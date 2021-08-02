VCA poliklīnikas предлагают оплаченную государством реабилитацию после Covid-19

Инфекционное заболевание Covid-19 на разных людей влияет по-разному. В тех случаях, когда заболевание, вызванное вирусом Covid-19, имело тяжелые последствия, и после заболевания наблюдаются нарушения здоровья, необходима реабилитация. Для обеспечения жителям полноценного восстановления после Covid-19 и его влияния на здоровье поликлиники VCA предлагают получить оплаченную государством реабилитацию в дневном стационаре: это поможет улучшить общее состояние здоровье пациентов и вернуть эмоциональную стабильность.

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На программу могут претендовать пациенты, которые после заболевания столкнулись со всеми следующими критериями:

Оплаченная государством программа предназначена для жителей, у которых после выздоровления от Covid-19 появились или усилились комплексные функциональные нарушения средней тяжести, что ограничивает работоспособность человека или его способность выполнять повседневные дела, а также оказывает влияние на его мобильность, но существенно не влияет на уход за собой.

Пациентам, которым необходим курс реабилитации под наблюдением профессиональной реабилитационной команды. Пациентам, которые способны принять участие и имеют мотивацию для как минимум 2-х часовой интенсивной терапии или терапии средней интенсивности. Она предназначена для тех пациентов, у которых нет необходимости в 24-х часовом медицинском наблюдении и которым может быть нужна кислородная поддержка при физических нагрузках.

Пациент реабилитационного курса должен иметь как минимум один из следующих симптомов:

легкую/среднюю степень дыхательной недостаточности;

легкую до умеренной кардиоваскулярной недостаточности;

неврологические повреждения;

мусколоскелетальные симптомы;

другие клинические проявления.

Зачем записываться на оплаченную государством программу?

Оплаченная государством программа после Covid-19 вирусной инфекции предназначена для тех жителей, кто переболел заболеванием и имеет средние или тяжелые последствия, а так же для тех, у кого появились другие, связанные с болезнью компликации. Пациенты, которые переболели вирусом, могут иметь жалобы на проблемы со здоровьем даже в течении нескольких месяцев после заболевания. Это в свою очередь может влиять на качество дальнейшей жизни и работоспособность в будущем. Наиболее частыми компликациями является нехватка дыхания, мышечная слабость, общая слабость, низкая физическая выносливость, судороги, нарушения сна, приступы кашля, ухудшение памяти и способности концентрации, а также различные нарушения поведения. Компликации могут сохранятся месяцами или проявится через некоторое время. Реабилитация рекомендуется тем жителям, которые столкнулись с компликациями после заболевания, для того, чтобы они по возможности быстрее вернули свою трудоспособность.

Чтобы записаться на реабилитацию, необходимо направление врача

Для участия в оплаченной государством реабилитационной программе в дневном стационаре VCA после выздоровления от заболевания Covid-19 необходимо направление врача к реабилитологу с соответствующими выписками и объективными исследованиями, связанными с перенесенной пациентом инфекцией. В данном случае важно иметь информацию о степени тяжести инфекции, которой пациент переболел. Т.е., должен быть официальный диагноз о том, что вирус был идентифицирован, и после выздоровления от заболевания Covid-19 появились или ухудшились нарушения здоровья, ограничивающие повседневную жизнь или работоспособность.

Что меня ожидает после того, как я запишусь на программу реабилитации?

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации. В программу реабилитации после выздоровления от заболевания Covid-19 входит консультация у врача физикальной и реабилитационной медицины, который подготавливает индивидуальный план реабилитации, оценивает динамику и результаты реабилитации. Далее в рамках интенсивной или базовой программы назначается курс терапии для реабилитации в дневном стационаре. Профессиональная команда специалистов дневного стационара поликлиники VCA позаботится о самочувствии каждого пациента. В случае необходимости может быть привлечен пневмонолог или кардиолог, проводящий дополнительные исследования функциональной диагностики. Также имеется возможность записаться к психологу или психотерапевту.

Что я получу после завершения программы реабилитации?

Особое внимание в программе уделяется общему восстановлению тела и улучшению мобильности. В программу входят как силовые, так и расслабляющие упражнения, а также упражнения аэробной нагрузки. После успешного завершения программы реабилитации у каждого участника программы улучшается состояние здоровья: восстанавливается дыхательная функция — улучшается вентиляция легких и кислородное снабжение легких. Улучшается дренаж бронхов, что способствует откашливанию, а также увеличивается эвакуация секрета из дыхательных путей. После завершения программы ощутимы улучшения физического самочувствия: снижается мышечная слабость и увеличивается физическая выносливость, в связи с чем улучшается также и психоэмоциональное самочувствие.

Каким образом и где можно записаться на программу?

Оплаченную государством реабилитацию после заболевания вирусной инфекцией Covid-19 можно пройти в поликлиниках VCA: в Риге (Aura, Pļavnieki, Elite, Jugla) и в Лиепае (Liepāja MC). Для записи на специализированную программу реабилитации после перенесенного коронавируса пациент должен иметь направление врача, после чего необходимо записаться на консультацию к реабилитологу (он установит необходимость в реабилитации после Covid-19). Это можно сделать через интернет: epoliklinika.lv или по телефону 677 999 77. Подробную информацию о программе реабилитации после заболевания Covid-19 в поликлиниках VCA см. здесь.

Veselības Centru Apvienība (VCA) предлагает медицинские услуги в Риге и в крупных региональных городах — в Юрмале, Лиепае и Даугавпилсе. В 12 поликлиниках и пяти докторатах VCA обеспечивает услуги полного цикла по оздоровительному уходу — от возможностей поддержания здорового образа жизни до диагностики и лечения. Подробная информация на https://www.vca.lv/

Код медицинского учреждения: 0100 — 64120