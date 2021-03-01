Янина Кветковска: 'Если пациент раздражен, надо дать ему выговориться...'

Проработать большую часть жизни медсестрой – может, и не подвиг, но что-то героическое в этом определенно есть!

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Пандемия все расставила по местам: последний год показал, кто в современном обществе ценен по-настоящему. Оказалось, по большей части это вовсе не те люди, которые еще вчера казались нам суперзначимыми. А вот без медсестер — никуда. Невозможно! Так же как врачи, они с первых дней эпидемии добросовестно, спокойно, профессионально и даже как-то буднично противостоят эпидемии ковида.

Кто эти люди? Что двигает ими? Точно не деньги... Мы живем в демократическом обществе, и они вполне могли бы отказаться от работы, заняться чем-то другим... А ведь медсестры Centrālā Laboratorija одними из первых добровольно отправились на сбор тестов по домам людей, предположительно больных ковидом... Все это время они каждый день коммуницируют с десятками людей, нуждающихся в их помощи и услугах. Степень риска и уровень их ответственности сегодня, который априори высок, сегодня, как мне думается, на порядок подрос...

Ответ простой, они - герои нашего времени. И мы вправе гордиться, что среди нас живут такие замечательные люди. Знакомьтесь с одним из латгальских ангелов милосердия – это медсестра Centrālā Laboratorija в Даугавпилсе Янина Кветковска.

– Двадцать лет я отработала сестрой в Даугавпилсской онкобольнице, – рассказывает Янина. - В нашем, да, наверное, и в любом другом обществе рак считается чем-то вроде кары небесной, где все... только дело времени. Человек, вошедший в длительную 20-летнюю ремиссию, воспринимается как вернувшийся из ада. А ведь это не так, я хожу по нашему городу и время от времени встречаю своих бывших пациентов, которые столкнулись с этим диагнозом четверть века назад... Поэтому точно могу вам сказать, что многих пациентов со злокачественными опухолями вылечивают. Но, когда люди впервые слышат такой диагноз, как правило, их охватывает буря эмоций: ужас, неприятие, гнев, отчаяние, злоба, паника, апатия. В такой момент требуется много понимания и терпения от медсестер, которые часто оказываются ближе всех, ближе родных и друзей.

По словам Янины, если больной человек раздражен, ему часто надо просто выговориться. Если он при этом ругается или даже кричит, необходимо простить - так он выплескивает свою боль.

– Нужно уметь слушать больного, – говорит Янина. - Сестринское дело, оно такое – постоянно приходится душой болеть. Если ты сухарь и тебе наплевать на боль людей, надо уходить из профессии. Милосердие, сострадание, сопереживание, участие, понимание чужой боли и беды – это не просто слова, это важная составляющая наших будней. И потом, согласно медицинской этике, мы не можем реагировать на всплески гнева и агрессии пациентов.

«Спасибо за то, что была рядом, спасибо за то, что помогла, спасибо за то, что терпела мои стенания и делала уколы...» – подобных слов благодарности Янина Кветковска слышала немало. Когда человек явно поправлялся, это счастье. Если какой-то пациент уходил из жизни, на душе у медсестры становилось очень плохо: невозможно привыкнуть к смерти...

– Медсестры, в принципе, не обязаны быть суперзаботливыми, ласковыми, терпеливыми и всепонимающими, но как без этого? – убеждена Янина. - Действовать как робот: поставить катетер, капельницу и, не смотря в глаза больной, уйти? Нет, я так не могу. Это неправильно! Проблема в том, что эмоционально работа в онкоцентре не отпускает, и дома все равно «хвост» пережитого в семью несешь. Жаришь котлеты мужу-сыну, что-то моешь на кухне или идешь в театр (Кветковска обожает родной даугавпилсский. – Прим. авт.) и невольно думаешь: как завтра перенесет операцию «та красивая сорокалетняя женщина из первой палаты, которая утром обнимала растерянного мужчину, пришедшего с пакетом кефира»?

Янина признается, что уйти из больницы после двадцати лет работы было сложно до слез. Но так случилось, что в 2009 году она уехала с мужем в Англию, чтобы не жить с близким человеком «на разные страны».

– Мой супруг тогда нашел стабильный заработок в Англии, - вспоминает Янина. - Ситуация! Но... куда иголочка — туда и ниточка. Собрала чемодан и отправилась со своим Эрнестом в Бирмингем, на дворе стоял кризис... Сын был тогда уже взрослым мальчиком и согласился немного пожить с родными бабушкой и дедом, моими родителями.

Оказавшись в Великобритании, Янина стала фасовщицей парфюмерии и часов, что по сравнению с сестринским делом - «курорт». Через какое-то время на смену духам пришли цветочные грядки и бесконечные саженцы: тысячи анютиных глазок, петуний, герани: все это добро следовало посадить и вырастить.

Через несколько лет английской жизни Янина отчетливо затосковала по дому, по фенольному запаху больницы (правда, сегодня этот аромат поменялся на более приятный, изменились антисептики. — Прим. авт.), родному Даугавпилсу и голубым озерам Латгалии.

Янина Кветковска, дочь сибирячки Руфины и латгальца Валтера (из семьи высланных в тайгу латвийских немцев), была спортсменкой и красавицей. В доме царили достаточно строгий порядок и дисциплина, которые она с братом никогда не нарушали. Любимая детская игрушка Янины - набор «Айболит». Никто не удивился, что девушка поступила в медучилище сразу же после школы.

– Хотя работа медсестры подчас пахнет вовсе не конфетами и розами, а человеческими испражнениями и страданиями, без эмпатии к людям делать в нашей профессии просто нечего! – признается Янина. – Однако я люблю свое дело: помню, как боялась делать внутривенные уколы, — руки тряслись, а сердце выскакивало из груди. Сегодня орудую иголкой легко. Но никогда при этом не отвлекаюсь мыслями в сторону: вот пациент, вот его рука и тревожное дыхание... Нет мелочей в нашей работе, понимаете? Меняются медицинские технологии, и мы тоже должны идти в ногу со временем.

«Мужчины могут упасть в обморок от вида крови...»

Последние четыре месяца Янина Кветковска – медсестра Даугавпилсского отделения Centrālā Laboratorija. По словам моей героини, она чувствует себя здесь на месте, давно мечтала попасть на эту работу. Хотя дело это трудное: помимо выполнения прямой сестринской работы, надо держать в голове огромный объем информации, быть четкой в регистрации пациента, ответственной в своих записях о каждом проведенном анализе.

– В 50 лет мне пришлось основательно изучить «мозги» компьютера, освоить программы, – признается Янина. – Справилась! Конечно, главное – это все равно пациент: его эмоции, самочувствие. Мужчины, большие и сильные, например, могут неожиданно упасть в обморок, когда сдают кровь. Я это их состояние чувствую за версту и, как правило, помогаю избежать. Как? Надо видеть человека: он побледнел, покраснел, вспотел – моментально среагировать и помочь... И, простите, обеденный перерыв заканчивается, давайте завершать разговор: пациенты ждать не должны. Напишите, что, если по новой выбирать профессию, я бы опять стала только медсестрой. Я за все благодарна своей судьбе и вообще ничего бы не меняла в своей жизни – ни хороших событий, ни плохих. В трудностях ты только закаляешься, тот же коронавирус поборем. Вот сейчас читаю книгу Александра Ширвиндта, столько там нашла для размышлений – в том числе мысль, под которой могу подписаться: «...другого времени у нас, скорее всего, и не будет. И потому мы должны жить во времени настоящем, никак самих себя не обманывая». Это очень важно - не лукавить перед собой: да, я отлично справлялась с саженцами в английских теплицах, но даже там всегда понимала, что я сестра милосердия и никуда мне от этого своего пути и смысла жизни (если не считать семью) не деться...

Права Янина, другого времени у нас не будет – мы живем здесь и сейчас. И такие медсестры, как латгальская сестричка из Centrālā Laboratorija в Даугавпилсе Янина Кветковска – гордость и ценность страны. Благодаря ей и ее коллегам мы точно справимся с ковидом, вот увидите. А уж какая рука у нее легкая, поверьте, ангельская...

Екатерина ЗАВАДСКА.

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