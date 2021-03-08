Вылечить катаракту всего за 25 минут

Одно из наиболее распространенных возрастных заболеваний глаза — это катаракта, или так называемое помутнение хрусталика глаза, которое к определенному возрасту существенно ухудшает остроту зрения. Помутнение хрусталика — это прогрессирующий процесс, зрение продолжает ухудшаться. Руководитель клиники доктора Соломатина профессор Игорь Соломатин подчеркивает: "Благодаря наиболее современной лазерной аппаратуре в странах Балтии и оптическим имплантам от лучших мировых производителей можно вновь обрести отличное зрение, вылечив катаракту всего за 25 минут".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Известно, что единственный эффективный способ лечения катаракты — это провести операцию. А как правильно подготовиться к операции?



Для того, чтобы убедиться в том, что операция принесет желаемый результат, необходимо провести тщательно обследование глаз. Нередко катаракту сопровождают такие заболевания, как глаукома, которая характеризуется повышением внутриглазного давления. Поэтому во время проверки остроты зрения необходимо проверить также и внутриглазное давление. Не исключено, что вместе с катарактой у пациентов могут быть диагностированы такие заболевания как дегенерация сетчатки, атрофия зрительного нерва, проблемы сосудов глазного яблока и другие заболевания. Нередки случаи, когда пациент встречается с хирургом только в операционный день. Мы считаем, что такой подход не является оптимальным. Все обследования необходимо провести до того, как пациент поступает на операцию. Это действительно очень важно. Поэтому в нашей клинике особое внимание мы уделяем тщательной диагностике перед, так как это существенно влияет на послеоперационный прогноз.

Мы проводим не только стандартные проверки зрения и внутриглазного давления, но и ультрасонографию глазных яблок, проверяем глаза с помощью оптической когерентной томографии — технологии, которая помогает получить детальную информацию о строении роговицы, сетчатки и зрительного нерва. Также проводим такие обследования, как электроретинографию, которую можно сравнить с электрокардиографией сердца, компьютеризированное исследование функций зрительного нерва.

Результаты обследования позволяют прогнозировать результат операции, а это значит, что пациент не столкнется с неприятными сюрпризами.

Необходимо понимать, что сопутствующие заболевания могут существенно повлиять на ухудшение зрения.

Когда после проведения обследования становится ясно, что со здоровьем глаз все в порядке, назначается день операции. В отличие от государственной программы лечения катаракты, больших очередей в клинике нет, и на операцию возможно попасть уже через неделю-две. Кроме того, в процессе операции используются линзы от лучших мировых производителей.

До операции назначается провести анализ крови. Почему? Вы же оперируете только глаз.

Глаз в нашем организме не единственный орган. Вокруг много других органов и систем, которые могут повлиять на исход операции. Существуют различные факторы, влияющие на результат. Например, такие общие заболевания, как сахарный диабет, повышенное артериальное давление, атеросклероз сосудов и другие.

Следует уточнить, что результат операции зависит не только от того, как будет проведена операция, но также и от индивидуальной реакции организма пациента на операционное вмешательство.

Расскажите, как проходит операция?

Во время операции мутный хрусталик меняется на прозрачный искусственный. В отличие от других глазных клиник, у нас операцию по удалению катаракты проводят с использованием лазера. В данный момент такая услуга в странах Балтии предлагается только в нашем центре. Благодаря новейшей аппаратуре и технологиям мы можем контролировать все этапы операции на экране компьютера, визуализировать все необходимые структуры глаза. Контролируем и микроразрезы: глубину, разделение хрусталика, а также процесс фрагментации его на небольшие кусочки, чтобы бережно и аккуратно эвакуировать катаракту из глаза. Видим также узкую границу между передней и задней частью глаза — ее ни в коем случае нельзя травмировать во время операции. Тем самым максимально снижается риск какой-либо операционной ошибки во время операции.

С помощью новейшей аппаратуры существенно снижается также воздействие ультразвука на роговицу и другие окружающие ее структуры глаза. Вследствие этого не происходит повреждение ткани. После лазерной операции не следует опасаться такого побочного явления, как дегенерация роговицы или других ее повреждений. Существенно, что с помощью лазера возможно точно измерить и определить местоположение имплантируемой линзы. Если во время операции не происходит точная центрация линзы, возникают так называемые гало-эффекты. То есть глаза становятся очень чувствительны к любому источнику света и возникают неприятные двоения.

Во время операции у вас в клинике всегда принимает участие анестезиолог. Почему?

Знаем, что в других клиниках анестезиолог принимает участие в глазных операциях сравнительно редко. Но у нас во время операции такого типа всегда рядом анестезиолог. Операция длится всего от 15 до 20 минут. При этом используется при этом локальная анестезия — специальный препарат в виде глазных капель. Но операция, особенно глазная, — это всегда стресс для любого человека. Иногда перед операцией у пациента по причине волнения может повыситься артериальное давление, поменяться ритм сердца. Присутствие анестезиолога устраняет такие риски и создает ощущение безопасности и комфорта как для врачей, так и для пациента.

Своим пациентам вы предлагаете лучшие в мире линзы?

Да, пациентам мы стараемся предложить самые современные линзы от лучших мировых производителей, которые могут улучшить зрение и пациентам, которые страдают от дальнозоркости, и тем, у кого наблюдается близорукость, не говоря уже о пациентах с простой катарактой. То есть за один этап мы способны устранить сразу две причины ухудшения зрения: ликвидировать катаракту и избавить пациента от очков. Мы предлагаем так называемые мультифокальные линзы премиум-класса, которые способны корректировать зрение как вдаль, так и для чтения. После имплантации таких хрусталиков пациенту уже не потребуется использовать очки в повседневном обиходе — ни для дали, не для чтения.

Мы можем помочь также пациентам, которые страдают от астигматизма. Астигматизмом называется неравномерность оптической силы роговицы. Вследствие этого часть роговицы преломляет свет как близорукий глаз, а часть — как дальнозоркий, доставляя пациенту проблемые неудобства. Чтобы компенсировать эту разницу, были изобретены так называемые торические линзы, которые позволяют освободиться от проблем со зрением. Пока что в ближайших странах операции по удалению катаракты с использованием лазера и таких линз проводятся исключительно в нашей клинике.

Какие условия нужно соблюдать в послеоперационный период?

Операция совершенно безболезненна, и сразу после нее пациент может отправляться домой. Выписываются специальные глазные капли, защищающие пациента от воспаления, повышенного внутриглазного давления и синдрома сухого глаза. Длительность применения назначается индивидуально, но обычно оно длится не дольше 2 недель. Чтобы проверить состояние глаза после операции и проверить остроту зрения, к доктору нужно показаться на следующий день. Если все в порядке, тогда уже через 5 дней пациент может вернуться к рабочему ритму.

Что не разрешено после операции?

В течение 2 недель после операции глаза особенно следует избегать рисков инфекции и механической травмы. Например, попадания грязной воды в глаза, нельзя также использовать косметику для глаз. На улице желательно носить солнцезащитные очки. Других ограничений практически нет. Раньше считалось, что после операции нельзя сгибаться или поднимать тяжести. Но так как операцию проводим с помощью лазера, таких ограничений больше нет.

Возможно ли провести операцию сразу на два глаза в один день?

Для того, чтобы максимально обезопасить каждого пациента, мы в один операционный день проводим операцию только одного глаза. Второй глаз мы предлагаем оперировать, когда полностью успокоится и восстановится ранее прооперированный глаз. В случае если это пациент иногородний или медицинский турист, мы предлагаем оперировать второй глаз уже через два дня.

Записавшись на консультацию в клинике доктора Соломатина, назови код "вылечи катаракту" и получи скидку 5% на консультацию перед операцией по удалению катаракты. Предложение действительно до 31.05.2021.