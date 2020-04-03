Все вещи бесплатно. Новый портал бесплатных вещей в Латвии

У вас дома есть вещи, которыми вы уже давно не пользуетесь, которые не нужны, но их жалко выбросить, и они только пыль собирают? Часто освобождение от вещей требует времени, усилий и ответов на такие вопросы, как, например, куда правильно выбрасывать или сдавать мебель, бытовую технику, разные бытовые принадлежности и прочее.

Часто эти вещи могут быть тяжелыми, или их неудобно доставлять до ближайшего места, где их разрешено выбрасывать. И в конце концов — зачем выбрасывать, если они еще могут служить и их можно отдать кому-то другому для дальнейшего использования!

Поэтому было создано решение

В Латвии начал свою работу новый бесплатный портал объявлений о вещах www.atdodmantas.lv

Основной принцип работы портала — это собрать в одном месте ненужные вещи, которые еще можно использовать. Объявление о них может дать любой.

Портал www.atdodmantas.lv — это первый и единственный такого рода портал объявлений в Латвии, на котором все вещи отдаются только бесплатно и ничего не продается и не покупается. Портал не засоряется и не будет засоряться объявлениями о купле и продаже. Основная функция портала — отдавать вещи. Любой человек может разместить бесплатное объявление о вещах, от которых хочет освободиться, и любой, кому они нужны, может подать заявку, связавшись с владельцем отдаваемой вещи и получить ее.

Преимуществом портала служит то, что объявления можно подавать бесплатно, они будут активны до тех пор, пока вещь будет доступна, и, регистрируясь на портале, а также приобретая абонемент на доступ к контактной информации, можно быстро и удобно связаться с теми, кто отдает вещи.

Это действительно очень просто!

Портал www.atdodmantas.lv уже получил большой отклик, каждый день в разных категориях размещаются объявления о бесплатных вещах, и они переходят для дальнейшего пользования в руки своих новых хозяев. Выгоду получают обе стороны — как дарители, поскольку освобождают свой дом, офисы, гаражи и прочее для новых вещей, так и получатели, потому что приобретают то, что им необходимо. Нужно только съездить за ними. Таким образом можно получить мебель, бытовую технику, книги, комнатные растения, одежду, обувь и много чего другого.

Не секрет, что многие не хотят выставлять публично в социальных сетях то, что, возможно, были бы готовы отдать бесплатно или, наоборот, многие стесняются попросить вещи, которые другие отдают бесплатно. На портале www.atdodmantas.lv это можно сделать анонимно.

Размещая вещи, от которых хотите легко, быстро и удобно избавиться, вы можете указать наиболее удобный для вас способ коммуникации с получателем вещи.

Если дома накопились вещи, которые больше не нужны, не мучайтесь и не выбрасывайте их. Разместите их на портале www.atdodmantas.lv и ждите сообщения от кого-то, кому они понадобятся, и кто сам их возьмет и увезет, таким образом освободив вам место для новых вещей. Вам не нужно будет искать транспорт, нести вниз с верхних этажей или загружать полный гараж ненужными вещами. Освободитесь от них легко!

Мы приглашаем каждого размещать информацию о вещах на портале www.atdodmantas.lv, а также приглашаем подавать заявки на необходимые себе вещи, которые там отдают.

Легко отдавать, легко находить!

Статья написана при сотрудничестве с JS Industry



