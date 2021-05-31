Время возможностей для бизнеса в деловом центре Риги

В природе все циклично, и ни один кризис не длится вечно. Об этом в частности говорит ситуация на рынке аренды коммерческих помещений, который после основательной встряски приспособился к изменчивым условиям и радует выгодными предложениями в деловом центре Риги.

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Как поясняет Солвита Гулбе, сертифицированный менеджер по сделкам с недвижимостью Latio, сейчас самое подходящее время выбирать хорошие торговые помещения в самом центре города. Эластичные условия аренды позволяют расширить или начать бизнес в стратегически выгодном месте. В связи с отменой чрезвычайной ситуации в центре города наблюдается повышенная активность — число пешеходов и автомобилей растет. К тому же арендодатели уже столкнулись с разными аспектами коронакризиса, поэтому открыты к переговорам с потенциальными съемщиками.

"Сейчас рынок коммерческих помещений умеренно активен. Предприниматели активно ищут помещения под свои нужды, а владельцы — открыты и готовы к переговорам со съемщиками, готовы адаптировать помещения, договариваться об условиях и включать в них эпидемиологические риски — на случай, если в стране снова объявят чрезвычайную ситуацию или иначе ограничат коммерческую деятельность предприятий. Стоимость аренды, которую указывают в объявлениях, как правило, индикативная, а стороны договариваются между собой о приемлемых для всех условиях", — говорит Гулбе.

"Арендодатели предлагают более длинные каникулы для уплаты аренды, чтобы можно было сделать ремонт, а также так называемую "лесенку" со скидкой на аренду или дифференцированную арендную плату, которая постепенно увеличивается с каждым месяцем. Конечно, предлагаются и различные послабления, связанные с пандемией Covid-19, — например, если из-за чрезвычайной ситуации нельзя осуществлять коммерческую деятельность, то съемщик может меньше платить за аренду, а в отдельных случаях — оплачивать только коммунальные платежи. Это относится и к большим, и к маленьким коммерческим помещениям", — поясняет менеджер по сделкам с недвижимостью Latio Руслан Венгерс.

Шаг в будущее

Сейчас самое время обратить внимание на особые предложения в стратегически выгодных местах делового центра Риги с большой пропускной способностью. "Это время возможностей — предприятия могут получить лучшие торговые места и расширить свою деятельность. Мы призываем бизнесменов, которые базируются в торговых центрах и тех, кто только планирует открыть бизнес в Риге, идти на переговоры с арендодателями. Обычно клиентам с помощью Latio удается успешно урегулировать условия аренды между арендодателем и съемщиком", — рассказывает Гулбе.

"Что важно — если раньше был очень большой спрос на помещения в Тихом центре или в Старой Риге, то сейчас из-за сокращения туризма спрос переместился в деловой центр города. Единственный район, где сохранилась прежняя тенденция, это Тихий центр. Там есть помещения под рестораны и кафе — лучшие места арендуют очень быстро", — добавляет Венгерс.

У делового центра есть множество преимуществ — в нем ежедневно концентрируется динамичный поток людей, поэтому у предприятий появляется возможность привлечь больше клиентов, а также получить и укрепить узнаваемость. Кроме этого деловой центр Риги предлагает торговые возможности, пока торговые центры все еще закрыты.

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