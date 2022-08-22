Впервые в Балтии: 26 августа уникальное шоу 3D голограмм Samsung Galaxy

В пятницу, 26 августа, на летней концертной площадке Wondersala в рижском порту Андрейоста состоится уникальное шоу 3D голограмм, где зрители окунуться в волшебный мир 3D технологий и музыки. Это первое в Балтии подобное мероприятие, где гостей ждет небывалый визуальный опыт. Перед шоу 3D голограмм состоится концерт популярной латвийской группы "INSTRUMENTI". Вход бесплатный.

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3D шоу голограмм возможно благодаря инновационным и технологическим решениям. При помощи проекторов на специальную голографическую сетку (18x8 метров) будут проецироваться 3D изображения. Голографическая сетка изготовлена из специального материала, который достаточно прозрачен и покрыт настоящим серебром, что делает его высокоотражающим, давая зрителям возможность увидеть революционные визуальные эффекты. Шоу станет еще более уникальным благодаря тому, что будет проходить на воде — великолепные трехмерные проекции появятся над рекой Даугава. Визуальное зрелище будет сопровождаться музыкальным саундтреком, специально написанным для шоу. Над созданием шоу работали более 26 профессионалов из Англии, Германии, Канады и Латвии.

"3D шоу голограмм — это особый подарок жителям Латвии, которым мы хотели бы также отметить запуск наших новых складных смартфонов Galaxy Fold4 и Galaxy Flip4 на латвийском рынке. Поэтому мы приглашаем всех не только познакомиться с последними инновациями и беспрецедентными возможностями, которые предлагает экосистема Galaxy, но и насладиться уникальным представлением и праздником технологий, который, наверняка, запомнится", — говорит Лига Бите, менеджер по корпоративным коммуникациям Samsung в странах Балтии.

Шоу 3D голограмм — это результат работы признанной и титулованной технологической компании Kaleida, известной во всем мире как один из ведущих создателей голографических проекций и видеоконтента в синтетической реальности. Мировой рекорд просмотров голограммных шоу — 100 миллионов просмотров — принадлежит Kaleida. В прошлом году компания привлекла внимание всего мира голограммным проектом в сотрудничестве с известным рэпером Ye или Канье Уэстом, который при помощи голограммы поздравил Ким Кардашьян, воссоздав ее отца в 3D проекции. Компания Kaleida сотрудничает с такими мировыми гигантами, как Netflix, Paramount Pictures, Всемирный фонд дикой природы и другими организациями, которые стремятся объединить реальную среду с цифровым контентом и создать незабываемые визуальные впечатления.

"Мы впервые проводим шоу такого масштаба в Латвии и, конечно, в странах Балтии, что делает его особенным событием. Всегда интересно донести наши технологии до новой аудитории, а с помощью и при поддержке Samsung мы можем сделать это в очень больших, впечатляющих масштабах. Мы надеемся, что шоу понравится рижанам", — сказал Дэниел Рейнольдс, генеральный директор Kaleida.

Мероприятие бесплатное, но количество посетителей ограничено, поэтому, пожалуйста, приходите пораньше. Место проведения шоу — летняя концертная площадка Wondersala по адресу: Andrejostas iela 17, Riga. Прибытие с 19:30, начало концерта в 21:30, начало шоу примерно в 22:30.[1]

Более подробная информация о мероприятии здесь: https://fb.me/e/6whidIF2O

Практические советы для посетителей мероприятий

Передвижение и транспорт:

– Для водителей — EuroPark имеет ограниченное количество парковочных мест у концертного зала под открытым небом, поэтому мы рекомендуем по возможности пользоваться общественным транспортом или другими видами транспорта;

– На общественном транспорте до Wondersala 8 минут ходьбы, остановка 5-го трамвая и 7-го трамвая Ausekļa iela. Более подробную информацию о времени отправления общественного транспорта можно найти здесь: https://www.rigassatiksme.lv/lv/;

– Информацию о парковочных местах для инвалидов в сети парковок Europark можно найти здесь: https://www.europark.lv/palidziba/invalidu-stavvietas-izmantosanas-karte;

– Вся информация об оплате за парковку Europark и доступных парковочных местах на Андрейсале здесь: www.europark.lv.

Правила в зоне проведения мероприятия:

– Посетители могут пройти проверку личных вещей в месте проведения мероприятия;

– Организаторы имеют право отказать в приеме или выдворить из помещения любого посетителя, чье поведение может нарушить ход мероприятия;

– Запрещается проносить на территорию мероприятия оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, трубы, свистки, барабаны, лазерные ручки, палки для селфи, взрывчатые и пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества, психотропные и наркотические вещества, флагштоки, профессиональное фото- и видеооборудование (со съемными объективами) (кроме как с разрешения организатора мероприятия), еду и напитки любого рода (кроме жидкостей для кормления детей), животных, большие зонты или любые другие предметы, которые, по мнению организатора концерта, могут создать опасность или помехи для других посетителей или мероприятия;

– Коляски разрешены. По соображениям безопасности детские коляски не допускаются в толпу и/или перед сценой во время концерта;

– Дети до 16 лет могут находиться на территории мероприятия без присмотра родителей до 22:00;

– В зоне проведения мероприятия будет оборудована специальная зона для людей с ограниченными возможностями передвижения;

– Во время мероприятия все пункты продажи напитков будут открыты для оплаты наличными и картами.

Другая информация:

– Посетитель концерта соглашается с тем, что его/ее могут снимать и фотографировать во время мероприятия. Отснятый материал может транслироваться, воспроизводиться и распространяться без ограничений;

– Wondersala и Организатор не рекомендуют подвергать детей воздействию громкой музыки или шума в течение длительного времени. Если на таких мероприятиях присутствуют дети, мы рекомендуем использовать соответствующие шумоподавляющие устройства. Посетителям следует помнить, что концертная обстановка не подходит для маленьких детей;

– Посетителям рекомендуется оценить состояние своего здоровья перед посещением мероприятия;

– Пожалуйста, приезжайте пораньше и будьте терпеливы и вежливы.



[1] Время начала шоу может измениться, в зависимости от погодных условий.