Yara Latvija открывает склад фасовки и хранения минеральных удобрений на "Riga Nordic Terminal"

Yara Latvija, представляющая в Латвии ведущего мирового производителя и дистрибьютора минеральных удобрений Yara (Норвегия) начала долгосрочное стратегическое сотрудничество с компанией "Magnat Group", начав перевалку, упаковку и хранение минеральных удобрений Yara на "Riga Nordic Terminal". Планируемый годовой объем перевалки и фасовки минеральных удобрений — до 100 000 тонн в год; производительность фасовки — до 150 тонн в час.

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До сих пор фасовка минеральных удобрений в небольших объемах осуществлялась на терминале "Duna" Лиепайского порта; готовая продукция поставлялась заказчикам из портов ближнего зарубежья. Поэтому данное сотрудничество считается стратегически важным шагом для обеспечения максимального качества в сфере упаковки и хранения минеральных удобрений, а также обслуживания клиентов.

"За последние 5 лет Yara значительно увеличила свою долю на рынке и укрепила свои позиции в Латвии. Сотрудничество с "Riga Nordic Terminal" — продуманный и важный шаг для дальнейшего стратегического развития компании, где неизменным остается главный акцент — высокое качество продукции с тщательно отобранных заводов по добыче и производству продукции, которые находятся в основном в Финляндии, Норвегии, Германии и Дании. Наш многолетний партнер по сотрудничеству "Magnat Group" является важным партнером для реализации наших будущих целей", — рассказывая о развитии компании отметил Лаури Хеймала, Коммерческий директор Yara в странах Балтии.

"Мы очень рады приходу Yara в Рижский порт. Сотрудничество с глобальной компанией с высокими стандартами процессов и качества продукции, обеспечивающей поток грузов с высокой добавленной стоимостью — минеральных удобрений — несомненно является положительным фактором не только для порта, диверсифицируя портфель грузов, но и для всей национальной экономики нашей страны в целом. Возможно, больше всего выиграют те, кто работает в аграрном секторе — ведь минеральные удобрения как продукт имеют стратегическое значение для поддержания жизнеспособности и роста отрасли. Рижский порт всегда открыт для новых инициатив и окажет всю необходимую помощь для развития подобных бизнес-инициатив", — сказал Управляющий Рижского Свободного портом Ансис Зелтиньш.

Yara Latvija

Yara Latvija — представительство в Латвии официального производителя и дистрибьютора минеральных удобрений Yara International, работающего на рынке более 10 лет (ранее Norsk Hydro). Компания предлагает продукты, специально адаптированные для латвийского рынка — азотные минеральные удобрения, внекорневые подкормки, консультации агрономов и цифровые инструменты для точного земледелия. Решения, предлагаемые Yara, уникальны тем, что уже содержат наименьшее количество выбросов углерода при производстве азотосодержащих продуктов, предлагая устойчивые сельскохозяйственные решения для каждого фермера.