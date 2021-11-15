Выпадение волос во время пандемии Covid-19

О проблеме рассказывает Анита Метра — специалист по уходу за кожей головы и волосами, трихолог, парикмахер.

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Тип выпадения волос, связанный с COVID-19, называется telogen effluvium (TE — телогеновое выпадение волос). Чтобы понять TE, вам нужно понять жизненный цикл роста волос. Фаза активного роста волос называется анагеном, фаза покоя — телогеном. В конце телогена волосы выпадают, и цикл возвращается к анагену, в фазу роста. В ситуациях, когда появляется острый, сильный стрессовый фактор, этот цикл может быть нарушен. Волосы преждевременно переходят в фазу покоя и выпадают. Причинами чаще всего являются серьезные заболевания, госпитализация, хирургическое вмешательство, быстрая потеря веса, а также серьезные и внезапные факторы стресса.

COVID-19 поражает весь организм — недостаточное поступление кислорода и высокая температура вызывают значительные повреждения волосяных фолликулов. Из-за пониженного содержания кислорода страдает тело и, соответственно, волосы.

Как бороться с выпадением волос после COVID-19?

Хорошая новость в том, что телогеновое выпадение чаще всего является кратковременным. Бывают ситуации, когда вам нужно дождаться, пока цикл волос вернется в анаген или фазу "роста", которая обычно длится от шести до девяти месяцев.

Однако в случае с COVID-19 продолжительность пандемии может затруднить возвращение к норме. Долгосрочные факторы стресса могут провоцировать хроническое TE. Чтобы уменьшить выпадение волос и улучшить здоровье и их рост, рекомендуется сбалансированное питание с высоким содержанием белка, витамина D и железа.

Если у вас началось интенсивное выпадение волос и оно не уменьшается, нужно начать курс терапии для волос, который нормализует этот процесс.

Одним из возможных решений, которые я рекомендую в своей практике, является Labo Hair Loss 5 Patents - инновационное и уникальное многофункциональное средство против выпадения волос с 5 патентами Швейцарии. Это дермокосметические ампулы для домашнего применения, которые помогают остановить выпадение волос по разным причинам, включая COVID-19.

Чтобы функциональные молекулы Labo Hair Loss 5 Patents проникали в систему волос не только через отверстия фолликулов, но и через кожу головы, исследователи Labo разработали трансдермальную ("Transdermic") технологию. Благодаря низкому молекулярному весу активных веществ и наличию 3-х стимуляторов, активные вещества проникают в более глубокие слои кожи головы. Гидроксипролин, аспарагиновая кислота и активатор ферментов с таурином оказывают сильное воздействие на оболочки волосяных фолликулов и помогают предотвратить преждевременное отделение стержня волоса. Пентапептид-28, гидролизованный соевый белок, экстракт мирта и тепренон действуют на систему волос, продлевая функциональность волосяных фолликулов. В свою очередь, комплекс защиты стволовых клеток кожи головы и волосяных фолликулов (пентапептид-31, гидролизованный экстракт гороха и экстракт ламинарии пальцевой) помогает поддерживать в хорошем состоянии резервные клетки кожи головы, что является основой здоровья и жизни волосяных фолликулов. Результаты исследований in vivo и ex vivo, а также патенты подтверждают эффективность продукта.

Важно понимать, что на пути к здоровью кожи головы и волос необходимо выбирать не только средства интенсивного ухода, но и для ежедневного использования. Стресс может вызвать также и перхоть или чувствительную кожу головы, что, помимо выпадения волос, ежедневно вызывает сильный дискомфорт.

Шампуни бренда Labo решают проблемы кожи головы и волос (для поврежденных себореей волос, против перхоти, для чувствительной кожи головы и для объема волос).

Формула обогащена 3 видами гиалуроновой кислоты, которая восстанавливает все три слоя волоса, наполняет волокна волос и активирует выработку кератина. Шампуни восстанавливают водный баланс волос, интенсивно питают и препятствуют электризации. Шампуни тщательно и бережно очищают волосы. Уникальная формула, благодаря своим очищающим и увлажняющим свойствам, помогает нормализовать кожу головы, восстанавливает и заполняет волокна волос.

За волосами, так же, как за телом и лицом, необходимо ухаживать. В любом возрасте и на любом этапе жизни важно правильно ухаживать за кожей головы и волосами, обращая внимание на то, для чего используется продукт и для чего он предназначен.