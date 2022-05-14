VMware проведет для своих партнеров трехдневную фиесту технологий

VMware, одна из самых влиятельных компаний по информационным технологиям в мире, продолжает традицию обучения партнеров и приглашает на дистанционную трехдневную конференцию "EMPOWER Online 2022". В Европе мероприятие состоится 17–19 мая. Участие бесплатное.

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Главная идея мероприятия – мы все можем выиграть, будучи частью облачной экосистемы, так как именно облачные технологии станут главной темой мероприятия. Большое внимание будет также уделено современным приложениям, удаленной работе, решениям по безопасности.

От других мероприятий подобного типа «EMPOWER Online 2022» отличается тем, что участники не только слушают доклады, но и принимают участие в практических занятиях. Это уникальная возможность поучиться непосредственно у профессионалов высочайшего уровня, таких как VMware и другие компании, задать им вопросы.

По словам организаторов, на мероприятии будут представлены самые актуальные новинки на IT-рынке, новости VMware, а также даны практические консультации обо всех фазах реализации решений, от маркетинга до внедрения и поддержки. Так VMware стремится обеспечить своим партнерам и их клиентам конкурентное преимущество на молниеносно меняющемся рынке. Кроме того, будут проходить сессии для техников, специалистов по маркетингу, обслуживанию клиентов, продажам.

Подробнее – на сайте EMPOWER Online 2022.