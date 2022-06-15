Юг Швеции: оазис покоя для любителей просторов и величественной природы

В последние годы все большую популярность завоевывают туристические объекты, которые находятся в отдалении от толп посетителей, шума и огней больших городов. Выбрав одну из скрытых туристических жемчужин, путешественникам придется самостоятельно планировать свой путь и осмотр достопримечательностей, однако взамен они получат захватывающие дух виды, оазисы нетронутой природы и возможность обрести истинный покой и отдохновение. О своей поездке в одну из жемчужин Швеции – королевский портовый город Карлсхамн на юге страны – рассказывает опытная путешественница и блогер Агнесе Скунстиня (Agnese Skunstiņa).

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Шведский покой и тишина

Агнесе Скунстиня провела в южной части Швеции в общей сложности 8 дней, осматривая Карлсхамн и окружающие его природные парки и небольшие острова. «Отправляясь в путешествие, мы предварительно спланировали только места ночлега, поскольку их нужно было забронировать заранее, чтобы получить наиболее выгодную цену и предложение. Мы выбрали несколько достопримечательностей, которые обязательно нужно было посетить и осмотреть, однако на месте прислушивались к своим ощущениям и приспосабливались к погодным условиям, которые диктовали маршрут нашего путешествия. В Швеции мы передвигались на собственном автомобиле, но добраться до островов можно только на кораблике – им мы и воспользовались. Кое-где мы ходили пешком, но поскольку расстояния в Швеции большие, дополнительно пришлось задействовать автомобиль», – рассказывает Агнесе о планировании и логистике путешествия.

Самым большим сюрпризом во время путешествия стало царящее повсюду спокойствие. «Прибыв в Карлсхамн, вначале мы подумали, что все люди куда-то уехали, а потом поняли, что это не так: все тихо и спокойно работали у себя дома, копались в саду и вся жизнь протекала в полном шведском спокойствии – не визжали шины, никто не сигналил, не было никаких других шумов, которые могли бы разрушить идиллический покой», – продолжает Агнесе.

Походы в окружении зверей и птиц

Желая насладиться величием шведской природы, часть маршрута путешествия Агнесе спланировала таким образом, чтобы была возможность посетить походные тропы, которые, между прочим, хорошо оснащены указателями, чтобы в походе не отклоняться от курса.

«Походные тропы на юге Швеции, которые мы посетили, очень хорошо промаркированы указателями, поэтому заблудиться невозможно, а также нам понравилась возможность самостоятельно выбирать продолжительность похода, потому что тропы очень часто пересекаются. Можно начать идти по одной тропе, а затем продолжить по другой. Каждая тропа помечена маркировкой своего цвета, что обеспечивает гибкость во время похода и возможность адаптироваться к изменяющимся желаниям. Наши походные маршруты вели мимо озер, лесов, полных красивых замшелых камней, и поскольку людей на тропах в целом было очень мало, мы наслаждались абсолютным покоем», – рассказывает Агнесе о походных маршрутах.

В походе путешественницу приятно удивило количество ухоженных и благоустроенных мест для отдыха в шведских лесах. Кроме того, Агнесе поразило многообразие местного животного мира. «Поскольку рельеф южной Швеции пологий, эта часть страны отлично подходит для наблюдения за зверями и птицами – видно очень далеко. Столько животных с детенышами я, кажется, еще нигде не встречала. Если вести себя тихо и спокойно, можно увидеть много животных и понаблюдать за тем, как они неторопливо отправляются по своим делам», – делится впечатлениями Агнесе.

Путь на пароме в Швецию и время для себя

Планируя путь в Швецию, Агнесе отдала предпочтение переезду на пароме, отправившись в путь из Клайпедского порта в шведский порт Карлсхамн. Эту услугу предлагает паромный оператор DFDS, который каждый вечер отправляется из порта Клайпеды, чтобы уже с рассветом добраться до Швеции и сопроводить путешественников в большое приключение.

«Самое большое преимущество паромов DFDS заключается в том, что путешественники не прибывают в пункт назначения помятыми и усталыми. Если путешествовать на пароме, время, которое пришлось бы провести за рулем или в ожидании рейса в аэропорту, проходит в поистине комфортабельных условиях и можно посвятить его себе – отдохнуть, почитать книгу, посмотреть фильм или просто поспать. Прибыв в пункт назначения, можно без забот наслаждаться путешествием – выспавшись и отдохнув, погрузиться в изучение новой местности», – делится впечатлениями Агнесе Скунстиня.

Между прочим, на пароме DFDS Luna Seaways можно не только отдохнуть, но и подкрепиться в ресторане Mare Balticum, наслаждаясь приготовленным шеф-поваром изысканным ужином и любуясь просторами Балтийского моря. Кроме того, на палубе парома для путешественников открыт буфет 7 Seas, если хочется быстро поесть и предаться отдыху или планированию маршрута путешествия по южной части Швеции.

Шведское гостеприимство: если хочешь сэкономить, убери за собой сам

Планировать путешествие в Швецию Агнесе советует заблаговременно – такая тактика поможет не только изучить все заслуживающее внимания в конкретном регионе, но и сэкономить на общем бюджете путешествия. Одной из услуг, которые Агнесе планировала заранее, был ночлег, что позволило найти действительно выгодные предложения.

«Один раз мы ночевали в домике кемпинга, а на остальные ночи у нас был забронирован гостевой дом, на самом деле – гаражная мансарда шведской семьи, очень удобно и продуманно обставленная, чтобы путешественникам было доступно все, что может потребоваться в пути. А кемпинг Långasjönäs поразил своей огромной территорией, где можно погулять, сыграть в мини-гольф, а также ощутить себя словно в природном парке, потому что часто можно увидеть пробегающих зайцев, много водоплавающих птиц и других животных. Там мы взяли напрокат лодку и отправились на прогулку по прекрасному утреннему озеру, что стало приятным бонусом пребывания в кемпинге», – делится впечатлениями Агнесе.

Еще одна особенность, удивившая путешественницу: необычный подход шведов, позволяющий гостям выбрать – самостоятельно сделать уборку или поручить это владельцам гостевого дома или кемпинга. За второй вариант, разумеется, нужно платить; если же убрать за собой самостоятельно, эту сумму можно сэкономить.

«То же в Швеции относится и к постельному белью: если вы хотите спать на простынях, предоставленных гостевым домом или кемпингом, за это взимается дополнительная плата, если нет – постельное белье можно захватить из дома. Так мы и поступили, потому что это позволило не только сэкономить, но и взять самые удобные и мягкие простыни, чтобы чувствовать себя как дома. Стоит отметить, что здесь нам пригодилась дружественная политика парома DFDS по отношению к путешественникам – не применять ограничения по весу багажа», – признает Агнесе.

Благодаря возможности сэкономить бюджет путешествия на повседневных вещах, Агнесе смогла с большой радостью отведать блюда местной кухни, посетить магазины, сафари-парк и даже взять напрокат лодку. Планируя отпуск на юге Швеции, путешественница настоятельно советует посетить остров Tjärö, который можно обойти за один день, а также переночевать, насладившись настоящим покоем. Отличным выбором станет также сафари-парк Eriksberg, где можно осмотреть животных и устроить пикник с видом на море.