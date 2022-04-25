Водительское удостоверение в интернете? Первая онлайн-платформа для обучения теории в Латвии

Шаг навстречу водительскому удостоверению можно сделать, не покидая дивана или загорая на пляже. Скоро исполнится год с того момента, как теорию на права категории В можно изучать онлайн с помощью платформы macam.lv. Председатель правления компании Генриета Басс отмечает, что спрос велик: "Во время пандемии люди настолько привыкли учиться удаленно, что нашу платформу сейчас использует очень большое количество людей".

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Идея удаленного обучения в автошколе

Мысль о платформе для удаленного обучения теории вождения на самом деле возникла еще до пандемии. Генриета Басс, совладелица macam.lv, многие годы работала руководительницей автошколы и знает, что зачастую набор группы студентов требует много времени, а при онлайн-обучении эта проблема исчезает: "Ранее правила Кабинета министров предусматривали, что теорию можно освоить только очно. Еще до Covid-19 эти правила поменяли — часть теоретического обучения разрешили осуществлять удаленно. В этот момент мы решили создать платформу, которую могли бы использовать клиенты всех автошкол и учиться из любой точки мира", — так описывает задумку Генриета.

Одна подчеркивает, что macam.lv не принадлежит какой-то конкретной автошколе: "Мы независимое предприятие и хотим сотрудничать со всеми автошколами в Латвии". На данный момент инновационную платформу используют почти 50 автошкол.

При очной учебе автошколе нужно платить за помещения, электричество, воду, отопление, а также нельзя забывать про зарплату преподавателя. Преподавая теорию в интернете, не нужно переживать насчет этих расходов. "Наши преподаватели даже не болеют, ведь лекции уже заранее записаны. К тому же максимальное количество студентов в одной группе — 30 человек, а платформу может использовать неограниченное количество людей. Да, долгое время в пандемию автошколам было разрешено преподавать теорию через Zoom, но теперь возобновились очные занятия. Однако люди за два года очень привыкли к удаленному обучению", — рассказывает Генриета.

Новые правила предусматривают, что на 8 из 11 занятий материал можно осваивать удаленно: "Да, на оставшиеся три занятия нужно прийти в школу, где вы зарегистрированы, а автошколы должны их организовать. Но это всего лишь три, а не 11 занятий!" — подчеркивает она.

Формат занятий и тесты

Людям, которые хотят освоить теорию в удобное для себя время и в удобном месте при помощи интернета, Генриета рекомендует начать с сайта macam.lv: "Там вы узнаете, с какими автошколами мы заключили договоры о сотрудничестве. Выберите одну из них и, подписывая договор с автошколой, укажите, что хотите учиться на онлайн-платформе. Вам самим не нужно связываться с нами, представитель автошколы предоставит вам доступ к платформе, после чего вы сможете приняться за учебу!"

Чтобы освоить теорию, необходим компьютер, планшет или смартфон со стабильным интернет-подключением: "Только представьте, что вы загораете на пляже и параллельно с этим учитесь — разве это не здорово?"

Платформа очень проста в использовании. Кроме этого, на ней доступна короткая пошаговая инструкция, как зарегистрироваться и использовать учебные материалы. Если вы столкнетесь с техническими проблемами, то служба поддержки платформы поможет их решить по электронной почте или телефону.

Каждое онлайн-занятие состоит из нескольких видео по 10-15 минут — их можно смотреть многократно, чтобы лучше усвоить знания. К тому же, пользователь может скачать презентации, распечатать их и при просмотре видео параллельно следить за учебными материалами на бумаге.

Занятия записаны в формате видео — материал, который рассказывает преподаватель, дополнен вопросами из теста CSDD, а также изображениями из учебников: "Это еще не все — мы делаем фотографии и видео, чтобы показывать студентам реальные ситуации, которые случаются на дороге. Опытные инструкторы порекомендовали нам, на каких именно перекрестках стоит снять видео, и мы даже использовали для этого дрон!" — рассказывает совладелица платформы.

После просмотра каждого занятия нужно пройти тест из 10 вопросов — можно допустить только одну ошибку. Если не сдать тест три раза, то нужно будет посмотреть занятие еще раз. Когда материал всех восьми занятий будет усвоен и все тесты будут успешно сданы, нужно прийти в свою автошколу и очно прослушать оставшиеся три занятия: "После этого нужно будет сдать тест в автошколе, потом в CSDD, и все!" — объясняет учебный процесс Генриета.

Конечно, платформа должна была получить особое разрешение от CSDD на использование учебных материалов: "Они тщательно их проверили и подтвердили, что созданные нами материалы соответствуют стандартам и правилам CSDD. Процесс согласования длился почти полгода, поэтому нет сомнений в том, что в материалах нет ошибок".

Удобнее и дешевле как студентам, так и автошколам

"Каждую неделю нашу платформу начинают использовать все новые автошколы, и это особенно актуально для регионов. Представьте, что вам несколько суббот подряд нужно было бы ехать в ближайший город и несколько часов подряд сидеть в классе. Если вы учитесь или работаете, то зачастую единственная возможность учиться в автошколе — это посвящать учебе все выходные. К тому же, очное посещение должно составлять 100%. Если пропустите занятие, нужно будет идти на это занятие с другой группой, чтобы нагнать упущенное. Учась удаленно, можно заниматься в любое время суток из любой точки мира!" — подчеркивает Генриета.

Во время обучения теории на платформе macam.lv нет сложностей в связи с набором группы, для лекций не нужно привлекать преподавателей: "Это удобно и для автошкол, и для студентов", — поясняет Генриета. Сейчас онлайн доступна только теория на права категории В, но в ближайшее время появится и категория С: "Шесть из 10 занятий можно будет "посетить" удаленно, например, сидя на своем диване. Сейчас мы работаем над созданием учебных материалов, снимаем видеоклипы на улицах, в реальных условиях".

Вскоре появится возможность осваивать онлайн теорию для прав категорию С, а в будущем планируется разработать аналогичную платформу на английском языке.

Тем, кто планирует освоить теорию за пару вечеров, стоит оставить эту мысль, потому что этого не позволяют правила Кабинета министров: "За один день можно посмотреть только одно занятие, а в течение недели — три занятия. Соответственно все восемь занятий можно пройти за неполные три недели", — рассказывает Генриета. Более того, здесь исключено жульничество — в течение занятия на экране будет появляться вопрос, на который нужно ответить за 15 секунд. Это нужно, чтобы убедиться в том, что студент действительно все внимание уделяет учебе.

"Мы приглашаем к сотрудничеству все автошколы — мы разъясним, как пользоваться платформой, пришлем понятную и четкую инструкцию. Представителю автошколы нужно будет только ввести номер группы и персональные данные учащихся. Чтобы это сделать, не нужны специфические технические знания — с этим может справиться любой. Все материалы уже разработаны на латышском и русском языках. Сотрудничество с macam.lv поможет Вам сэкономить ресурсы автошколы — о студентах позаботимся мы", — резюмирует Генриета.