Возрос спрос на доставку рецептурных медикаментов на дом

За последние полгода стремительно вырос спрос на доставку рецептурных медикаментов на дом, указывает руководитель аптеки "InternetAptieka.lv" и фармацевт Ольга Ходасевича.

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"С середины прошлого года, когда данная услуга была разрешена государством, практически каждый месяц количество запросов в нашей интернет-аптеке удваивалось. Допускаю, что заказов было бы еще больше, если бы общество было лучше проинформировано о том, что возможна доставка на дом не только безрецептурных, но и рецептурных медикаментов. В данный момент растущий в геометрической прогрессии спрос четко указывает на тот факт, что есть еще очень много людей, не знающих о такой возможности", — рассказывает представитель интернет-аптеки.

В данный момент закон гласит, что рецептурные медикаменты на интернет-ресурсах можно заказать по телефону, при помощи э-почты или приложения "WhatsApp", потому что обязательно нужна консультация фармацевта. Но это явно лучше, чем идти в аптеку и тратить время, стоя в длинной очереди. Не говоря о тех людях, которые по причине болезни или по каким-то иным причинам не могут выходить из дома.

"Аптека обязана обеспечить удаленную консультацию о применении лекарств. В свою очередь, сами медикаменты на дом может доставить не только фармацевт, но и курьер, доброволец, опекун или социальный работник. В то же время наркотические или психотропные лекарства имеет право доставлять только фармацевт", — поясняет фармацевт Ольга Ходасевича.

Она также отмечает, что еще одна причина, по которой интернет-аптеки обязаны обеспечить доставку рецептурных медикаментов до самого порога дома, заключается в том, что доставку "пакоматами" не допускают регулирующие сферу нормативные акты. Законом не предусмотрен иной способ получения посылки с рецептурными медикаментами кроме как при посредничестве курьера или фармацевта. Кроме того, в "InternetAptieka.lv" есть еще одно правило для подтверждения получения лекарств: при получении посылки с рецептурными медикаментами клиент должен за нее подписаться.

Целью разрешения этой услуги в середине 2020 года со стороны государства было помочь людям получать необходимые им рецептурные медикаменты и компенсируемые государством лекарства, не выходя из дома.

"Наша аптека доставляет медикаменты бесплатно, и весьма вероятно, что именно это стало одной из причин столь высокого спроса. Я допускаю, что и в аптеках, доставляющих рецептурные медикаменты за дополнительную плату, также возрос спрос", — заключает руководитель "InternetAptieka.lv" Ольга Ходасевича, одновременно подчеркивая, что "изменения в законодательстве, позволяющие доставку рецептурных медикаментов на дом, были очень важны для многих людей! Люди смогли получить свои лекарства, не выходя из дома и не подвергая себя риску инфицирования. Также многие клиенты вели себя ответственно и информировали о необходимости бесконтактной доставки, так как получили позитивный тест на Covid. Абсолютно точно данное решение правительства стало очень ценным для общества в целом, так как многим дало возможность уберечь себя от риска инфицирования".