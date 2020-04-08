Важно! Что обязательно следует знать во время вируса, чтобы сбросить лишние килограммы в домашних условиях

Доказано, что ограничение социальных контактов снижает риск распространения вируса Covid-19. Одним из мест, где люди по-прежнему чаще всего контактируют с другими, являются продуктовые магазины. Прочитайте и узнайте, как спланировать меню так, чтобы ходить в магазин как можно реже, и убедитесь, что чрезвычайная ситуация — прекрасный момент для того, чтобы вкусно есть и сбросить при этом лишние килограммы.

Многие люди сейчас покупают еду на несколько дней вперед, однако ежедневно возвращаются в магазин, чтобы докупить недостающие ингредиенты для конкретного блюда. Делать это в сложившейся ситуации не только безответственно, но и очень опасно как для себя, так и для окружающих.

Специалисты по питанию подготовили решение, позволяющее за один раз приобрести все необходимое на неделю!

Зарегистрировавшись на Stockholmdiet.com и соблюдая план питания, вы сможете за короткое время освободиться от лишних килограммов и укрепить иммунную систем, при этом вкусно питаясь. Чтобы не потерять физическую форму и не прибавить сброшенные на тренировках килограммы, особенно важно следить за своим питанием тем, у кого сейчас нет возможности посещать спортзал. Оставаясь дома, можно также обрести стройность и желаемую фигуру! В составленной специалистом по питанию программе вы сможете получить список продуктов на ближайшие 7 дней. Отправляйтесь в магазин и купите все необходимое за один раз. Можете быть уверены, что вам больше ничего не понадобится! При этом такой список удобно использовать и при заказе продуктов в магазинах с доставкой на дом.

В списке необходимых продуктов не будет экзотических или трудно доступных ингредиентов. Если что-то из указанного вам не подходит, вы всегда можете обратиться к специалисту Stockholmdiet.com, который посоветует продукт на замену соответствующего ингредиента. Вы увидите, что уже через несколько дней лишние килограммы начнут исчезать и ваше самочувствие улучшится. Все блюда будут легки в приготовлении, а предложенные нами рецепты уже проверили тысячи пользователей во всем мире.

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Вот что говорят о Стокгольмской диете те, кто ее опробовал:





Землемер Атис Бауманис (-21 кг) из Риги вдохновил многих, кому раньше не удавалось найти подходящий способ избавиться от лишних килограммов.

"Во-первых, я был очень доволен тем, что в моем плане питания не было никаких экзотических ингредиентов. Я мог купить все необходимое в магазине у дома. Во-вторых, это не та диета, где тебя заставляют есть одни овощи и зелень. Здесь реально вкусные рецепты, и после каждого приема пищи испытываешь необходимое чувство сытости".

Хореограф, руководитель школы танцев "Дзирнас" Агрис

Данилевич удивил поразительным преображением — сброшенными 13 кг лишнего веса.

"Я соблюдал Стокгольмскую диету без каких-либо трудностей. Я бы даже не назвал это диетой, потому что все время был сыт и ни разу не ощущал чувства голода. Рецепты блюд были разнообразными и вкусными, но самое главное — вес снижался довольно быстро".

Молодой врач Екатерина Ягодзинская из Риги осуществила свою мечту, сбросив 17 кг лишнего веса за короткое время.

"Первые результаты я увидела уже в течение недели, когда сбросила 4 кг лишнего веса. Я боялась, что похудение остановится, но этого не произошло — в дальнейшем вес падал равномерно, и в целом я сейчас сбросила 17 кг лишнего веса. Каждый день у меня хорошее настроение, и мне очень нравится то, как я теперь выгляжу!"

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