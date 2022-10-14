Завершены работы по восстановлению берегового укрепления Даугавгривы, пешеходное движение по дамбе возобновлено

На этой неделе были завершены работы по восстановлению берегового укрепления Даугавгривы или дамбы BKRR, благодаря чему пешеходное движение по ней также было восстановлено. В результате работ, проведенных по заказу Управления Рижского Свободного порта, еще один почти стометровый участок берега, пострадавший от штормов, этим летом был укреплен валунами и грядой гранитных камней, тем самым продолжив процесс восстановления гидротехнического сооружения, начавшийся в 2020 году.

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В настоящее время полностью восстановлены в общей сложности 300 метров берегоукрепления, и планируется, что работы по укреплению дамбы BKRR в сторону Западного мола будут продолжены и в следующем году. Ремонтные работы велись в два этапа, первый — на участке протяженностью 60 м и второй — 35-метровом участке, путем демонтажа старых, поврежденных железобетонных фрагментов конструкции и ограждения с последующим созданием нового берегоупорного основания и его укреплением каменными отсыпками.

В рамках работ также установлено новое ограждение на участке длиной 170 м и габионная подпорная стенка, отделяющая берегоукрепление от пандуса для пешеходов. Проведено благоустройство прилегающей территории, в том числе и обеспечено безопасное и комфортное передвижение пешеходов и велосипедистов.

Как сообщалось ранее, после зимних штормов и в результате повышения уровня моря часть старых береговых укреплений Даугавгривы не выдержала нагрузки и рухнула. В ходе технического обследования территории было установлено, что на поврежденном участке береговых укреплений, состоящего из песчаной насыпи и надстройки из железобетонных плит, бетонные плиты местами были практически разрушены, в некоторых местах они полностью отсутствовали, в то же время, большая часть песчаной насыпи была смыта.

Восстановительные работы по укреплению берега Даугавгривы провела компания SIA "ASFALTBŪVE", выбранная в результате открытой процедуры закупки. Работы были завершены на две недели раньше запланированного срока.

Дамба BKRR была построена в 1997 году как берегоукрепляющее сооружение с целью защиты береговой линии от эрозии.