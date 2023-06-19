Владелец B Bārs Армандс Медниекс: "Делать другим хорошее, а не только спаивать"

В ожидании 30-летия GEMOSS мы открываем цикл бесед с предпринимателями из латвийской индустрии гостеприимства — давними партнерами, клиентами, друзьями GEMOSS, которые, делясь своими воспоминаниями, напоминают нам о времени, когда мы все вместе росли и строили эту отрасль. Беседы с увлеченными и опытными людьми в индустрии HoReCa указывают нам на то, что во все времена было самым ценным, — на отношения. Между строк можно прочитать взгляд в будущее и благодарность за возможность прорасти в латвийскую среду HoReCa.

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Первый разговор с хозяином Balsambar и ресторана B Bar Армандсом Медниексом мы проводим в "кулуарах" Домской площади — в B Bar. Место, где многие любители еды, коктейлей и ночной жизни, на протяжении почти 20 лет создавали особые воспоминания.

GEMOSS: что ты делал в 1993 году?

Армандс Медниекс: Я даже не знаю, что делал вчера! (Думает). Наверное, работал официантом в Lido… Или нет… Работал в кафе Jana, в Старом городе.

Как складывалось начало твоей карьеры?

Наверное, я пек французские багеты в пекарне напротив Видземского рынка. В то время очередь на улице была непрерывно, с самого утра. Люди не толпились только тогда, когда по телевизору показывали сериал "Изаура". Проработал там два года, пока не ушел работать официантом в кафе Jana в Старом городе. Тогда было два модных места — Sēnīte и Jana. Я был хорошим работником, меня везде звали, к тому же молодежи всегда не хватало денег на развлечения. Пару лет там, и меня пригласили к Кирсонсу в LIDO Baltais. Там я работал официантом в красном пиджаке с наивным выражением лица и c надеждой на будущее во взгляде… Готовился к первому дню закупок в GEMOSS (смеется).

Поскольку я был хорошим работником, меня пригласили работать в первый коктейль-бар Kolonna, там же на Домской площади. Благодаря Зигмундсу Иваниноксу я работал там барменом. А потом впервые поехал в GEMOSS на улице Талсу.

В каком году это было?

В 1996 году я выиграл чемпионат барменов, так что скорее всего в 1994 году я ездил на улицу Талсу, потому что мне сказали, что там что-то продается… Помню, напала на меня собака — укусила за ногу. Было нелегко добраться до соломинок (смеется). Увидел и подумал: вот, вот оно богатство! Все эти зонтики, вишенки, сиропы, украшения… А на обратном пути снова пришлось пройти мимо собаки.

Затем меня снова как хорошего сотрудника пригласили в Mirāža, напротив LIDO. Мы с Язепсом Арбиданcом работали вместе. Потом я был барменом в Melnais kaķis. И, наконец, в 1998 году мы открыли наш маленький Balsambar с Агрисом Якобсонсом. Молодые и с глупыми глазами мы посменно ловили иностранцев по Старой Риге. Людей не было, но как-то жить было надо.

Личный архив Армандса Медниекса | Вечеринка в Balsambar | Агрис Йиргенс и DJ Garliks

Как именно вы их ловили?

Я сам не понимаю (смеется). Ну, выходили на улицу: «Привет-привет, ну что, выпьем...?»

Это был первый маркетинг!

Прямые продажи! (смеется) Нужно было привести около шести человек в день, чтобы набрать кассу... Потом мы попали в бар Gros Auto bārs MARTINI в Юрмале. Это был простой бар в автосервисе, но он превратился в настоящий клуб. Я все еще думаю, что это была одна из самых крутых атмосфер. Те, кто помнит, могут подтвердить. А потом, в 2004 году, мы вернулись сюда, снова на Домскую площадь, и открыли B Bārs. Ну вот так мы с тех пор и работаем здесь ... вместе с GEMOSS (улыбается).

Каковы твои первые воспоминания о нас?

Собака и укушенная нога! (смеется) Это было первое препятствие, которое нужно было преодолеть. И только потом я добрался до сокровищ. А потом на улице Нометню уже все было прилично. Там уже не было собаки.

Там был бар – появились шейкеры, первая посуда...

Для того времени там было очень стильно! Все выставлено красиво, как в римчике. Там была стена с коктейльными украшениями. И вот как мы все выросли – и мы, и вы. Мы все время смеемся, что каждый бармен ходил туда, чтобы оставить десятину. Мы не были верующими, но во что-то уже все верили.

В чем была идея и концепция Balsambar?

У меня было 5 тысяч латов и холодильник, который отдал Зигис (смеется). Какая там концепция! Так мы и начали... Latvijas Balzams поддержали – разрешили использовать имя. Все было просто – в сотрудничестве с Latvijas Balzams, моими пятью тысячами и холодильником Зигиса.

А сегодня? Что сегодня лежит в основе успеха B Bārs?

Нужно быть все время на волне. У меня есть хорошая аналогия: когда ты идешь на первое свидание, ты принаряжаешься, собираешься. А потом, через год, ты уже этого не делаешь, потому что все уже есть – цель достигнута. Но в баре каждый день первое свидание. Вы должны быть на уровне, вы не можете понизить планку пусть даже на один день. Конечно, если это произойдет, вы получите жалобы, тогда нужно снова встать и подняться. Не должно быть плохих дней. Это самое сложное в долгосрочной перспективе, но нужно держаться на волне. И клиенты тоже это ценят – каждый раз, приходя к нам, они чувствуют, что их уважают, любят, балуют.

Личный архив Армандса Медниекса | Команда ресторана B Bārs

Где ты черпаешь вдохновение на каждый день?

В сиропах MONIN! (cмеется) Если серьезно, не знаю... Наверное, это в моем характере, так обезьянничать. Для бара не подходят серьезные бармены, надо быть веселым, радостным.

Можно сказать, что это образ жизни?

Когда мы открывали B Bārs, то наняли агентство. Они сделали нам слоганы. Мой слоган был «Бар – это не работа, это образ жизни», а Санта Диджус сказала: «Армандс, какие жестокие слова!» Но на самом деле это так – это образ жизни. Нужно думать об этом каждый день.

Ты здесь в B Bārs каждый день?

Да, я здесь почти каждый день. Но это же не бремя! Хотя уже много времени прошло, 19 лет...

В следующем году будет 20-летие B Bārs?

Да, это место мы открыли в 2004 году.

Личный архив Армандса Медниекса | Вечеринка по поводу 10-летия журнала KLUBS, 2004 год

Как изменился клиент бара за эти годы? Изменилась ли атмосфера?

Ну как – в GEMOSS тоже вначале был только сироп гренадина, а теперь – как много? Конечно, чем больше этих сиропов поступало, тем больше мы смешивали их в коктейлях... (смеется). Нужно идти в ногу со временем, но мы классики, и наши клиенты также являются приверженцами классики – требования растут, но эстетика остается. Течение времени придает дополнительную ценность – люди возвращаются, вспоминают, как все было двадцать лет назад. Многие здесь встречались, женились, развелись и снова поженились.

Многие латвийские бармены получили опыт именно здесь...

Многие... Я бы сказал, что все ведущие бармены вышли из B Bārs и Balzambārs... Райтис Акерблумс, Ансис Анцовс, Андрис Рейзенбергс, Агрис Екобсонс – это лишь некоторые из них. Кроме того, дети Иевы Трейи тоже прошли у нас стажировку!

Личный архив Армандса Медниекса | Вечеринка в Balzаmbārs | Агрис Гиргенс и Райтис Акерблумс

Смена поколений приходит с новыми сотрудниками. Старики вырастают, становятся президентами и послами (смеется). Райтис сейчас входит в Федерацию барменов Латвии, Ансис – глобальный амбассадор бренда Rooster Rojo, Андрис – Lyre's... С приходом молодых душа остается прежней, но бар идет в ногу со временем. Существовать будет тот, кто изменится – слова Райниса.

Что главное в твоей кухне?

Роман! Он пришел к нам совершенно случайно. У него был опыт в поварском искусстве, он хотел сменить карьеру, а у меня не было шеф-повара. Роман как человек старой закалки имеет очень хорошее чувство вкуса. Сейчас 45% выручки у нас поступают от меню. Это очень хороший показатель. Я доверяю Роману, мы успешно сотрудничаем. В меню я не вмешиваюсь, это его авторская работа. Салат Цезарь и картофельные оладьи, конечно же, у нас есть с первого дня. Но так или иначе, изменился способ подачи, нюансы...

Суши темпура из меню ресторана B Bārs / тарелка CHURCHILL

А если говорить про бар?

Лучше всего идет aperol spritz, джин с тоником и виски с колой.

Что ты хотел, чтобы люди выбирали?

Наше все – это коктейли fizz – рецепты с непревзойденным вкусом: основа, лимон, сироп. Классика – это тоже определяет мой выбор. Но тенденции у нас формируются тем, что клиенты пробуют за рубежом.

B Bārs, коктейль «Кислый моряк» | Бокал SPKSY, Libbey

Каким ты видишь B Bārs через 20 лет?

С течением времени я стараюсь сохранять ценности. Например, если говорить о дизайне, я когда-то хотел внести изменения и обнаружил, что ничего в этом не понимаю. Здесь везде спрятаны коды. Приходят архитекторы, дизайнеры, я спрашиваю – что делать? Они отвечают – ты все сохранил, так и надо. Люди дали хорошие советы и дали понять, что не нужно менять основы. Например, я давно хотел поменять лампы... Но ценность в себе заключает именно эта атмосфера 2004 года. Теперь я борюсь с молодыми, которые говорят мне все изменить, а я держусь.

Меню ресторана B Bārs | Блюдо: CHURCHILL

Единственное, что можно поменять – это посуда (смеется).

Это и есть та самая десятина! Посуда у меня тут бьется на ура! (смеется) Говоря о следующих 20 годах, хочется, чтобы мы были. Дети здесь воспитывались, люди работали, сколько сериалов снято здесь, интервью, презентации музыкантов, артистов, мы поддерживаем молодых... Думаю, почему бы этому не продолжаться? Надо продолжать! Это основа – делать что-то хорошее для других, а не просто спаивать (смеется).

Мы встретились на определенном этапе пути, понравились друг другу и дальше пошли вместе...

Это отношения, которые мы продолжаем развивать. Именно отношения лежат в основе успешного бизнеса. Это также мое пожелание для GEMOSS и B Bārs в будущем – сохранить близкие отношения и совместную работу даже через 20 лет.

Коктейли в B Bārs | Cтакан HOBSTAR, Libbey