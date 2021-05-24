Верните контроль над своими финансами

В сегодняшнем все более сложном мире финансовая грамотность может быть разницей между комфортной счастливой жизнью и жизнью, полной проблем и стресса.

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Финансовая грамотность — это способность понимать, что такое деньги и как они работают. В более практическом плане финансовая грамотность — это понимание того, как управлять своими деньгами: это означает обучение тому, как оплачивать свои счета, как ответственно брать и откладывать деньги, а также как, куда и зачем инвестировать.

Финансовая грамотность может помочь улучшить качество вашей жизни и принести больше счастья, здоровья и уверенности. Принимая более правильные решения, связанные с деньгами, мы можем жить той жизнью, которую хотим выбирать.

Если вы не станете финансово грамотным, вы, возможно, начнете жалеть об этом, потратив большую часть своей жизни на погашение долгов, а не на то, чтобы наслаждаться финансовой гармонией, которую вы могли бы приобрести с помощью мудрых финансовых решений.

И это не так сложно, как может показаться. Используя финансовую платформу SPARQ, можно увидеть полную картину персональных финансов и тем самым принимать более обоснованные решения с собственными финансами. Вы можете полностью контролировать свои финансы, использовать информационные панели для отслеживания своих привычек в расходах, устанавливать личные ограничения на расходы, ежемесячно откладывать часть своих сбережений и использовать геймификацию (элементы приложения, основанные на современных игровых практиках), чтобы в увлекательной форме узнать о деньгах.

SPARQ — персональная финансовая платформа была разработана миллениалами для миллениалов и поколения Z, чтобы они могли разобраться в сложном финансовом мире, в котором мы сейчас живем. В конечном итоге пользователи могут стать финансово грамотными и воспользоваться многочисленными преимуществами, связанными с этим.

SPARQ является новым поколением банковских услуг, комбинируя традиционный банкинг и платформы для оптимизации собственных финансов. Во-первых, благодаря партнерам компании, предоставляющих нашим клиентам Европейский IBAN счет, вы можете совершать бесплатные и мгновенные платежи по всему Европейскому Союзу, и, как и обычную дебетовую карту, SPARQ Visa Card можно использовать везде, где принимают Visa.

Во-вторых, SPARQ предлагает интуитивно понятную панель управления, которая позволяет не только просмотреть подробный анализ трат, но и возможность установить лимиты, которые позволят сократить свои расходы в проблемных областях.

В-третьих, приложение использует большое количество игровых элементов, которые помогут оптимизировать свои финансовые привычки и повысить финансовую грамотность, путем вовлечения пользователя в персональные вызовы.

На данный момент SPARQ находится на ранней стадии развития и большинство функций приложения будут доступны уже летом 2021 года. Однако своим ранним клиентам компания предлагает особые предложения — бесплатная лимитированная SPARQ Visa карта и возможность пройти первые испытания быстрее, что позволит клиенту накопить внутреннюю валюту (QPoints) для дальнейшего ее использования.

Чтобы узнать больше о SPARQ и его преимуществах, а также проверить собственную финансовую грамотность, пройдите тест на знание финансовой грамотности и узнайте, как вы можете взять под контроль свои финансы уже сегодня!

Ссылки на скачивание:

Appstore - https://apps.apple.com/lv/app/ sparq/id1487955577