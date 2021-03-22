Xiaomi может вздохнуть свободнее: США исключили компанию из "черного списка'

Суд США постановил, что Министерство обороны не сможет ограничивать инвестиции США в китайского технологического гиганта Xiaomi. Компанию приказано исключить из черного списка правительства, запрещающего американцам инвестировать в Xiaomi.

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В конце прошлого года Министерство обороны добавило Xiaomi в список компаний, деятельность которой может быть связана с военной отраслью Китая. Всего за неделю до вступления в силу постановления, судья Рудольф Контрерас решил временно приостановить запрет — поскольку считает такой шаг государства "произвольным и абсурдным".

Пока идут споры, судья вынес первоначальное постановление, позволяющее китайской компании избежать громадных убытков. По его словам, "Xiaomi, скорее всего, выиграет это дело. После объявления ограничений Министерства обороны в прошлом году компании грозило исключение из листинга фондовых бирж США и мировых фондовых индексов (англ. benchmark).

В свою очередь, Xiaomi просит суд навсегда исключить связь с военными и объявить данные утверждения незаконными. Этот неприятный "шлейф" нанес компании значительные убытки. Через несколько часов после объявления санкций акции Xiaomi на Гонконгской фондовой бирже упали на 10 процентов. При средней цене около 30 долларов США за акцию падение достигло минимума в 28,50 долларов США.

Объявление о санкциях США в отношении Xiaomi вызвало панику по поводу возможной похожей судьбы Huawei (запрет на сотрудничество с Google, Qualcomm и т. д.). Xiaomi не была включена в список субъектов Министерства торговли США, что случилось с компанией конкурентов. Запрет, назначенный Xiaomi, был связан с неспособностью граждан США и бизнеса инвестировать в эту компанию.

Напоминаем, что в последние дни своего президентского срока экс-президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с вооруженными силами страны. Этот шаг Трамп предпринял, желая оказать давление на Пекин из-за "злоупотребления в ведении бизнеса".

По соображениям национальной безопасности США также пытались запретить популярные китайские платформы социальных сетей WeChat и TikTok, ограничить интересы государственного нефтяного гиганта CNOOC и возможности деятельности. Однако судья Р. Контрерас скептически относится к этим запретам и влиянию этих приложений на национальную безопасность.

Xiaomi является третьим по величине производителем смартфонов в мире, опередившим Apple по продажам телефонов в третьем квартале 2020 года.

Подготовлено по материалам Bloomberg