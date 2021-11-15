WomanLog: искусственный интеллект прогнозирует месячные и фертильность

Здоровье женщины идет рука об руку с ее самочувствием — и эмоциональным, и физическим. Поэтому важно понимать влияющие на него факторы, чтобы можно было лучше их контролировать и использовать себе во благо. В наши дни заботу о своем здоровье можно доверить современным технологиям и разным цифровым решениям, чтобы самим по полной наслаждаться жизнью.

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Жизнь без умных помощников представить себе уже практически невозможно — умные часы ежедневно мониторят активность, умные весы измеряют состав тела и рекомендуют подходящее питание и уровень активности. Роботы-пылесосы, плиты, которые "сами готовят", умный дом — перечислять можно долго. Современные технологии не только облегчают нашу жизнь, экономят время и нередко думают и делают что-то за нас, но и заботятся о нашем здоровье. Это особенно важно при нынешнем динамичном образе жизни, когда в ворохе нескончаемых обязанностей мы часто забываем о самом важном — о себе.

Женское здоровье не рассматривается отдельно от репродуктивного здоровья женщины, которое напрямую влияет и на настроение, и на физическое самочувствие, поэтому в первую очередь нужно обратить внимание именно на него. Каким образом? Для начала — узнав себя, свое тело и свои привычки, вне зависимости от того, хотите ли вы предохраняться или планируете пополнение в семье.

В этом помогут разные мобильные приложения, которые предназначены для мониторинга и прогнозирования менструального цикла и фертильности. Приложение WomanLog — это больше, чем просто календарь, в котором можно отметить "эти дни". Оно работает как цифровой дневник, в котором наряду с менструацией можно отметить и свою базальную температуру, симптомы, используемые медикаменты, настроение и половую жизнь. WomanLog обобщает эти данные и на их основании строит графики, которые можно удобно просматривать за разные периоды. Кроме этого, вы получаете прогноз на будущее — например, в какой день беременность скорее всего не наступит или как раз наоборот — наступит с большой вероятностью.

WomanLog от схожих приложений, которые следят за репродуктивным здоровьем, отличает то, что разворот календаря можно удобно просматривать по отдельным дням, видеть нумерацию дней цикла и оставшиеся дни до месячных. В каждый календарный день можно оперативно фиксировать свои ощущения и физиологические показатели. К тому же это можно сделать и в том случае, если забыли сделать запись накануне. В целом возможно отметить более 100 симптомов — начиная от таких привычных вещей, как боли внизу живота или набухшая грудь, и заканчивая такими специфическими симптомами, как аура мигрени или повышенный уровень сахара.

Повышенный аппетит? Сонливость? Раздражительность? Кажется, что вот-вот начнутся месячные? Вздулся живот? Болят яичники? Повышенное половое влечение? Виной может быть овуляция. В приложении вы можете установить ряд напоминаний: завтра начнутся фертильные дни, пора принять контрацептив, сменить контрацептивный пластырь или обследовать грудь.

Еще одна удобная функция — это синхронизация данных между разными устройствами. Например, присоединение нескольких календарей к своему профилю — на случай, если мама хочет следить за месячными дочери, которые недавно начались и сначала могут быть нерегулярными. Также можно пользоваться такой практичной функцией как синхронизация календаря с партнером — так оба будут в курсе о репродуктивном состоянии женщины и ее самочувствии. Есть возможность синхронизировать с приложением данные из Apple Health и Google Fit. И все это бесплатно!

В свою очередь в платной версии WomanLog есть "Интеллектуальный помощник", который предлагает гораздо более детальный анализ данных и прогнозы. Это инструмент, основанный на искусственном интеллекте. Используя алгоритмы машинного обучения, он создает персонализированный календарь прогнозов с разными вариантами, основанными на информации, которую пользовательница вводила в WomanLog в течение последних нескольких месяцев. Из раздела "Сообщение своему врачу" можно отправить на электронную почту обзор цикла в формате PDF.

"Интеллектуальный помощник" покажет, в какой фазе менструального цикла вы находитесь — в менструальной, фолликулярной, овуляционной или лютеиновой, и предложит отметить в процентах наиболее часто встречаемые симптомы. Например, в фолликулярной фазе, которая длится от первого дня менструации до овуляции (обычно наступает в 14-й день менструального цикла), искусственный интеллект автоматически предложит отметить восемь симптомов: беспокойство (26%), возбудимость (24%), боли в спине (21%), сниженная концентрация и внимание (20%), боль в горле (16%), сухость матки (16%), зуд (16%) и боли в мышцах или суставах (15%).

"Интеллектуальный помощник" позволяет занести в приложение результаты тестов на беременность и овуляцию, добавлять замеры кровяного давления и пульса, настроения, а также активизировать календарь лунных фаз. Кроме того, "Интеллектуальный помощник" имеет "Режим беременности" с еженедельными сообщениями о развитии плода — с изображениями и описанием. И все это — без единой рекламы!

Приложение WomanLog можно подстроить под индивидуальные запросы и настроение каждой пользовательницы — в зависимости от абонемента (платная или бесплатная версия) доступные разные темы оформления (skins) и темный режим (Dark Mode), который особенно нравится молодежи. Немаловажно и то, что приложение работает на 30 языках, в том числе и на латышском.

"Удобно", "просто" и "полезно" — это наиболее частые отзывы, которые можно услышать от пользовательниц. Они признают, что WomanLog помогает следить за репродуктивным здоровьем, что пригождается и при походе к врачу, и в целом.

Но и это еще не все! Наряду с мониторингом, анализом и прогнозами WomanLog выполняет образовательную функцию. И в приложении, и на домашней странице доступно большое количество статьей по теме женского репродуктивного здоровья на латышском, русском и английском языках. Они пригодятся и молодым девушкам, которые только начинают становиться женщинами, и девушкам, которые хотят лучше узнать свое тело, и женщинам, которые планируют беременность, и зрелым женщинам, чье тело претерпевает изменения.

Приложение WomanLog можно скачать в App Store и Google Play, а также в AppGallery.