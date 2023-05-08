Ваш друг или любимый человек находится в состоянии алкогольного опьянения? Помоги ему

Алкоголизм — серьезная проблема, затрагивающая миллионы людей во всем мире, c болезненными последствиями как для отдельного человека, так и для общества в целом. Чтобы справиться с этой проблемой, многие искали различные способы избавления от алкогольной зависимости. Одним из новейших и наиболее эффективных решений в этой области является Faccex, пищевая добавка, разработанная для помощи людям в преодолении алкогольной зависимости.

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Ингредиенты Faccex и их действие: Faccex — уникальный продукт, предназначенный для поддержки алкоголиков и преодоления алкогольной зависимости. Сочетание ингредиентов натурального происхождения, научные знания и положительные отзывы пользователей делают его идеальным выбором для людей, борющихся с алкогольной зависимостью.

Faccex богат экдистеронами, флавоноидами, эфирными маслами, полисахаридами и натуральными растительными ингредиентами, которые объединились в борьбе с алкоголизмом и способствуют выздоровлению и поддержанию здоровья алкозависимых людей. Основными ингредиентами Faccex являются натуральные лекарственные растения и растительные экстракты, которые поддерживают регенеративные функции организма, иммунную систему и улучшают настроение. Faccex — самый эффективный продукт высшего качества в этой нише.

Курс использования Faccex описывается как период спокойной ясности ума без неприятных побочных эффектов, а также не вызывает привыкания.

При употреблении FACCEX и отказе от алкоголя организм постепенно восстанавливается, а также восстанавливается естественный баланс нейротрансмиттеров (гормонов счастья), что позволит снова ощутить естественные ощущения счастья и радости.

Истории успеха Faccex: Производителем Faccex является латвийская компания, а изобретателем формулы FACCEX является ученый и профессор Латвийского института органического синтеза Ивар Калвиньш (Ivars Kalviņš).

Faccex успешно продается на рынке уже 8 лет, его можно приобрести анонимно как в Интернете на сайте www.faccex.com, так и в лучших аптеках Латвии, а благодаря положительным результатам его популярность растет в геометрической прогрессии. За прошедшие годы Faccex получил широкое признание и стал надежным средством в борьбе с алкозависимостью. Продукт Faccex зарегистрирован в Продовольственной и ветеринарной службе Латвии под номером 10258.

Истории пользователей Faccex доказывают, что эта пищевая добавка является не только № 1 в Латвии в своей нише, но и безопасным и надежным средством поддержки алкоголиков и избавления от алкозависимости. Его 8-летняя история на рынке является доказательством того, что Faccex помог многим людям преодолеть алкогольную зависимость и улучшить качество жизни.

Популярность Faccex и долгосрочное доверие пользователей свидетельствуют о его высоком качестве и эффективности, а также о способности помочь алкоголикам вернуть контроль над своей жизнью и тем самым освободиться от алкогольной зависимости.

Как приобрести Faccex: Продукт Faccex доступен в аптеках и в Интернете. Чтобы приобрести Faccex, посетите сайт производителя www.faccex.com, на котором также доступен список аптек.

Рекомендации по использованию Faccex: Для достижения наилучших результатов Faccex следует использовать в соответствии с указаниями. Faccex следует принимать два раза в день утром и вечером после еды, при этом индивидуальная доза может меняться в зависимости от состояния здоровья и потребностей.

FACCEX® — И РАЗУМ УЛЫБАЕТСЯ

Телефон FACCEX для справок +371 20151747

СПИСОК АПТЕК, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ FACCEX ®

Rīgā - SAULES APTIEKA, Brīvības ielā 68

Rīgā - SAULES APTIEKA, Duntes ielā 19 (Sky&More)

Rīgā - Sarkandaugavas 1. aptieka, Patversmes ielā 1

Rīgā - Latvijas aptieka 11, Grebenščikova ielā 1, (Diagnostikas centrs)

Rīgā, Latvijas aptieka 25, Dižozolu ielā 25, (Ziepniekkalna Mego)

Rīgā, Latvijas aptieka 55, Rīgas ielā 33

Rīgā, Latvijas aptieka, Skolas iela 5 (ARS, Medicīnas centrs)

Rīgā, Mēness aptieka, Matīsa iela 25

Rīgā, Mēness aptieka, Kr.Barona iela 46

Rīgā, Mēness aptieka, Biķernieku iela 160

Rīgā, Mēness aptieka, Kr. Valdemāra iela 112 (TC Rimi)

Rīgā, Kamēlijas aptieka, Brīvības iela 74

Jūrmalā, Mellužu aptieka, Mellužu prospekts 42

Jelgavā - Ģintermuižas aptiekā, Filozofu ielā 69

Jelgavā, "Jelgavas Pils aptieka", Akadēmijas iela 2

Jelgavā, Mēness aptieka, Katoļu iela 18

Ogrē, Latvijas aptieka 5, Rīgas ielā 33

Piņķos, Piņķu aptieka, Babītes nov., Jūrmalas iela 14

Tērvetē, Augstkalnes aptieka, "Indrāni", Augstkalnes pag.

Tukumā - Tukuma aptieka, Elizabetes ielā 8

Tukumā, Mēness iela, Pasta iela 14

Siguldā, "Siguldas mazā aptieka", Vidzemes šoseja 16

Jēkabpilī, Jēkabpils aptieka, Brīvības ielā 144

Rāmkalni aptieka 1, Vītiņkalni, Krusttiņi

Jaunolaines aptieka 1, Zeiferti, Jaunolaine, Olaines pag.

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОЕ И СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ.