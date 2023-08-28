Все услуги на одной платформе: создайте идеальный праздник вместе с Planevent.lv

Когда мы планируем день рождения, юбилейное мероприятие компании или свадьбу, важно, чтобы событие прошло как по нотам. Организация мероприятий, если только вы не перепоручаете это профессионалу, является трудоемким процессом — ведь вам нужно не только найти место для празднования, кейтеринг, декораторов, флористов, парикмахеров, музыкантов и других поставщиков услуг, но и найти подробную информацию о каждом исполнителе. Чтобы любой человек мог взять на себя организацию мероприятий, не проводя сутки напролет в глубинах интернета, был создан новый онлайн-сервис Planevent.lv.

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"Занимаясь организацией мероприятий, я поняла, что есть проблема с поиском того, что мне нужно. Я тратила много времени, чтобы найти все необходимое в разных источниках, создавала бесчисленные таблицы, чтобы обобщить информацию для каждого мероприятия. К тому же я знаю, что в Латвии много талантливых людей и компаний, о которых мало кто знает. Так родилась идея создать онлайн-сервис, в котором каждый сможет найти все необходимое для своего мероприятия", — рассказывает создательница Planevent.lv Диана Заровска.

Что такое Planevent.lv? Это сервис, где поставщики услуг могут заявить о себе. У каждого исполнителя есть своя страница, где четко указаны зона ответственности, цена и другие детали. В свою очередь, каждый организатор мероприятия может использовать сервис как инструмент планирования. Здесь можно распланировать каждый шаг от А до Я — от создания списка дел, поиска места проведения до расчета общего бюджета. Это место, где клиенты могут найти специалистов, а специалисты — клиентов.

Чтобы пополнить клиентскую базу на платформе, было отпраздновано открытие Planevent.lv в отеле Mercury. Более 50 человек из различных отраслей, связанных с организацией мероприятий, встретились в дружеской и непринужденной атмосфере, чтобы познакомиться друг с другом и наладить контакты. Не секрет, что зачастую мы сначала обращаемся к уже известным нам людям за рекомендациями, поэтому налаживание новых контактов в сфере организации мероприятий — на вес золота.

Абонемент на Planevent.lv для поставщиков услуг — возможность легче находить потенциальных клиентов

Вы флорист, который хотел бы предложить декорирование цветами широкому кругу клиентов? Или фотограф, который делает первые шаги в фотосъемке свадеб и вечеринок? Или, может быть, ваша страсть — это готовка еды для банкетов, но вы не знаете, как предложить свои услуги определенной целевой аудитории? Создание собственной страницы на онлайн-сервисе Planevent.lv — это правильный способ быстро, легко и эффективно привлекать новых клиентов.

Как это работает? Платформа Planevent.lv собирает все потенциальные заказы в одном месте — поставщик услуг может решить, какой заказ принять. В зарегистрированном профиле вы можете указать категорию и регион предоставления услуг. После этого вы будете получать автоматические уведомления, как только клиент сделает новый заказ, совпадающий с вашими критериями. Заказчик увидит на вашей странице контакты, описания товаров или услуг, цены и отзывы других клиентов. После подтверждения заказа вы можете напрямую общаться с клиентом, реализовывать идею, а после успешной сделки можно оценить сотрудничество и поставить оценку как исполнителю, так и заказчику.

Все очень просто: зарегистрируйтесь на сайте, выбрав соответствующий план подписки. Прямо сейчас Planevent.lv предлагает бесплатную версию для 2-месячного тестирования. В этой версии можно без создания собственной страницы связаться с клиентами через чат, создать встречу в Zoom, получать уведомления о новых задачах от потенциальных клиентов, а также подавать заявки на неограниченное количество заказов. Если вы останетесь довольны сервисом, то сможете выбрать ежемесячную подписку Standard или Premium за разумную ежемесячную плату и сможете увеличить видимость своей страницы в сервисе Planevent.lv, чтобы привлечь еще больше клиентов.

Самым большим преимуществом использования такого сервиса будет не только привлечение клиентов, но и планирование собственной работы. Вы сможете сами выбрать, какой заказ принять, чтобы смочь реализовать его на все 100%. Это экономит время, которое вы обычно тратите на длинную переписку и ответы на вопросы. Вы также почувствуете финансовую экономию, предоставляя свои услуги на доступной территории. Кроме того, вы легко сможете создать задачу, которую нужно выполнить, отметив бюджет, срок реализации и место выполнения.

Организуйте мероприятие легко и просто — найдите все, что нужно, на Planevent.lv

Приближается детский день рождения, который вы хотите отпраздновать с размахом, но не знаете, где искать помещение, кондитера или аниматора? Планируете мероприятие внутри компании, которое требует площадку для проведения и проживания, организатора, транспорт, кейтеринг и многое другое? Или вы поняли, что хотите организовать свою свадьбу самостоятельно, тем самым сэкономив тысячи, но хотите сделать это удобно и эффективно, не потратив массу времени? Planevent.lv будет идеальным инструментом для организации самых разных жизненных событий, независимо от типа мероприятия и аудитории.

Зарегистрировавшись в сервисе, вы сэкономите время и энергию, которые в противном случае были бы потрачены на просмотр бесчисленных социальных сетей и поисковиков только для того, чтобы найти потенциальных поставщиков, связаться с ними и узнать их доступность, цены, поставки, регион деятельности и пр. В Planevent.lv поставщики услуг сгруппированы по отдельным категориям: фотографы, организаторы мероприятий, цветы и декорирование, рестораны и торты, места проведения, аренда транспорта, свадебные салоны, аренда оборудования, музыканты, ди-джеи, звук и свет и т. д. Вы можете легко сохранить просмотренные варианты в избранное, чтобы не потерять их.

"Нужную услугу на сайте можно найти, выбрав категорию и параметры, или разместив задание — каждый, кто находится в выбранной категории, получит уведомление, после чего поставщик услуг сможет сам связаться с заказчиком", — рассказывает создательница сервиса Диана Заровска. Также полезен раздел "Организатор", где пользователь может создать список гостей, список дел, а также контролировать бюджет мероприятия, указав необходимые позиции. Это не только позволяет структурировать то, что вам нужно для мероприятия, но и упрощает планирование — ведь вы будете знать, что ничего не забыли.

Изучите разные предложения, отфильтровав их по ценовой категории, местоположению и отзывам. Затем просто создайте задание и дождитесь, пока исполнитель подаст заявку на выполнение, или обратитесь к уже конкретному исполнителю, за которым наблюдали ранее. После успешного получения услуги вы можете оставить оценку, которая будет полезна другим пользователям.

Цель Planevent.lv состоит в том, чтобы объединить в одном месте самых разных поставщиков услуг со всей Латвии и обеспечить полное покрытие. Клиентам платформа предоставляет удобное планирование мероприятий, экономию времени и финансов. А поставщикам услуг — возможность связаться с заказчиками напрямую.

Если вы оказываете услуги для проведения мероприятий, присоединяйтесь к Planevent.lv и уже сегодня получайте новые заказы!