Воздействие на окружающую среду начинается в вашем холодильнике

Тех, кто скучает по дождю и пасмурным дням, среди нас не так уж и много. Но недавно в новостях прозвучала информация, что апрель, май и июнь были в Латвии самым засушливым периодом за всю историю наблюдений. И это печальная новость для всех. Засуха повлекла за собой выгорание лугов, злаковых полей и посевов, в результате чего латвийские фермеры несут убытки. Именно поэтому актуальным стал вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации. Министерство земледелия выразило обеспокоенность тем, что урожай зерна может быть на 30-50% меньше прогнозируемого, а это очень серьезный сигнал о том, что одни разговоры в этих обстоятельствах уже не помогут — необходимо действовать!

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Так что же делать обычному городскому жителю, который практически не имеет отношения к сельскому хозяйству, не говоря уже о влиянии на окружающую среду? На самом деле, больший или меньший след оставляют действия каждого жителя Земли. Даже если кажется, что наши решения достаточно взвешены, всегда найдется еще какой-нибудь способ, которым можно помочь окружающей среде в гораздо большей степени.

О воздействии на природу выбрасываемых пищевых продуктов в последние годы тоже приходится слышать довольно часто. Неиспользованные и выброшенные в мусор продукты питания наносят не только экономический ущерб, но и негативно влияют на окружающую среду и климат. Поскольку сегодня урожай фруктов и овощей доступен повсеместно и в широком ассортименте, а лакомства с огорода обеспечивают как весьма разнообразный праздник вкусов, так и необходимую дозу витаминов, абсолютно понятно желание потребителей продлить сроки хранения этих ценных продуктов. Чтобы все эти полезности хранились как можно дольше, важно выбрать качественный холодильник, оснащенный новыми технологиями, приспособленными к современным повседневным требованиям.

А вы знаете, что уже создан такой холодильник, который способен хранить ваши любимые продукты на 30% дольше? В нем и сочная клубника, и вишня, и хрустящая молодая морковь, и свежесобранный салат, а также ваша любимая зелень могут не только дольше сохранять витамины А и С, но и увеличивать их количество! Это не просто маркетинговый трюк — это реальная, инновационная технология, которую предлагают производители холодильников Beko.

Технология HarvestFresh протестирована британской компанией Intertek, специализирующейся на тестировании продукции. В исследовании были проанализированы морковь, шпинат, клубника, помидоры, капуста, цветная капуста, зеленый перец, сельдерей, кинза и петрушка.

Одну часть этих даров природы исследователи хранили в обычном отделении холодильника, а другую — на полке с новой технологией HarvestFresh, освещение которой имитирует суточный ритм. В утренние часы отделение для овощей и фруктов освещается синей подсветкой, которая имитирует рассвет и побуждает начать фотосинтез, днем ​​– зеленой подсветкой, имитирующей ярчайший солнечный свет, вечером она подсвечивается красным светом, который похож на закат, а в конце дневного цикла свет полностью гаснет — в отделении наступает самая настоящая ночь. Исследователи обнаружили, что после пяти-семи дней нахождения овощей и фруктов в обычном отсеке количество витаминов А и С в них значительно уменьшилось. А те продукты, которые были помещены в специальный отсек, где освещение менялось в соответствии с ритмом природы, и овощи, и фрукты, и зелень не только визуально выглядели свежее, но и показали большее количество витаминов, чем раньше!

Холодильники Beko также оснащены другими технологиями, которые помогают не только лучше сохранять продукты, но и дольше. Например, с помощью технологии ProSmartTM Inverter Compressor можно заботиться об окружающей среде и экономить энергию. Выбирая правильные устройства, вы можете, хоть небольшими шажками, помогать окружающей среде. Как? Потребляя меньше энергии и уменьшая выбросы углекислого газа — холодильники Beko энергоэффективны вплоть до 70%. Также холодильники Beko имеют высокотехнологичные моторы, энергоэффективные детали и специальные вентиляторы BLDC с низкой скоростью вращения, что делает их в четыре раза тише. Энергосберегающие технологии обеспечивают высокую производительность и надежность, поэтому вы почувствуете выгоду как в счетах за электричество, так и в приятной тишине на кухне.

Развивая тему влияния на окружающую среду каждого человека, производители Beko подчеркивают, что такие технологии как AeroFlow являются одним из важнейших инструментов борьбы с пищевыми отходами, создавая условия для сохранения более долгосрочной свежести продуктов. Эта инновационная технология обеспечивает мягкое распределение холодного воздуха, благодаря чему продукты дольше остаются свежими и сочными. Равномерное распределение температуры и снижение температурных колебаний в холодильных камерах всех уровней также уменьшают дегидратацию свежих продуктов. Поэтому продукты лучше сохраняются, их не нужно выбрасывать из-за непривлекательного вида или потери влаги.

При создании своей бытовой техники Beko заботится и об экологичности процессов. Различные компоненты холодильников производятся из переработанной яичной скорлупы и экологически чистых биопластиков. Например, комбинация яичной скорлупы (20%) и биопластика (80%) используется для изготовления контейнеров для хранения яиц, а биопластики из экологически чистых источников, например, из сахарного тростника и кукурузного крахмала, используются для изготовления уплотнителей дверей холодильников и крышек вентиляторов. Холодильники Beko BioCycle сочетают в себе как природные ресурсы, так и новые технологии, что позволяет создавать экологичные устройства и сократить выброс парниковых газов.

Получается, что такого рода технологии — это никакое не волшебное чудо, а доступная каждому возможность обеспечить себя и свою семью как можно большим количеством витаминов, укрепляющих здоровье, а также позаботиться о природе. Выбирая холодильник Beko, вы можете быть уверены, что выбрали современный, экологичный и вдобавок умный холодильник.