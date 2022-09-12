Возможность остановить загрязнение рижских водоемов

Одна из угроз здоровью и окружающей среде — это попадание недостаточно очищенных сточных вод в грунтовые воды. Подобная ситуация все еще наблюдается в разных районах Риги, потому что часть рижан продолжают использовать несоответствующие системы локальной канализации и водоснабжения.

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К городским сетям подключены уже 96% рижан. ООО Rīgas ūdens, используя софинансирование фонда Кохезии Евросоюза, расширяет городские сети и все более широкому кругу жителей рижских районов предлагаются разные механизмы финансовой поддержки, чтобы каждый в своем частном жилье мог использовать преимущества городской канализации.

В рамках проектов, в которых доступна поддержка фонда Кохезии ЕС, было закончено строительство городских сетей в Иманте и Берги, работы продолжаются на Тейке и в Бебербеки, а в ближайшее время работы начнутся в Зиепниеккалнсе и частично в Иманте. К уже построенным сетям городской канализации есть возможность подключиться в Марупе (частично в Биерини и Плескодале), Катлакалнсе (частично в Зиепниеккалнсе и Бишумуйже), а также в Болдерае. Получив финансовую поддержку от города и Rīgas ūdens, не стоит упускать эту возможность.

Ответственность рижан — чистая и устойчивая городская среда

Марцис Цепуритис, руководитель отдела стратегического планирования ООО Rīgas ūdens: "Проекты с софинансирванием фонда Кохезии ЕС дали уникальную возможность сделать более надежными и чистыми несколько районов Риги. Если подключиться к городской канализационной системе Rīgas ūdens, то сточные воды профессионально собираются, отводятся и очищаются, соответственно, в море попадает чистая вода, качество которой постоянно контролируется. Задаемся ли мы вопросом о том, как были устроены выгребные ямы в наших частных домах 50-60 лет назад? Во-первых, они физически устарели, во-вторых, подобные локальные канализационные системы были приемлемы в те времена, когда единственным средством для мытья было обычное хозяйственное мыло. Сейчас у нас очень много разных синтетических средств. Каждый день появляются новые. Мы даже не до конца знаем, как и когда все это разложится. Но мы знаем, где это все остается, потому что рано или поздно из грунтовых вод это все вытекает в открытые водоемы — в наши реки и озера. Это аспект экологии и будущего, поскольку основную опасность для чистоты воды представляет экономическая деятельность человека. Второй важный аспект: что мы пьем, если место для забора воды находится во дворе, но у соседа канализация иногда переливается через край ямы и у самих тоже немного просачивается в грунтовые воды в саду? Допустим, даже если вы просто поливаете сад неглубоко забранной водой — вы поливаете его соседним "компотом". Рано или поздно все эти упомянутые виды загрязнения, как химические, так и биологические, встречаются в подземных водах района и направляются дальше в озеро".



Загрязнение рижских водоемов можно уменьшить!

Заботясь об ухоженной и безопасной обстановке для себя и соседа, этим летом уже активно начали действовать жители Берги, Тейки и Иманты, где строительство индивидуальных подключений начато уже почти в половине жилых домов, для которого доступны ветви новых канализационных сетей. Представитель общества Berģinieki Инесе Нельке говорит: «Канализация утекает в грунтовые воды, хотим мы этого или нет, и озеро Югла медленно собирает все это и зарастает. Мне важно, какая среда останется после меня, вне зависимости от того, буду ли я жить здесь или будут ли здесь жить мои дети, поэтому подключение к городской канализации имеет важное значение. Мы должны обеспечить «зеленую» среду, а озеро – это то, о чем мы все очень заботимся. Нам важно, чтобы вода была чистой, чтобы здесь можно было безопасно купаться».

Рижские экологи говорят следующее: качество воды в водоемах даугавского бассейна в Риге – и в Даугаве, и в Буллюпе, и в Кишезерсе, и в озере Югла – оценивается как среднее. В рамках анализа происхождения загрязнения, было обнаружено, что значительное влияние на качество воды оказывают точечные загрязнения от местных канализационных системв частных домах, в основном – от бытовых сточных вод.



Озеро Югла

Неочищенные сточные воды – угроза здоровью

Все, что мы оставляем в грунтовых водах, рано или поздно попадает в море. 97% Балтийского моря страдает эвтрофикацией – это означает, что слишком много питательных веществ поступает в водоем из сельскохозяйственных, промышленных и бытовых сточных вод, что в свою очередь вызывает чрезмерный рост некоторых видов водорослей и деградацию морской среды. Об этом сообщает HELCOM – комиссия по охране окружающей среды Балтийского моря.

Если резервуар в частном доме негерметично закрыт, то очень велика вероятность того, что у соседа в водопроводе (при отсутствии городского водопровода) и в кране может увеличиться микробиологическое загрязнение (колиформные бактерии), кроме этого, в подобных случаях увеличивается содержание аммония и органических веществ в питьевой воде, что может представлять серьезную опасность для здоровья. Купание в загрязненных водоемах также может вызвать заболевание. Основными источниками загрязнения мест купания являются недостаточно очищенные сточные воды.

Финансовая поддержка для подключения к городской канализации

Проекты в рамках фонда Кохезии ЕС реализуются в следующих районах: Марупе (частично в Биерини и частивно в Плескодале), Болдерае, Катлакалнсе (частично в Зиепниеккалнсе и Бишумуйже), Берги, Бебербеки, Зиепниеккалнсе, Иманте, частично на Тейке. В рамках этих проектов жителям предлагается*:

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

Софинансирование Рижского самоуправления для всех – для частичного покрытия расходов до ~ 2000 EUR: https://ieej.lv/LEply

У некоторых групп населения есть возможность получить софинансирование в размере 100% от всех затрат на строительство: https://ieej.lv/vhmyo

Возможность использовать рассроченный платеж, рассчитываясь за строительные работы в течение 10 лет и выплачивая ежемесячно небольшую сумму: https://ieej.lv/ZRQUv

Бесплатные консультации специалистов Rīgas ūdens для успешного подключения.

*Дополнительная информация о финансовой поддержке для обеспечения канализационного подключения доступна на сайте Rīgas ūdens.

Более подробную информацию о возможностях подключения можно получить, позвонив и подав заявку на консультацию по телефону: 67088585 или 80002122.