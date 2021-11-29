Всегда мечтала о красивых и пышных волосах
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"Я всегда стремилась найти помощь для своих ослабленных, тонких волос и не переставала мечтать о сильных, пышных и блестящих волосах. Я пробовала различные средства, но, заметив, что волосы продолжали выпадать, потеряла всякую надежду. За помощью обращалась и в парикмахерскую, и в салон красоты. Наконец, в аптеке мне посоветовали попробовать скандинавские таблетки для волос Hair Volume.

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Порекомендовали таблетки Hair Volume

В аптеке мне предложили попробовать скандинавские таблетки для волос с экстрактом яблок Hair Volume. Аптекарь порекомендовал принимать эти таблетки в течение не менее трех месяцев. Я вернулась домой, преисполненная больших ожиданий.

Волосы перестали выпадать

Изменение состояния кожи — первое, что я заметила, принимая таблетки. Она стала ровной и сияющей. Мой муж вскоре обратил внимание на то, что на коже головы в местах, где раньше их не было, появились новые волосы. Мои волосы стали намного сильнее и пышнее, даже начали блестеть. Я очень счастлива, таблетки Hair Volume принимаю каждый день и смело рекомендую их своим подругам".

Hair Volume — таблетки для волос с экстрактом яблок

В состав таблеток Hair Volume входит сочетание биологически активных питательных веществ, питающих волосяные фолликулы. Таблетки производятся на основе экстрактов хвоща, проса, аминокислот L-цистеина и L-метионина, меди, биотина, цинка, а также экстракта яблок, содержащего в себе натуральный фактор роста — процианидин B-2. Цинк и биотин помогают поддерживать нормальное состояние волос. Содержащийся в натуральном экстракте хвоща силиций необходим для того, чтобы волосы были красивыми и здоровыми. Аминокислота L-цистеин является важной частью кератина — составляющего волос вещества. Благодаря кератину волосы становятся крепкими и гибкими. Также важно придерживаться разнообразного, сбалансированного питания и здорового образа жизни.

Приобретите Hair Volume и начните ухаживать за волосами уже сегодня.

Где купить Hair Volume?

Таблетки можно купить в аптеках, в интернет-магазине www.newnordic.lv или заказать по телефону 67113130.

НОВИНКА!

Компания New Nordic разработала шампунь и кондиционер Hair VolumeTM, которые в сочетании с таблетками Hair Volume питают и омолаживают волосы как изнутри, так и снаружи. В два раза эффективнее!

Шампунь Hair VolumeTM и

кондиционер Hair VolumeTM:

  • восстанавливают блеск и силу волос;
  • обеспечивают объем и увлажнение волос;
  • подходят для всех типов волос;
  • содержат 100% натуральные ароматизаторы.

Подходят для всех типов волос.

Шампунь и кондиционер для волос Hair VolumeTM можно приобрести в интернет-магазине www.newnordic.lv или заказать по телефону 67113130.

ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА. ПИЩЕВАЯ ДОБАВКА НЕ ЗАМЕНЯЕТ ПОЛНОЦЕННОГО И СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ.

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