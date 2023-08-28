Все услуги на одной платформе: создайте идеальный праздник вместе с Planevent.lv
Foto: EVA MALAHOVSKY

Когда мы планируем день рождения, юбилейное мероприятие компании или свадьбу, важно, чтобы событие прошло как по нотам. Организация мероприятий, если только вы не перепоручаете это профессионалу, является трудоемким процессом — ведь вам нужно не только найти место для празднования, кейтеринг, декораторов, флористов, парикмахеров, музыкантов и других поставщиков услуг, но и найти подробную информацию о каждом исполнителе. Чтобы любой человек мог взять на себя организацию мероприятий, не проводя сутки напролет в глубинах интернета, был создан новый онлайн-сервис Planevent.lv.

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"Занимаясь организацией мероприятий, я поняла, что есть проблема с поиском того, что мне нужно. Я тратила много времени, чтобы найти все необходимое в разных источниках, создавала бесчисленные таблицы, чтобы обобщить информацию для каждого мероприятия. К тому же я знаю, что в Латвии много талантливых людей и компаний, о которых мало кто знает. Так родилась идея создать онлайн-сервис, в котором каждый сможет найти все необходимое для своего мероприятия", — рассказывает создательница Planevent.lv Диана Заровска.

Что такое Planevent.lv? Это сервис, где поставщики услуг могут заявить о себе. У каждого исполнителя есть своя страница, где четко указаны зона ответственности, цена и другие детали. В свою очередь, каждый организатор мероприятия может использовать сервис как инструмент планирования. Здесь можно распланировать каждый шаг от А до Я — от создания списка дел, поиска места проведения до расчета общего бюджета. Это место, где клиенты могут найти специалистов, а специалисты — клиентов.

Чтобы пополнить клиентскую базу на платформе, было отпраздновано открытие Planevent.lv в отеле Mercury. Более 50 человек из различных отраслей, связанных с организацией мероприятий, встретились в дружеской и непринужденной атмосфере, чтобы познакомиться друг с другом и наладить контакты. Не секрет, что зачастую мы сначала обращаемся к уже известным нам людям за рекомендациями, поэтому налаживание новых контактов в сфере организации мероприятий — на вес золота.

Абонемент на Planevent.lv для поставщиков услуг — возможность легче находить потенциальных клиентов

Вы флорист, который хотел бы предложить декорирование цветами широкому кругу клиентов? Или фотограф, который делает первые шаги в фотосъемке свадеб и вечеринок? Или, может быть, ваша страсть — это готовка еды для банкетов, но вы не знаете, как предложить свои услуги определенной целевой аудитории? Создание собственной страницы на онлайн-сервисе Planevent.lv — это правильный способ быстро, легко и эффективно привлекать новых клиентов.

Как это работает? Платформа Planevent.lv собирает все потенциальные заказы в одном месте — поставщик услуг может решить, какой заказ принять. В зарегистрированном профиле вы можете указать категорию и регион предоставления услуг. После этого вы будете получать автоматические уведомления, как только клиент сделает новый заказ, совпадающий с вашими критериями. Заказчик увидит на вашей странице контакты, описания товаров или услуг, цены и отзывы других клиентов. После подтверждения заказа вы можете напрямую общаться с клиентом, реализовывать идею, а после успешной сделки можно оценить сотрудничество и поставить оценку как исполнителю, так и заказчику.

Все очень просто: зарегистрируйтесь на сайте, выбрав соответствующий план подписки. Прямо сейчас Planevent.lv предлагает бесплатную версию для 2-месячного тестирования. В этой версии можно без создания собственной страницы связаться с клиентами через чат, создать встречу в Zoom, получать уведомления о новых задачах от потенциальных клиентов, а также подавать заявки на неограниченное количество заказов. Если вы останетесь довольны сервисом, то сможете выбрать ежемесячную подписку Standard или Premium за разумную ежемесячную плату и сможете увеличить видимость своей страницы в сервисе Planevent.lv, чтобы привлечь еще больше клиентов.

Самым большим преимуществом использования такого сервиса будет не только привлечение клиентов, но и планирование собственной работы. Вы сможете сами выбрать, какой заказ принять, чтобы смочь реализовать его на все 100%. Это экономит время, которое вы обычно тратите на длинную переписку и ответы на вопросы. Вы также почувствуете финансовую экономию, предоставляя свои услуги на доступной территории. Кроме того, вы легко сможете создать задачу, которую нужно выполнить, отметив бюджет, срок реализации и место выполнения.

Организуйте мероприятие легко и просто — найдите все, что нужно, на Planevent.lv

Приближается детский день рождения, который вы хотите отпраздновать с размахом, но не знаете, где искать помещение, кондитера или аниматора? Планируете мероприятие внутри компании, которое требует площадку для проведения и проживания, организатора, транспорт, кейтеринг и многое другое? Или вы поняли, что хотите организовать свою свадьбу самостоятельно, тем самым сэкономив тысячи, но хотите сделать это удобно и эффективно, не потратив массу времени? Planevent.lv будет идеальным инструментом для организации самых разных жизненных событий, независимо от типа мероприятия и аудитории.

Зарегистрировавшись в сервисе, вы сэкономите время и энергию, которые в противном случае были бы потрачены на просмотр бесчисленных социальных сетей и поисковиков только для того, чтобы найти потенциальных поставщиков, связаться с ними и узнать их доступность, цены, поставки, регион деятельности и пр. В Planevent.lv поставщики услуг сгруппированы по отдельным категориям: фотографы, организаторы мероприятий, цветы и декорирование, рестораны и торты, места проведения, аренда транспорта, свадебные салоны, аренда оборудования, музыканты, ди-джеи, звук и свет и т. д. Вы можете легко сохранить просмотренные варианты в избранное, чтобы не потерять их.

"Нужную услугу на сайте можно найти, выбрав категорию и параметры, или разместив задание — каждый, кто находится в выбранной категории, получит уведомление, после чего поставщик услуг сможет сам связаться с заказчиком", — рассказывает создательница сервиса Диана Заровска. Также полезен раздел "Организатор", где пользователь может создать список гостей, список дел, а также контролировать бюджет мероприятия, указав необходимые позиции. Это не только позволяет структурировать то, что вам нужно для мероприятия, но и упрощает планирование — ведь вы будете знать, что ничего не забыли.

Изучите разные предложения, отфильтровав их по ценовой категории, местоположению и отзывам. Затем просто создайте задание и дождитесь, пока исполнитель подаст заявку на выполнение, или обратитесь к уже конкретному исполнителю, за которым наблюдали ранее. После успешного получения услуги вы можете оставить оценку, которая будет полезна другим пользователям.

Цель Planevent.lv состоит в том, чтобы объединить в одном месте самых разных поставщиков услуг со всей Латвии и обеспечить полное покрытие. Клиентам платформа предоставляет удобное планирование мероприятий, экономию времени и финансов. А поставщикам услуг — возможность связаться с заказчиками напрямую.

Если вы оказываете услуги для проведения мероприятий, присоединяйтесь к Planevent.lv и уже сегодня получайте новые заказы!

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