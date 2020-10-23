Владелец платежной компании: Не стоит рассматривать скорость и простоту открытия счета как безусловный плюс

"У тебя счет в банке или платежной компании?" Такой вопрос все чаще можно услышать в бизнес-среде. Транзакционные операторы ворвались на рынок финансовых услуг сравнительно недавно, однако уже успели захватить его значительную часть, наступая на пятки традиционным банкам.

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Тем не менее, многие по-прежнему со скепсисом относятся к предложениям открыть счет в платежке, считая этот шаг рискованным и дорогим. Мы поговорили о работе транзакционных провайдеров с владельцем и CEO чешской платежной компании Mercurius Александром Быковым.





- Александр, распространено мнение, что платежные компании очень ненадежны, поэтому если и открывать счет, то только для быстрого проведения транзакций.

Как и классические банки, платежные компании бывают разными, с различными бизнес-стратегиями, лицензиями, а, соответственно, и уровнем риска. Однако сегодня говорить о повышенной опасности в работе с платежными операторами по сравнению с банками не приходится. Это стереотип.

Так, в эпоху отрицательных и нулевых ставок кредитным организациям зачастую приходится искать новые, не всегда надежные, способы размещения средств. Кроме того, во время кризисов мы видим, как растет процент долгов по кредитам, происходят колебания на валютных рынках и не всегда надежны биржевые вложения. Однако банки и некоторые платежные компании (с соответствующими лицензиями) используют эти финансовые инструменты.

В отличие от них, Mercurius не выдает и не берет кредитов, не торгует на биржах и не инвестирует клиентские остатки. Также средства клиентов не используются для операционных целей компании. Это важный аспект, который определяет сохранность клиентских денег.

Еще одним ключевым моментом является диверсификация рисков при хранении остатков. На это тоже необходимо обращать внимание, а для Mercurius это одна из основных задач. Мы работаем сразу со многими крупными европейскими финансовыми учреждениями, что позволяет надежно распределить остатки, не потеряв большую часть ликвидности в случае каких-то проблем у одного из них.

- Многие клиенты банков говорят, что в платежных компаниях нет гарантированной суммы возмещения, это отпугивает.

Конечно, гарантированная сумма возмещения является важной "подушкой безопасности". Но начнем с того, что и она сегодня не всегда работает. Опыт последних лет показывает, что компаниям, которые хотят получить свои средства, зачастую приходится заново доказывать источники происхождения денег и легальность тех или иных операций. Причем многие из них могли происходить достаточно давно. С тех пор менялись правила AML, требования к предоставляемой отчетности и т д. Клиент на тот момент предоставил банку все необходимые документы, но теперь с него требуют больше. В итоге, эпопея с возвратом гарантированной суммы может тянуться долго. Я уже не говорю о средствах, превышающих 100 000 евро.

Поэтому гарантия у банков – это плюс, но, на мой взгляд, она не может быть определяющим фактором при выборе платежного партнера.

Одновременно и платежные компании не стоят на месте. Например, Mercurius для полного спокойствия клиентов ведет переговоры сразу с несколькими европейскими страховыми компаниями по страхованию ответственности финансовых учреждений. По сути, речь идет о страховании хранящихся остатков.

- Вы затронули тему AML (борьба с отмыванием средств). Некоторые клиенты боятся открывать счет в платежных компаниях, так как считают, что в них не обеспечен должный контроль, а, следовательно, могут быть претензии регуляторов.

Как я говорил раньше – платежные компании бывают разными (аналогично с банками). И отвечая на этот вопрос, я бы хотел отметить, что AML-фактор является еще одним ключевым аспектом для определения надежности платежного оператора.

В условиях, как ее многие называют, новой финансовой реальности, недостатки в AML-политике являются едва ли не основной причиной отзыва лицензий (как у банков, так и у платежных компаний). Поэтому я очень рекомендую клиентам не рассматривать скорость и простоту открытия как безусловный плюс. Мы знаем массу случаев, когда это заканчивается большими неприятностями, среди которых самой безобидной может быть блокировка или закрытие счета (а ведь клиенту важен не счет как таковой, а работающий счет).

Так вот – я глубоко убежден и провожу эту политику в Mercurius, что работающий счет возможен только при должном анализе при открытии. Для этого в Mercurius создана профессиональная команда сертифицированных AML и KYC-аналитиков, которые регулярно проходят обучение и участвуют в профессиональных мероприятиях. Мы используем новейшие программы, позволяющие максимально снизить AML-риски.

Для нас это принципиально важно. Мы находимся под надзором Чешского Народного Банка и соблюдаем все требования местного и европейского законодательства.

В этом плане нам есть, чем гордиться – в регуляторе даже шутят, что у них к нам единственное нарекание – это отсутствие заявлений в фининспекцию о сомнительных сделках и клиентах, а по рынку среди клиентов и конкурентов о нам говорят что процесс открытия счета в Mercurius является одним из самых сложных в сравнении с конкурентами.

Кстати, далеко ходить не надо: сегодня утром ко мне подошел один из наших сотрудников и сказал: "Александр, помните, у нас был потенциальный клиент, который хотел открыть корпоративный счет под определенную сделку? Клиент был нам интересен с точки зрения бизнеса. Мы около 2-х недель анализировали документы, предоставленные клиентом, но, в итоге, приняли решение отказать в открытии счета, так как видели риски, связанные с тем, как данная сделка может обернуться для Mercurius в будущем, хотя реальных причин в отказе не было (юридическая часть, сопровождающие документы и другое были в полном порядке). Так вот, клиент обратился в другую платёжную компанию, где за 2 дня ему открыли счет и в течение одного дня провели все необходимые платежи".

С одной стороны, это прекрасно, что за 3 дня клиенту решили проблему. Но есть и обратная сторона медали... Думаю, опытные клиенты меня поймут.

Именно для минимизации всех AML-рисков у нас есть комиссия за рассмотрение документов на открытие. Мы задействуем большой ресурс на открытие, но это позволяет клиенту быть уверенным, что у Mercurius и эти риски практически сведены к нулю.

Хочу также обратить внимание, что мы принципиально не работаем с криптовалютой, казино, электронными деньгами и другими высокорискованными видами деятельности. Многие клиенты интересуются данными услугами, но наша стратегия на ближайшие 5 лет не предусматривает их развитие.

- На какие еще факторы вы бы посоветовали обратить внимание клиентов при открытии счета в плане надежности?

Очень важный критерий – это прозрачность владения платежной компанией. Когда скрыты конечные бенефициары, а сама компания является частью закрытых холдинговых систем, то это должно вызывать подозрение.

Скажем, в Mercurius я являюсь единственным владельцем компании, гражданином Евросоюза, и все риски Mercurius – это и мои риски. Причем речь (в случае выявления каких-то недочетов) может идти даже об уголовной ответственности.

Разумеется, важным моментом является проведение ежегодного независимого аудита. Мы – одни из немногих, кто его проводит.

Также необходимо обращать внимание на лицензию, выданную регулятором, и на те виды деятельности, которые может вести оператор. Кстати, юрисдикция, в которой зарегистрирована компания, тоже является значительным критерием.

Когда меня спрашивают, почему Mercurius находится в Чехии, я отвечаю, что здесь очень жесткие правила для финансовых учреждений. Однако, проходя шаг за шагом сквозь эти требования, компания становится стабильнее и сильнее. Это на самом деле так.

- А капитал компании?

Разумеется, важным моментом является и капитал платежной компании. Еще в прошлом году перед подачей документов на расширенную лицензию я докапитализировал Mercurius, сегодня у нас едва ли не самый высокий показатель среди чешских платежек по его объему, он почти в два раза превышает минимально необходимый. В планах на 2021 год дополнительное внесение средств в капитал. Мне бы хотелось довести его до 600-700 000 евро. Это очень значительный показатель для платежных компаний не только Чехии.

- Говорит ли о надежности величина компании?

Лично мое мнение – нет. Мы уже довольно много говорили об AML-рисках. Так вот – в компаниях, где обслуживаются тысячи клиентов, но при этом открытие счета происходит по щелчку пальца, на мой взгляд, очень высоки именно AML-риски.

Провести качественный мониторинг такого числа клиентов очень сложно, на это требуется много сотрудников, а это большие деньги. При этом крупные по клиентской базе компании, как правило, имеют очень низкие тарифы и значительные убытки, которые, возможно, покрывают инвесторы из третьих стран, а это все ведет к рискам.

Существует и противоположная ситуация, когда, к примеру, банк показывает невероятную для конкретной юрисдикции прибыль. Так было, например, в Латвии, когда ABLV в разы опережал другие кредитные организации по этому показателю. В итоге, банк закрыли по AML-причинам, а многие клиенты до сих пор не получили даже гарантированную сумму.

Именно поэтому при встрече с клиентами или партнерами я никогда не говорю, что у нас большая клиентская база. Зато у нас до сих пор нет ни одной претензии от контролирующих органов, нет клиентов из подозрительных списков, нет операций, которые вызывали бы вопросы.

- Ковидное время вносит свои коррективы во многие виды бизнеса. Однако очевидно, что платежи никуда не уйдут из нашей жизни. Какие основные цели есть у Mercurius в обозримом будущем?

Прежде всего, в рамках нашей стратегии развития и бизнес-плана в октябре мы начали процесс получения второй лицензии в одной из европейских стран. Новая платежная компания будет входить в группу Mercurius. Кроме того, в следующем году планируем подать на лицензию еще в одной стране. Таким образом, мы сможем расширить географию клиентов, диверсифицируем страновые риски, улучшим скорости переводов и многое другое.

Также мы рассчитываем запустить карточный проект в течение следующего года. В отношении расчетных карт отмечу, что по моему опыту работы в банках это скорее маркетинговый продукт, который должен быть у транзакционных операторов, чем реальная потребность корпоративных клиентов. Мы не будем их навязывать, но возможность выпустить карту будет обеспечена. Это важная часть нашей стратегии. Мы никогда не исходим только из собственных интересов. Нам важны пожелания клиентов.

Как я уже говорил, мы планируем увеличить капитал, хотя и на данный момент он более чем достаточный, а также обеспечить страхование финансовой ответственности.

Кроме того, есть важные регулярные задачи – например, мы постоянно развиваем агентскую сеть, предлагая хорошие условия для своих партнеров. Еще один аспект, над которым мы работаем перманентно – это увеличение базы наших платежных корреспондентов.