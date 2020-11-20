'VERTE AUTO' – автоцентр полного сервиса 'ŠKODA' – открывает первый виртуальный тур автодилера в Латвии

Компания "VERTE AUTO", которая является автомобильным центром полного сервиса "ŠKODA", отмечает свой первый юбилей и открывает первый в Латвии виртуальный тур по салону и сервису. Это первая виртуальная прогулка от автодилера в Латвии.

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Виртуальный тур дает заказчику возможность удаленно, без каких-либо ограничений, насладиться присутствием в автосалоне и упрощает процесс выбора нового автомобиля. Посетив сайт VERTE AUTO, вы можете совершить виртуальный тур 360 градусов: проникнуть в салон любого автомобиля, изменить его конфигурации, выбрав двигатель, окраску, диски и материал внутренней отделки. Таким образом достигается эффект присутствия, даже не выходя из дома.

Автосалон ŠKODA находится в Риге, на улице Бикерниеку 125, и занимает площадь 650 м2. В начале ноября салон отметил небольшой, но важный юбилей — первый год работы, и команда "VERTE AUTO" не планирует останавливаться на достигнутом.

"Цифровые технологии и их применение в работе автосалона для нас не экзотика, а повседневная работа. VERTE AUTO — это первый цифровой автомобильный центр ŠKODA в Восточной Европе, основанный на современных стандартах продаж и обслуживания ŠKODA, поэтому создание виртуального тура было логическим шагом в процессе развития — а именно, предложить удаленную возможность познакомиться с нашим салоном и сервисными услугами. Мы обязательно будем следить за тем, как наши клиенты будут использовать этот инструмент, и дополнять или модифицировать его в зависимости от интересов потенциальных клиентов", — говорит Кристине Несауле, руководитель по продажам VERTE AUTO.

Лаура Сувейка, специалист по маркетингу компании VERTE AUTO, добавляет: "Благодаря концепции цифрового автосалона, VERTE AUTO дает покупателям возможность лучше познакомиться с автомобилем, который они хотят приобрести.

Но не только с помощью уже упомянутого виртуального тура, который позволяет каждому увидеть модели ŠKODA в удобном месте и в удобное время, можно также подать заявку на тест-драйв, изменить конфигурацию или выбрать свой новый автомобиль со склада. Кроме того, в нашем автосалоне есть и самые современные умные помощники, такие как:

Интерактивный умный стол для модели ŠKODA;

Визуализатор моделей ŠKODA;

Зона переговоров с конфигуратором автомобилей;

Информационный стенд ŠKODA iV;

Цифровые прайс-листы ".

Умный стол — одна из тех услуг автосалона, которой могут пользоваться как взрослые, так и дети. С помощью таблицы можно сравнивать автомобили ŠKODA с марками автомобилей других производителей, а маленькие посетители автосалона смогут поиграть в видеоигры, пока родители осматривают автомобиль или разговаривают с менеджерами. Для тех, кто хочет знать больше и копать глубже, доступна информация о бренде ŠKODA и его истории.

Инструмент визуализации модели позволяет познакомиться с машиной как внешне, так и изнутри, а также в программу включены видеоролики, отображающие различные технологии, используемые в автомобилях. Например, если в автомобиле, который вас интересуют есть "LED Matrix" фары, вы можете выбрать видеоролик, чтобы увидеть, как они работают в реальных условиях.

Конфигуратор модели, который находится в переговорной зоне автоцентра, позволяет лучше узнать желаемый автомобиль. В непринужденной и умиротворенной атмосфере можно в режиме реального времени просмотреть имеющиеся на складе варианты и выбрать конфигурацию своего нового автомобиля. Воспользовавшись цифровым туром, все это можно сделать удаленно, заказать машину онлайн и приехать в салон, чтобы оформить формальности и получить ключи.

Важно, что виртуальный тур по автосалону ŠKODA, созданный в сотрудничестве с 3D360, позволяет заглянуть даже туда, куда обычно не допускают клиента, например, в автосервис. Во время экскурсии можно прогуляться по служебной зоне площадью 900 м2 и посмотреть, в каких условиях и на какой технической базе идет ремонт автомобиля, а это важные аспекты для каждого автовладельца. Онлайн-инструмент позволяет записаться на сервисное обслуживание — приятная мелочь для тех, кто не хочет звонить.

Несмотря на непростые условия этого года, ŠKODA остается растущим брендом и увеличила свою долю на рынке, войдя в ТОП-3 самых популярных автомобильных брендов в Латвии. У наших жителей популярны SUV модели (внедорожников) — "Karoq", "Kodiaq" и "Kamiq". Также сохраняется интерес к "Octavia" последнего поколения, представленной год назад. Все вышеперечисленные модели, а также другие можно посмотреть в виртуальном туре, не выходя из дома или офиса. Конечно, мы продолжаем работать и физически, но виртуальный тур — это лишь один из инструментов, который помогает клиентам принять обоснованное решение. С помощью виртуального тура мы стали более доступными и открытыми для клиента ", — подчеркивает Кристина Несауле.