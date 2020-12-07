Выборы в Европарламент: разбор полетов

В конце ноября Европейский парламент принял доклад, в котором дал оценку прошедшим европейским выборам и свои рекомендации к выборам 2024 года. Однако были причины, по которым депутаты группы Европейского свободного альянса, в которой работает представитель Русского союза Латвии Татьяна Жданок, голосовали против.

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В 2019 году к избирательным урнам пришли около половины европейских избирателей. Показатель не очень высокий, но следует признать, что это были самые популярные выборы за последние 20 лет. Во многих странах, наконец, удалось переломить тенденцию к снижению активности избирателей на европейских выборах.

Европейцы начинают оценивать возрастающую роль Европарламента в принятии решений, которые могут существенно повлиять на их жизнь. Они хотят иметь в нем своих представителей, чтобы их проблемы были услышаны, а их взгляды представлены. Но, к сожалению, не все избранные депутаты смогли приступить к своим обязанностям.

Франсуа Альфонси депутат группы Зеленых/Европейский свободный альянс: "Шокирует, что в докладе нет даже упоминания того факта, что впервые за всю историю Европейский парламент начал работу не в полном составе. Это абсолютный позор для испанских властей, которые не позволили законно избранным депутатам занять свои места в парламенте. Игнорируя реальность, нельзя говорить о поддержке демократии".

Речь идет о каталонском депутате Ориоле Жункерасе и его коллегах. Он, как и многие члены бывшего руководства Каталонии, был осужден испанским судом на 13 лет заключения за участие в организации референдума о независимости Каталонии. Находясь в тюрьме, он был избран в Европейский парламент, набрав на выборах более миллиона голосов. Несмотря на решение Европейского суда справедливости, подтвердившее наличие у него депутатского иммунитета, в возможности занять свое место в Европарламенте испанские власти ему отказали.

Президент группы Европейский свободный альянс, депутат от Левой республиканской партии Каталонии Жорди Соле:

"Ориол Жункерас до сих пор находится в заключении. Фактически это означает, что более миллиона граждан ЕС были лишены права голоса".

В Латвии с представительством интересов ее жителей в Европарламенте дела тоже обстоят плохо. На европейских выборах здесь проголосовало всего лишь 33,5% избирателей. Если учесть большое количество латвийских неграждан, которые не имеют права голоса, то картина будет еще печальнее.

Татьяна Жданок: "При определении числа депутатов Европарламента от Латвии принимается в расчет все население, а не только количество граждан. Таким образом, как минимум одно место из восьми дано Латвии с расчетом людей, не имеющих права голоса. По иронии судьбы на последних выборах восьмое "негражданское" место досталось представителю Национального объединения…

Иногда возникает ощущение, что некоторые депутаты Европарламента смотрят на мир из бойницы, которая существенно сужает их кругозор. Они часто трепещут по поводу вопросов, которые им нравятся, но в упор не замечают неудобные моменты, которые дискредитируют демократию. Эту внутреннюю близорукость необходимо лечить".

Действительно, давайте представим себе, что каждый десятый был бы лишен избирательных прав, например, в России. Эта проблема сразу попала бы в фокус внимания большинства депутатов Европарламента, а требования изменить ситуацию и осуждения посыпались бы как из рога изобилия. А уж если бы избранный в российский парламент политик оказался в тюрьме, легко представить, какие громы и молнии извергали бы в Брюсселе.

Татьяна Жданок: "Во вторник на прошлой неделе нам удалось в формате онлайн-встречи, организованной Платформой для диалога ЕС-Каталония, пообщаться с каталонскими политическими заключенными Раулем Ромева, бывшим депутатом Европарламента и Министром иностранных дел Каталонии, и Джозепом Рулл, бывшим Министром территориальной устойчивости Каталонии. Они вышли на связь прямо из тюрьмы. Говоря же о политических заключенных и процессах, отмечу, что в Латвии с этим тоже есть громадные проблемы. Сейчас я занимаюсь защитой латвийских журналистов, задержанных в прошлый четверг СГБ по обвинению в написании статей для российских изданий. Двое из них являются моими помощниками."