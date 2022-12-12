Вода в Риге чистая, вкусная и здоровая

Существуют укоренившиеся убеждения, которые все еще мешают людям пить простую, неочищенную городскую водопроводную воду, то есть воду из-под крана. За последние 20 лет в обустройство водного хозяйства Латвии было инвестировано около миллиарда евро, были построены новые водоочистные сооружения и новые водопроводные сети, создана система мониторинга воды и проведены масштабные исследования качества воды, однако в обществе не хватает понимания этих процессов и качества водопроводной воды.
Существуют укоренившиеся убеждения, которые все еще мешают людям пить простую, неочищенную городскую водопроводную воду, то есть воду из-под крана. За последние 20 лет в обустройство водного хозяйства Латвии было инвестировано около миллиарда евро, были построены новые водоочистные сооружения и новые водопроводные сети, создана система мониторинга воды и проведены масштабные исследования качества воды, однако в обществе не хватает понимания этих процессов и качества водопроводной воды.
Водоснабжение в Латвии, пожалуй, одна из самых изученных систем в Европе. «У наших инженеров и ученых есть грандиозная база данных и основанные на фактах выводы, поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что вода в Риге соответствует всем высочайшим европейским требованиям к качеству», – отмечает член совета ООО Rīgas ūdens и научный проректор Рижского технического университета Талис Юхна. «Rīgas ūdens продолжает изучать воду, инвестировать и тестировать новейшие технологии для повышения качества воды и безопасности ее доставки к потребителю. Каждый из нас как индивид должен играть роль в изменении понимания качества воды, подавать пример и изменять свои привычки, используя воду из-под крана».
Чтобы жители относились к питьевой воде из-под крана более дружелюбно, необходимо изменить привычки питья воды. «Для человека использование воды связано со смесителем или краном, из которого он получает воду ежедневно – если его не меняли в течение 20 лет, то и представление о всем водоснабжении примерно схожее. У него нет информации о том, что давно построены новые водоочистные сооружения и проложены новые водопроводные трубы, многое изменилось», – отмечает исполнительный директор Латвийской ассоциации водоснабжения и канализации (LŪKA) Сандис Деюс. «В разговорах с людьми я обычно спрашиваю – вы используете воду из-под крана? Нет, не используете? А почему? На вкус как хлор и железо... А когда вы пробовали воду из-под крана в последний раз? Ну, где-то в 1996 году... Тогда я предлагаю осмелиться и снова попробовать. Мы активно работаем над тем, чтобы у людей была информация о качестве питьевой воды из-под крана. Мы пытаемся рассказать как можно больше о том, что мы сделали, объяснить процессы, которые изменились за эти годы. 20 и 30 лет назад водопроводная вода в городе была совсем другой».
Специалисты призывают заново познакомиться с питьевой водой из-под крана
Известно, что люди привыкают к питьевой воде, которую постоянно употребляют, поэтому побуждение к изменению привычек воспринимается негативно: те, кто живет в других городах, не любят рижскую воду, те, кто живет на правом берегу Даугавы, скептически относятся к воде, доступной на левом берегу, и так далее.
Исполнительный директор LŪKA Сандис Деюс: «Сейчас я часто пью воду из-под крана, но было время, когда я делал это не столь интенсивно. Например, когда я переехал жить из Лиепаи, где очень вкусная вода фантастического качества, в Ригу, где вода имеет совершенно другой состав солей, происхождение и другой вкус, мои мысли и ожидания относительно того, какой вода должна быть на вкус, были другими, потому что я пил лиепайскую воду в течение 20 лет!». Интересно, что рижане, переехавшие в Лиепаю, думают примерно так же, потому что им не нравится лиепайская вода.
Специалисты считают, что людям просто нужно привыкнуть к другой воде. «Если понять, что [вода из-под крана] безопасна, что в ней нет ничего плохого, то со временем меняются и ожидания насчет ее вкуса – точно так же, как человек привыкает к температуре воздуха и различным запахам, он привыкает ко вкусу воды. Сейчас я часто пью воду из-под крана, и единственной дополнительной обработкой воды может быть пристальный взгляд или взмах рукой», – шутит Сандис Деюс.
Изношенные внутренние сети домов портят качество воды
Жители часто жалуются на мутную воду, но Сандис Деюс отмечает: «Большая часть происхождения таких примесей создается внутренними сетями, но следует также учитывать тот факт, что в процессе приготовления воды из нее не нужно вымывать, например, абсолютно все железо – это важный для организма микроэлемент. По мере того, как вода перемещается от подготовительного оборудования к жилью, железо может оседать в трубопроводах, и если в водопроводе происходит авария, то высока вероятность того, что коричневая вода может попасть в краны, а это вызывает неприятные чувства. Решение? Откройте кран и подождите – коричневая вода стечет, и вода снова станет хорошего качества! Важно понимать, что железо в воде не является чем-то нездоровым или вредным».
Покупая расфасованную воду, жители переплачивают
По данным опроса, проведенного Инспекцией здравоохранения, водопроводную воду пьют 77% населения Латвии, часть использует как водопроводную, так и расфасованную воду, однако 12% предпочитают ежедневно пить только расфасованную воду. Эксперты отмечают, что пользователи расфасованной воды гораздо дороже платят за воду, а также стимулируют производство экологически вредного пластика.
Понятно, что питьевая вода из-под крана несравненно дешевле, чем предварительно упакованная и разлитая в бутылки питьевая вода. Исполнительный директор LŪKA Сандис Деюс: «Есть простой пример цены на воду. Сходите в магазин с 1 евро. Сколько воды можно купить на это? Если есть карта лояльности, вы сможете купить максимум 10 литров расфасованной воды за 1 евро. С другой стороны, дома, образно говоря, вы можете зайти в душ, открыть кран, а когда душевая кабина наполнится до верха, то только тогда «утечет» ваш 1 евро. В годовом разрезе мы экономим от 200 до 300 евро при использовании водопроводной воды для питья».
Конечно, есть еще один аспект – загрязнение окружающей среды, неизбежно вызываемое пластиковыми бутылками. Член совета ООО Rīgas ūdens и научный проректор Рижского технического университета Талис Юхна: «В интернете можно найти множество расчетов, какой след CO2 оставляет производство [пластиковых бутылок], не говоря уже о том, что [в воде] в течение длительного периода времени накапливается микропластик, нанопластик и т. д. Пластиковая бутылка имеет тенденцию и способность выделять различные вещества, которые попадают в воду – в этом смысле стекло безопаснее. Покупая бутылку, покупатель платит за пластиковую бутылку, а не за воду. Мы говорим, что пластик плохой, но продолжаем покупать его и платить за него, чтобы производить еще больше!»
И третье – качество воды. Сандис Деюс: «Городская водопроводная вода проверяется в нескольких местах, но с расфасованной водой это делать необязательно – в соответствии с требованиями, находящимися в силе на данный момент, качество расфасованной воды проверяется в тот момент, когда она разливается в бутылку». Конечно, в герметичной упаковке вредные для здоровья примеси не могут появиться, однако есть некоторая переменная, которая также выявляется при проверках – это количество микроорганизмов. «Если вода долго стояла на полке магазина или офиса, количество микроорганизмов может в десятки раз превышать норму. Это естественный процесс – микроорганизмы в воде есть и будут всегда, и они размножаются».
Для хорошего самочувствия нужно регулярно пить воду
Латвийские диетологи отмечают, что здоровое питание для поддержания хорошей физической формы и психического здоровья немыслимо без достаточного количества воды.
Председатель правления Латвийской ассоциации диетологов и специалистов по питанию, сертифицированный диетолог Гуна Биланде: «Нет смысла говорить о пирамидах питания и других основных принципах, потому что вода – это основная вещь, которая нужно нашему организму, чтобы он в принципе функционировал. Я стараюсь все больше рассказывать и популяризировать необходимость пить воду». Специалист считает необходимым изменить понимание хотя бы элементарных вещей – например, в ресторане можно просто попросить воду из-под крана бесплатно, что уже давно является обычной практикой в мире. Сейчас так происходит и во многих местах по всей Латвии, но лет 20 назад это было немыслимо.
«Вода является основным элементом в нашем организме, поэтому очень важно регулярно пить», – подчеркивает Гуна Биланде. «Потерю 1-2% воды [в организме] мы как бы не чувствуем, на пороге 2% уже возникает чувство жажды, что нехорошо с точки зрения физиологии. Воду нужно пить все время, не достигая ощущения жажды. Когда организму не хватает воды, появляется обезвоживание, снижается концентрация внимания, когнитивные способности, мышечная сила, а также скорость реакции. Если мы хотим поддерживать физические и когнитивные способности на максимальной мощности, то нужно пить воду на протяжение всего дня и не ждать момента, когда вы уже испытываете жажду».
Диетолог отмечает, что маленькие дети и пожилые люди плохо себя чувствуют из-за нехватки воды: «Ребенок может «перекантоваться» весь день [без питья], а бабушка может выпить две чашки кофе за день, но кофе – это обезвоживающий напиток. [Этим возрастным группам] необходимо регулярно давать воду и напоминать пить ее. Вы также можете купить ребенку стильную бутылку с водой, тогда у него будет больше мотивации пить. Вода очень сильно влияет на нашу повседневную жизнь, и я рада, что культура питья воды постепенно меняется».
Для рижских школьников вода становится более доступн
В конце ноября в Рижской начальной саркандаугавской школе ООО Rīgas ūdens открыло первый из десяти кранов для питьевой воды или станций питьевой воды, которые будут установлены в столичных школах в этом году. Это часть информационных мероприятий, в рамках которых жителям объясняется, что использование рижского водопровода и воды из-под крана безопасно и соответствует самым высоким европейским стандартам.
На торжественном мероприятии открытия председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заявил: «Мы как страна можем гордиться тем, что имеем неограниченные запасы питьевой воды. Мечта города Риги – обеспечить город станциями питьевой воды, чтобы как можно больше воды было доступно в общественных местах. Можно сказать, что это наши основные права. Кроме того, данные показывают, что в Латвии люди пьют воду слишком мало, дети также должны пить много воды и каждый день, поэтому приятно сделать шаг на пути к достижению цели – установке водных станций во всех школах Риги. Этот проект мы обязательно продолжим в учебных заведениях».
«Мы делаем все, чтобы сформировать привычку регулярно пить и использовать водопроводную воду, которая является чистой, безопасной и здоровой, поскольку содержит много полезных для человека минералов. В повседневной жизни мы даже не замечаем такой обычной вещи, как вода, потому что она всегда рядом, всегда доступна. Это так же очевидно, как воздух. Чистая и прозрачная вода – символ здоровья, жизни, порядка и качества жизни. Давайте ценить то, что безопасно и легко доступно», – призывает председатель правления ООО Rīgas ūdens Кришьянис Круминьш.