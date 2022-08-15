За 7 месяцев этого года грузооборот в Рижском порту вырос на 13,1%

Рижский Свободный порт продолжает наращивать грузооборот — за 7 месяцев этого года он составил 13,2 млн тонн, что на 13,1% или 1,52 млн тонн больше, чем за тот же период в 2021 году. Положительная динамика грузов формируется за счет увеличения сегмента грузов энергоресурсов, а также значительного увеличения объемов перевалки в сегменте контейнерных грузов. За 7 месяцев текущего года в Рижском порту было перевалено 2,75 миллиона тонн контейнерных грузов — на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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"Рижский порт продолжает стабильно работать, мы готовимся к новому урожаю зерна и, соответственно, увеличению объемов грузов сельхозпродукции в августе месяце. Конечно, нас также радует растущее количество круизных лайнеров, заходящих в Рижский порт, — только что мы встречали и чествовали 10-миллионного пассажира. В то же время мы активно работаем над привлечением грузов из других сегментов — в прошлом месяце мы подписали соглашение о сотрудничестве с портом Гдыня. Совсем недавно на "Riga Nordic Terminal" были открыты склады по перевалке, упаковке и хранению минеральных удобрений Yara, ведущего мирового производителя и дистрибьютора минеральных удобрений, что позволяет нам с осторожным оптимизмом смотреть в ближайшее будущее", — отметил Ансис Зелтиньш, Управляющий Рижского Свободного порта.

Всего в Рижском порту в июле этого года было перевалено 1,84 млн тонн различных грузов. Этот показатель незначительно — на 2,6% или 48,6 тыс. — отстает от результата предыдущего месяца, но на четверть (24%) или 0,35 млн тонн превышает показатель июля 2021 года.

В прошлом месяце количество переваленного угля уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами (0,24 млн тонн), однако уголь по-прежнему как принимается, так и отправляется, и перевозки угля продолжаются и в первых числах августа. С другой стороны, по сравнению с июнем увеличился оборот лесных грузов, достигнув 0,49 млн тонн, что в основном связано с более крупными объемами пеллет. Так в июле из порта было отправлено 0,18 млн тонн пеллет, что является самым высоким месячным показателем в этом году, в том числе 5 крупнотоннажных судов отправились в путь с 25-31 тыс. тоннами пеллет на борту; в июле также незначительно увеличился объем лесных генеральных грузов (0,26 млн тонн), а объемы древесной щепы и стружки уменьшились.

Поток контейнерных грузов в июле оставался стабильным (0,39 млн тонн), немного опережая как июньский показатель (+5%), так и прошлогодний июльский (+7%). В июле объемы переваливаемой портом руды также увеличилось, достигнув 0,24 млн тонн. Обычно руда доставляется в порт судами — так в июле из 5 рудовозов два прибыли с марганцевой рудой, а три покинули порт с железорудными брикетами.

За 7 месяцев 2022 года больше всего в Рижском порту было перевалено лесных грузов — в целом 3,31 млн тонн, что составляет 25% от общего объема перевалки в порту, далее следуют контейнерные грузы (21%, или 2,75 млн тонн) и уголь (20%, или 2,67 млн ​​тонн). Значительный объем в общем портфеле грузов также составляют сельскохозяйственные продукты — 9% или 1,23 млн тонн, что меньше, чем в прошлом году, однако следует отметить, что отгрузка урожая этого года начнется только в августе. За 7 месяцев 2022 года вырос объем перевалки рудных грузов (0,59 млн т; +82,8%), в то же время уменьшились объемы перевалки как металлолома (-45%), так и металлопродукции (-73%). За семь месяцев немного увеличился объем перевалки каменной крошки (+11%), но уменьшились объемы перевалки нефтепродуктов (-28%) и химических наливных грузов (-51%), что напрямую связано с влиянием международных санкций против России и Белоруссии.

В июле в порт заходили 270 судов, что является наибольшим количеством судов, обслуженных за месяц в этом году. Порт посетили 30 круизных судов — это самое большое количество принятых за месяц круизных судов за всю историю порта.