аукциона будут представлены для рассмотрения на ближайшем заседании Правления Рижского Свободного порта, где будет принято решение о заключении договора аренды земли с компанией UAB "Saulės grąža".

Победителем аукциона стала литовская компания UAB "Saulės grąža", которая является одним из крупнейших разработчиков парков солнечной энергии в Литве, более 10 лет работающая в сфере производства солнечной энергии и создания солнечных парков. Вместе со своими инвесторами и партнерами компания реализовала масштабные проекты парков солнечной энергии в различных регионах мира.