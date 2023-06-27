Xiaomi 13 Lite: хорошая камера, мощная батарея и приятная цена

Раньше считалось, что землю на своих спинах держат три кита. Похожую аналогию можно использовать сейчас, перечисляя наиважнейшие характеристики телефона. Новый Xiaomi 13 Lite совмещает в себе все нужное для жизни – аккумулятор держит заряд весь день, фотокамера делает яркие и выразительные снимки, а в кошельке после покупки этого телефона не гуляет ветер.

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Дизайн и первое впечатление

Телефон доступен в трех цветах: черном, голубом или бледно-розовом. Если взять его в руки, то он покажется необычайно легким — его вес составляет всего 171 грамм. В Xiaomi отмечают, что он легкий как пух, и все, что вам нужно сделать, — это согласиться. Хотя корпус сделан из пластика, на ощупь он кажется качественным и дорогим. Телефон очень тонкий (7,23 миллиметра) и поставляется вместе с прозрачным силиконовым чехлом в оригинальной коробке. В принципе без него можно и обойтись, так как на матовом корпусе не остается отпечатков пальцев. Переднее стекло изготовлено из Gorilla Glass 5, поэтому экран устойчив к легкому летнему дождю или брызгам на пляже.

Камера для селфи

Xiaomi 13 Lite имеет 32-мегапиксельную двойную фронтальную камеру, а функция Selfie glow улучшает качество селфи — ее можно найти в секции "Вспышка", выбрав иконку справа. В верхних углах экрана включаются небольшие огни, которые равномерно освещают лицо и позволяют делать снимки даже в плохо освещенном месте. Цвета автопортретов выходят яркие, плюс у камеры есть сверхширокоугольный угол, который можно использовать при съемке большой группы людей. Интересно, что широкоугольная камера сама понимает, когда в кадре появляются несколько человек, и переключается на 0,8-кратный или 0,6-кратный зум. Благодаря обеим фронтальным камерам фон в селфи размывается даже без портретного режима.

Почти каждый хоть раз в жизни использовал телефон в качестве зеркала, включив режим автопортрета. Xiaomi 13 Lite предлагает функцию "Карманное зеркало"! В нем вы можете увеличить изображение до трех раз, чтобы подправить макияж или надеть линзы утром. Основная камера делает хорошие снимки как при дневном свете, так и в сумерках. При увеличении изображения стабилизация кадра может быть лучше, но, если у вас не дрожат руки, то изображение будет резким.

Крутые функции и выводы

Быстрая зарядка аккумулятора становится все более важной — от 0% до 100% Xiaomi 13 Lite можно зарядить за 40 минут. Беспроводная зарядка отсутствует, но во время тестирования при активном использовании телефона для социальных сетей, разговоров и фотосъемки аккумулятор не разочаровал –зарядное устройство на 67 Вт использовать не пришлось. Кстати, оно входит в базовую комплектацию телефона и его не надо покупать отдельно.

Xiaomi 13 Lite понравится тем, кто смотрит на телефоне видеоконтент. Процессор Snapdragon 7 Fen 1 позволяет без проблем смотреть фильмы в высоком разрешении. Кроме того, во время теста телефон не нагрелся даже после полуторачасового просмотра фильма. Также следует выделить качество экрана — изогнутый 3D-дисплей AMOLED имеет узкие края для еще более приятного просмотра видеоконтента, а также поддерживает Dolby Vision.

Создатели цифрового контента оценят телесуфлер Xiaomi: вы можете написать шпаргалку перед записью видео и во время съемок читать заранее подготовленный текст с экрана, регулируя размер и скорость появления букв.

Телефон легкий и тонкий, но выглядит элегантно и идеально подходит тем, кто не любит большие смартфоны. Как создатели, так и потребители цифрового контента оценят цвета и четкость экрана, скорость работы телефона и широкий спектр полезных функций.