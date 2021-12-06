Здоровое питание для отличного зрения: комментирует офтальмолог
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Одни нарушения зрения - врожденные, а другие - напрямую зависят от нашего образа жизни, и от того, чем мы питаемся. Позаботиться о профилактике здоровья глаз под силу каждому. Латвийский кулинар и блогер Анна Бирмане (Anna Panna) недавно сделала лазерную коррекцию зрения в Клинике др. Соломатина, и сейчас отлично видит. Для того, чтобы сохранить зрение, она стала уделять больше внимания своему питанию, и даже создала специальное меню, которым делится в своем блоге. Так ли важен сбалансированный рацион для нашего зрения? Этот вопрос мы задали хирургу-офтальмологу Максиму Соломатину.

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Питание тех, кто заботится о своем зрении, должно быть сбалансировано, разнообразно и обогащено витаминами и минералами. В основу рациона важно включать свежие овощи, фрукты и рыбу, но что именно играет ключевую роль?

Антиоксиданты

"С годами наша сетчатка или фотопленка, если сравнивать глаз с фотоаппаратом, стареет. Сетчатке необходим интенсивный процесс обмена веществ. Большую роль в улучшении процессов обмена веществ играют антиоксиданты. Ценный источник антиоксидантов — черника", — рассказывает офтальмолог Клиники др. Соломатина Максим Соломатин.

Кулинар Анна Панна предлагает употреблять чернику не в чистом виде, а в составе аппетитного пудинга, который приготовить совсем несложно. Главные ингредиенты десерта: семена чиа, черника и миндальное молоко. Весь процесс создания пудинга Анна показывает на видео:

С проблемой плохого зрения Анна Панна столкнулась еще в школьные годы. На протяжение долгих лет нечеткое зрение доставляло ей массу неудобств — очки мешали в самых обычных делах: при занятиях спортом, приготовлении пищи, ношении маски и других бытовых процессах.

От контактных линз Анне пришлось отказаться из-за сильного дискомфорта в глазах, поэтому после долгих раздумий она решилась на операцию и пришла в Клинику др. Соломатина. Блогер прошла путь от страха перед лазерной процедурой до отличного зрения, и сейчас для нее особенно важно поддерживать тот результат, который она получила благодаря лазерной коррекции зрения.

Лютеин

"Работая за компьютером или читая книги, мы очень интенсивно используем зрительный пигмент. Лютеин — важная составная часть зрительного пигмента, поэтому мы рекомендуем употреблять в пищу продукты, богатые лютеином, чтобы быстрее восстановить глаза после напряженного рабочего дня. Один из таких продуктов — шпинат, в нем содержится рекордная концентрация лютеина. Включив этот продукт в свой рацион, вы получите здоровые глаза", — объясняет доктор Соломатин.

Как удовлетворить потребность организма в лютеине, чтобы это было вкусно? Кулинар Анна Панна подготовила рецепт ярко-зеленого салата, который освежит привычное меню в любое время года. Приготовить салат из шпината, авокадо, брокколи и стручковой фасоли можно вместе с Анной:

Анна долго не решалась на консультацию с офтальмологом по поводу операции, но как только попала в опытные руки врача Клиники др. Соломатина, поняла, что страх в ней вызывали предубеждения и мифы, которых немало на просторах Интернета. Блогеру в деталях рассказали о ходе операции, безболезненности процедуры и быстром восстановлении, и тогда она приняла решение. Совсем скоро Анна прошла двухчасовое углубленное обследование глаз и в назначенное время отправилась на лазерную коррекцию зрения.

"Перед операцией я испытывала приятное волнение. Я узнала, что время, проведенное в операционном зале, примерно восемь минут — даже не успеваешь испугаться! Врачи постоянно комментировали ход операции: что они делают, как, какие будут ощущения, поэтому ни на мгновение не было сильного страха или непонимания того, что происходит. В Клинике др. Соломатина высочайший уровень профессионализма. Я чувствовала себя в полной безопасности", — делится ощущениями блогер.

Уже через несколько часов после операции Анна осознала, что может разглядеть то, что никогда не видела раньше: антенну для спутникового телевидения на крыше дома вдалеке, провода и другие вещи и фактуры. На следующее утро, едва открыв глаза, девушка обнаружила, что видит каждый мелкий предмет в своей квартире. Она могла свободно передвигаться на машине, издалека видела дорожные знаки, разметку и другие детали, которые даже в очках рассмотреть было сложно.

И даже учитывая то, что лазерная коррекция зрения прошла быстро и легко, сейчас Анна еще бережнее относится к своему здоровью, чтобы сохранить прекрасное зрение.

Omega 3

"Все большая часть нашей жизни проходит дома — работаем дома, учимся дома, и нашими лучшими друзьями за последний год стали компьютер, планшет и телефон. Все чаще пациенты приходят с жалобами на сухость глаз и вопросом, как с этим бороться. Все знают, что существуют увлажняющие капли, например, искусственная слеза, но не каждый знает, что правильное питание тоже играет очень важную роль.

Рыба — ценный источник жирных кислот Omega 3, важная составляющая в борьбе с синдромом сухого глаза. Она значительно улучшает функцию слезных желез. В результате улучшается качество нашей слезы. Поэтому думайте о своем образе жизни, вкусном и полезном питании и будьте здоровы!" — заключает офтальмолог Максим Соломатин.

Пополнить запасы Omega 3 в организме помогает употребление в пищу красной рыбы. Кулинар Анна Панна предлагает попробовать ее любимое блюдо из лосося — тартар. Приготовить это полезное и очень простое в исполнении блюдо можно за 10-15 минут — вам даже не понадобится термическая обработка ингредиентов. Как порадовать себя и своих близких тартаром из лосося, рассказывает и показывает Анна:

После лазерной коррекции зрения в Клинике др. Соломатина Анна Панна еще долго удивлялась тому, насколько прекрасна жизнь без очков. Пройдя свой путь к отличному зрению, Анна уверенно говорит о том, что для страха и беспокойства перед операцией нет оснований.

"Замечательное ощущение — когда после операции все видишь, и я очень довольна результатом! Ни в коем случае не откладывайте это на 10 лет, как сделала я. Главное — прийти к врачу, где ответят на все вопросы и рассеют сомнения. Возможности для улучшения зрения действительно фантастические!" — с улыбкой признается Анна.

Разобраться в том, как правильно питаться и соблюдать гигиену зрения, а также какие современные методы коррекция зрения подойдут именно вам, помогут опытные и высококвалифицированные врачи Клиники др. Соломатина. Записаться на обследование глаз и консультацию офтальмолога можно позвонив в клинику по телефону +371 67 217 317 или онлайн, заполнив форму.

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