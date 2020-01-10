Женщина открыла cуперлегкий метод, как быстро выучить английский язык

Предприниматель Алиса (44) рассказала об уникальном методе быстрого изучения английского языка! Прочитайте интервью и узнайте, как и вы уже сегодня можете изучить английский язык, используя этот простой способ изучения языка…

– Вы раньше изучали английский?

- Раньше я изучала английский на языковых курсах, но повседневные дела были препятствием для занятий, ведь они проводились в определенное время и в определенном месте. Раньше многим из нас казалось, что английский язык вообще не понадобится.

– Что побудило начать изучение английского языка по Швейцарскому методу?

- Однако на работе я все чаще стала попадать в ситуации, когда надо было говорить по-английски. Приходили клиенты и по-английски что-то рассказывали, спрашивали, а я не понимала и не могла что-либо внятное ответить. Это создавало серьезные затруднения, и мне было стыдно, поэтому я решила как можно скорее выучить английский язык. Еще раз пробовать пойти на курсы у меня не было времени, и, в конце концов – они же такие дорогие! В интернете прочитала, что люди рассказывают о положительном опыте со Швейцарским методом. Мне показалось выгодным предложение выучить английский язык за короткое время, и при этом, не выходя из дома, и в удобное для себя время.

– Как проходило обучение?

- Я зарегистрировалась в интернете на программу и сразу получила ее по электронной почте. Просто идеально, что я могла пользоваться ею в компьютере или даже в мобильном телефоне, к тому же в то время, когда у меня появлялись свободные минутки. Швейцарский метод казался очень необычным, но он работает! Совершенно другой эффект, не то что на курсах, где если разок не расслышишь или не поймешь, то все пропустишь, и ничего с этим не поделаешь. Здесь все, что хочешь, можно повторять, пока не поймешь. Все занятия продуманы и интересны, но самое главное – после каждого из них я чувствую себя все смелее.

– Насколько хорошо Вы знаете английский язык через две недели после начала изучения?

- Заметные улучшения я почувствовала уже после третьего занятия. Сейчас я могу по-английски говорить, рассказывать и понимать все, что мне нужно. Я больше не боюсь сказать что-то неправильно, ведь я наконец-то уверена в своих знаниях английского языка. Теперь я по-настоящему радуюсь и использую каждую возможность поговорить по-английски.

– Что бы Вы пожелали тем, кто еще не начал изучать английский язык?

- В наши дни английский язык нужен на каждом шагу. Вы быстро поймете, почему Швейцарский метод настолько уникален и прост. Не тяните время и закажите свою программу, чтобы наконец-то начать говорить по-английски!

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