Вопросы и ответы о лояльности и вокруг нее

Как обеспечить стабильный прирост новых клиентов и удержать уже имеющихся ‒ об этом думает каждый владелец бизнесa. Один из инструментов ‒ это создание системы лояльности с использованием карт клиента и подарочных карт. И если раньше у пользователей рвались кошельки от того, что в них было слишком много пластиковых карт, то сейчас эту проблему можно устранить за счет новых цифровых решений.

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О том, как работают электронные системы лояльности, и как торговцы с их помощью увеличивают оборот, рассказывает руководитель проектов компании ID CS Алексей Миногин.

Что такое электронные системы лояльности и как они облегчают жизнь бизнесу?

В зависимости от того, какую задачу хочет решить бизнес, ему могут потребоваться разные виды карт лояльности. Например, подарочные карты привлекают новых клиентов, а накопительные карты отлично удерживают существующих. Бонусные карты увеличивают сумму среднего чека. Все эти карты могут существовать в виде пластика или в виртуальном виде, но в любом случае они должны быть частью единой электронной системы, которая позволит объединить данные по картам и использовать их для маркетинговых мероприятий.

Насколько легко торговцу создать собственную систему лояльности?

У бизнеса не всегда хватает собственных мощностей, чтобы создать электронную систему лояльности, поэтому они обращаются к нам, и мы интегрируем эту систему с внутренними ИТ-решениями торговца. Мы как разработчики электронных систем лояльности снимаем с торговца существенный пласт ручного труда: данные клиента сразу могут попасть в CRM-систему ‒ не нужно тратить время сотрудников на ручную обработку данных.

Но клиенты уже устали от множества пластиковых карт клиентов. Можно ли без них обойтись?

Поскольку мы живем в цифровую эпоху, то все большее количество торговцев постепенно отказывается от пластиковых карт и переходит на использование виртуальных карт. Это облегчает и делает дешевле выдачу карт клиентам, а также предоставляет дополнительные возможности как для продавца, так и для клиента.

Виртуальная карта ‒ это цифровой аналог пластиковых карточек, но только она хранится в виртуальном кошельке на телефоне, например, в Wallet на iPhone или Android. В этом кошельке пользователь может хранить множество карт разных торговцев. Для торговца виртуальная карта удобна тем, что ее не надо выдавать, клиент получает ее сам: например, отсканировал на входе в магазин QR-код, заполнил анкету и получил карту.

Когда клиент "кладет" виртуальную карту в кошелек, торговец может начать маркетинговые мероприятия ‒ рассылать уведомления о новинках, акциях или специальных предложениях. Более того, клиенту можно посылать уведомления на основе геолокации: если он приближается к магазину, выдавшему виртуальную карту, карта "сигналит" о скидках или акциях. Наши электронные системы позволяют подключить СМС-рассылку и создавать персонализированные сообщения под каждого конкретного клиента. Это автоматизирует часть маркетинговых действий и снижает нагрузку на персонал торговца.

Какое решение системы электронных карт наиболее востребовано в бизнес-среде?

Наиболее востребованный вид карт ‒ как пластиковых, так и виртуальных ‒ это подарочная карта. Почему? Подарочная карта ‒ это отличный инструмент маркетинга, который помогает привлечь новых клиентов. Cо временем это решение начинает приносить значительную прибыль не только за счет привлечения новых клиентов, но и за счет неиспользованных остатков на картax.

Какие преимущества получает бизнес, интегрируя электронную систему карточек лояльности от компании ID CS?

Среди наших сильных сторон я бы назвал понимание нужд торговцев, оперативную интеграцию наших систем с ИТ-решениями торговца, демократичную стоимость услуг и способность по запросу разрабатывать индивидуальные решения. Мы – надежный партнер для наших клиентов, который уже 23 года предлагает системы лояльности.

Компания ID CS постоянно разрабатывает, развивает и обслуживает электронные системы, которые обеспечивают работу как пластиковыx, так и виртуальныx карт лояльности, клиентских, подарочныx, учетныx, накопительныx и т.д. Hаши решения позволяют малому, среднему и крупному бизнесу увеличить оборот за счет лояльности существующих клиентов и привлечения новых.

Наши решения не требуют больших оборотных средств и их замораживания. После запуска системы торговец получает доступ к различным отчетам для всех типов электронных карт. Например, можно видеть оборот по всем торговым точкам или по каждой в отдельности, по клиентам, по остаткам на картах, по тому, какие суммы "сжигались" за месяц, то есть не были востребованы клиентами. Кроме этого, система предоставляет стандартные POS-отчеты и Z-отчеты, а также любые другие отчеты по запросу. Изучение и анализ этих данных помогает торговцам адаптировать свою маркетинговую стратегию, увеличивать продажи и, как следствие, улучшать финансовые показатели.

Как выбрать эффективную систему лояльности для конкретного продавца?

Компания ID CS работает с разными сетями розничной торговли и магазинами, аптеками, спортивными центрами, медицинскими учреждениями и самоуправлениями. Мы эксперты по внедрению систем лояльности. Прежде чем начать сотрудничество, мы проводим исследование и предлагаем наиболее эффективную модель лояльности. Электронные системы карт можно использовать не только в местах физической торговли, но и интегрировать в интернет-магазин. Клиент сможет воспользоваться электронной подарочной картой онлайн, отоваривая ее в несколько заходов.

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Подробнее об электронных системах лояльности можно узнать на сайтах компании

ID CS https://www.e-kartes.lv/ и https://www.idcskartes.lv/, а также по телефону +371 67277477.