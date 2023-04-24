Жители латвийского села Рембате приглашают на праздник посевной

6 мая в поселке Рембате Огрского края будет проходить праздник, посвященный традициям села и его четвероногим обитателям. Цель мероприятия — популяризировать сельский образ жизни, рассказать о птицеводстве и животноводстве, уделяя особое внимание историческим местным породам — латвийской голубой корове, козам латвийской местной породы, латвийской темноголовой овце, лошадям латвийских пород, а также латвийским сахарным курочкам. Мы особенно ждем в гости детей и молодежь, так как только с повышением интереса у подрастающего поколения к сельскому хозяйству возможно долгосрочное развитие малых хозяйств Латвии их будущее развитие.

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Наш праздник будет интересен широкой аудитории — начиная от горожан, которые желают провести день на открытом воздухе и познакомиться с различными обитателями латвийских хуторов, и заканчивая с профессионалами в своем деле, которые во время мероприятия могут получить дополнительные знания на семинарах по птицеводству и животноводству, встретиться с заводчиками и получить полезные контакты.

С 10.00 до 16.00 животные будут доступны для осмотра, будет возможно получить консультации специалистов. В нашем празднике примут участие и покажут свои породы скота Общество сохранения породы Zilā govs, Латвийская ассоциация заводчиков породистых кроликов с выставкой кроликов, Латвийская ассоциация заводчиков овец со своими овцами разных пород, также будет возможность ознакомиться с местной породой коз, представленной Латвийским обществом козоводства, и, конечно, не забудем наши местные породы лошадей от Ассоциации заводчиков латвийских пород лошадей.

Не секрет, что большой процент выращиваемого в Латвии скота и птицы родом из других стран мира, но и у латвийского крестьянства есть повод гордиться своими достижениями, и благодаря многим энтузиастам и их самоотверженному труду сохраняются и восстанавливаются многие породы, выведенные именно в Латвии. И мы хотим рассказать об этих людях и их большом деле. Это их праздник!

Мы ждем в гости семьи с детьми и людей, которые только начинают жить на своей земле или планируют перебраться жить в село. Особое внимание будет уделено консультациям специалистов, например, в пчеловодстве, можно будет посетить семинары по птицеводству и животноводству. Участие во всех семинарах бесплатное. Существование породного животноводства и птицеводства — это многовековая культура и история, но сохранение ее возможно лишь в том случае, если новое поколение животноводов осознает ее ценности и культурное значение. Поэтому столь пристальное внимание уделяется обучению и передаче опыта.

Для детей будут доступны разнообразные творческие мастерские, мастер-классы по керамике и кузнечному делу в производстве украшений, дегустации продуктов из козьего и овечьего молока .

Мы постарались составить интересную программу, которая отражает всю жизнь человека, и ее откроют дети из коллектива Pūt vējiņi под руководством Иоланты Кирсановой. В 10.30 канистерапевт Агритa Приедитe вместе с ее чудесными собаками покажут разные трюки, в которых дети смогут принять участие.

Разнообразные коллективы взрослых и детей из Рембате и Лиелварде позаботятся о создании атмосферы праздника. В 11:00 начнутся показательные выступления танцев с собаками. А в 12.00 коллектив Crazy Daisy выступит с зажигательными линейными танцами.

Организаторы праздника считают, что именно сельский образ жизни является частью культурного кода Латвии и неотъемлемой частью традиционного образа жизни, нашим нематериальным наследием. Очень важно передать это наследие новым поколениям жителей Латвии, так как во время всеобщей глобализации так легко потеряться в мировом пространстве. И, хотя сейчас экологичный образ становится все популярнее и интерес к натуральным продуктам питания все возрастает, недостаток информации зачастую работает против породного животноводства и птицеводства, так как часто неопытные заводчики сталкиваются с разнообразными трудностями на своем пути, в том числе и экономическими. И мы попытаемся облегчить их путь в этом нелегком труде.