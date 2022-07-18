Зарастание рек и других водоемов вызывает гибель живых организмов и разрушение прибрежных зон

За последние 100 лет уникальная экосистема Балтийского моря превратилась в насыщенную питательными веществами эвтрофированную среду. Эвтрофикация рек, озер и моря в Латвии представляет собой весьма значительную проблему. В связи с этим бренд минеральной воды Mangaļi, реализующий в сотрудничестве со Всемирным фондом природы проект "За чистые реки!", приглашает жителей пересмотреть свои привычки, способствующие зарастанию и деградации водоемов. Отсутствие заботы о состоянии рек и других водоемов несет в себе угрозу существованию рыбы, других обитающих в воде организмов, подрывает основы рыбного хозяйства. Кроме того, зарастание водоемов создает неблагоприятные условия для отдыха людей на пляжах.

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Эвтрофикация — процесс, вызванный поступлением в воду слишком большого количества питательных веществ и проявляющийся в виде чрезмерного роста водорослей, зарастания водоемов, деградации водной экосистемы. Эвтрофные водоемы содержат обширные скопления цветущих водорослей, которые не только снижают прозрачность воды, но и потребляют содержащийся в воде кислород, что приводит к массовой гибели рыб и вредит здоровью купающихся. Единственный способ борьбы с эвтрофикацией — снижения уровня загрязнения.[1]

"При увеличении количества азота и фосфора в воде водоросли размножаются, погибают и загнивают. Вода становится мутной, солнечный свет не может достичь растений, которые обеспечивают поступление кислорода. Сельскохозяйственные растения подкармливают удобрениями, но если удобрений слишком много, растения не могут их полностью усвоить. Непоглощенные питательные вещества сквозь почву попадают в озера и реки, а реки текут в направлении моря. Кроме того, азот, который способствует эвтрофикации, попадает в воду из атмосферы, где он образуется из дыма, поступающего из труб, а также вместе со сточными водами и чистящими бытовыми средствами. Эвтрофикация затрагивает 97% водных ресурсов Балтийского моря, в то время как морское дно на 27 % лишено кислорода и поэтому омертвело", — объясняет Магда Ентгена, руководитель программы WWF по Балтийскому морю и пресноводным ресурсам.





Всемирный фонд дикой природы составил несколько рекомендаций, которые каждый может применять в своей повседневной жизни, содействуя уменьшению негативного влияния на реки и другие водоемы.

Выбирайте продукты, произведенные небольшими местными хозяйствами!

Содействуйте разнообразию сельскохозяйственных культур, чтобы предотвратить деградацию почвы и сохранить биоразнообразие. Поддерживайте хозяйства, которые следуют этой практике.

Выбирайте сертифицированные чистящие средства[2]! Европейская экомаркировка, скандинавская экомаркировка, Голубой ангел (немецкая экомаркировка), Good Environmental Choice — вот некоторые виды маркировки, информирующие о том, что чистящее средство безвредно для водоемов.

Следите за тем, чтобы бытовые неочищенные сточные воды не попадали в грунтовые воды, канавы, реки, озера и в море. Это будет способствовать благосостоянию как людей, так многочисленных обитателей водоемов.

Находясь у водоема, не допускайте попадания в него вредных веществ. Химикаты и удобрения, применяемые вблизи воды, могут попасть в водоем и резко ухудшить его экологическое состояние.

Покупайте только то, что вам необходимо! В процессе производства азот выбрасывается в атмосферу, затем растворяется в воде, способствуя эвтрофикации. Не допускайте попадания в воду также пищевых и других продуктов.

Сокращайте использование ископаемого топлива! Преодолевайте короткие расстояния не на автомобиле, а пешком или на велосипеде. Максимально экономьте энергию! Приобретайте электроэнергию из возобновляемых источников.

"Реки являются жизненно важным звеном в поддержании здоровья всей цепи экосистемы. Сознавая критичность ситуации, связанной с водной средой, мы чувствуем еще большую ответственность и мотивацию к обеспечению свободного течения рек. Приглашаем каждого пересмотреть свои повседневные привычки, чтобы все мы могли жить в чистой природной среде и не задавать себе вопрос, не опасно ли находиться рядом с тем или иным водоемом", — говорит Илзе Аузиня-Грабеца, руководитель по маркетингу компании "Cido Grupa".

Подробнее о проекте "За чистые реки!": https://partiramupem.lv/

[1] https://lv-pdf.panda.org/virzieni/baltijas_jura/eitrofikacija/

[2] https://ekomarkejums.lv/ekomarkejuma-zimju-gids/